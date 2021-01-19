РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11339 посетителей онлайн
Новости
10 071 27

Водитель Porsche в Днепре сбил патрульного и сбежал: его разыскали

Водитель Porsche в Днепре сбил патрульного и сбежал: его разыскали

Полицейские Днепра остановили Porsche Cayenne, на котором, согласно ориентировке, могли передвигаться причастные к кражам лица. Во время проверки документов водитель нажал на педаль газа, сбил патрульного и скрылся.

Об этом сообщает "Днепр оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно ориентировке, полученной от сотрудников уголовного розыска, патрульные остановили автомобиль Porsche Cayenne, в котором могли перемещаться лица, причастные к кражам. Во время проверки документов была установлена личность 32-летнего водителя Porsche. Рядом с водителем на пассажирском сиденье находилась неизвестная женщина. Во время общения с патрульными водитель заметно начал нервничать - вначале мужчина, сидевший за рулем, сдал назад, а затем резко вывернул руль и сбил одного из полицейских. От сильного удара патрульного откинуло на другую сторону дороги, а водитель Porsche на большой скорости уехал в сторону проспекта Гагарина.

Патрульные поехали следом за скрывшимся автомобилем. В районе магазина АТБ, на проспекте Гагарина, 40Б, они обнаружили припаркованный Porsche, но водителя в нем не было. В результате отработки правоохранителями близлежащей территории частного сектора мужчину удалось обнаружить и задержать, надев на него наручники. На место была вызвана следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции, которым передали задержанного. Также на место происшествия вызвали скорую помощь для госпитализации сбитого машиной патрульного - его увезли в больницу с травмой ноги. Автомобиль Porsche эвакуировали на штрафплощадку, а водителя отвезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Смотрите также: Троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - Патрульная полиция. ВИДЕО

Днепр (4391) патрульная полиция (1810)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Останавливайте любой Porsche Cayenne и вы там всегда найдете лиц "причастным к кражам".
показать весь комментарий
19.01.2021 10:32
+6
Сбили копа, где стрельба на поражение?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:24
+2
Эти мажоры на дорогах уже достали своим беспределом за последний год не меньше сотню раз мне навстречу при обгоне выскакивали,для них вообще правил не существует одни понятия...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эти мажоры на дорогах уже достали своим беспределом за последний год не меньше сотню раз мне навстречу при обгоне выскакивали,для них вообще правил не существует одни понятия...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:13 Ответить
И еще что интересно: когда задерживают воров в законе на сходке - то всех мордой в пол, а когда задерживают топ чинушу-коррупционера - то вежливо зачитывают постанову
показать весь комментарий
19.01.2021 10:17 Ответить
значит у нас правит не криминал,а чиновники
показать весь комментарий
19.01.2021 10:20 Ответить
И стыдливо прикрывают морду лица.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:25 Ответить
И не говорите, такое впечатление что для полиции закон не писан, ездят как хотят!
показать весь комментарий
19.01.2021 10:18 Ответить
корупция и беззаконня розцвіла при аваку... а тепр він має повний картбланш від янелоха, тому все буде ставати все гірше і гірше.
до якогось моменту поки авак не піде в президенти мол я сильна рука покараю всіх корупціонерів бо янелох покривав їх
показать весь комментарий
19.01.2021 10:41 Ответить
Сбили копа, где стрельба на поражение?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:24 Ответить
Потом адвокат докажет, что мажер спал спокойно в кровати, а коп выбил дверь и цинично застрелил его в упор.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:28 Ответить
Вину водителя-докажет суд.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:29 Ответить
Печерний???Ну-у-у...
показать весь комментарий
19.01.2021 11:29 Ответить
Ага.
Затримали, вибачились і відпустили
показать весь комментарий
19.01.2021 10:30 Ответить
Останавливайте любой Porsche Cayenne и вы там всегда найдете лиц "причастным к кражам".
показать весь комментарий
19.01.2021 10:32 Ответить
все закончиться миром. ну типа, так получилось, извините.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:33 Ответить
если не називаете имя, чем занимаеться и кто папа, то лучше вообще не пишите
показать весь комментарий
19.01.2021 10:34 Ответить
Не спішіть зразу називати водія Порше мажором... Я не захищаю мажорів, просто по Києву їздить туча стареньких 10-15-річних Порше Каєн на бляхах...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:34 Ответить
100%, я для себя вообще не вижу разницы в манере вождения некоторых элитных авто, или некоторых водителей Ланосов, Шкод и других не мажорных авто. Просто у населения при слове МАЖОР активнее начинает выделяться слюна. А полицаи ставят это клеймо даже водителям 10-20 летнего БМВ, Порше или Мерседес... Словосочетание Мажор на Порше вызывают у людей классовую ненависть и они готовы брызжать слюной не разбираясь в подробностях...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:42 Ответить
У неадекватних мажорів просто більше можливостей ганять, бо тачки потужніші... Але проблема в тому, що значно більше неадекватів на Ауді і БМВ на бляхах! Ну і навіть на Жигулях старих дебілів вистачає (там ще й якогось дива гонщеги бампери з Жигулів знімають - не доганяю нафіга??)
показать весь комментарий
19.01.2021 10:46 Ответить
Жаба гадюку.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:34 Ответить
...никогда такого не было и вот опять... и надо же неизвестно как и так вовремя...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:46 Ответить
для тих,хто пише що на порше їздять мажори - ви мабуть в неадекваті...продайте свої черпаки на укрбляхах і купіть собі польське порше...Почніть жити,як люди, а не ,як РАБИ...Для довідки в єс порше 2005 року,таке як у мене, можна взяти за 5000$ в ідеалі...А тепер пишіть, що євробляхи,це мусор...Рабам не зрозуміти вільну людину!
показать весь комментарий
19.01.2021 10:59 Ответить
А потом мы удивляемся кто у нас за клоунов голосует.....
показать весь комментарий
19.01.2021 11:09 Ответить
Стас, Вы ещё сохранили способность удивляьтся ?.. Шьёрт побьери(с) -я Вам завидую...
показать весь комментарий
19.01.2021 11:36 Ответить
Как показывает практика, дно пробивается постоянно, и кажется что это уже финиш а нет находится такой вот хозяин жизни и тебе реально становится страшно за будущее... У меня как сейчас перед глазами стоит счастливый обладатель Порша, 2005 г.в. в идеальном состоянии за 5000 дол. Который живет как человек и даже не догадывается что он является владельцем конструктора Лего.... Зато когда он надавит на газ в своем селе и полетит говно из под колес в разные стороны, то все односельчане скажут : "Мажор поехал!" Да что греха таить, во мне тоже это все говорит рабская зависть людям, которые живут по-человечески....
показать весь комментарий
19.01.2021 11:46 Ответить
Стас, уж простите.........Для "хузяев жизни" я найду "барбариску". Незарегистрированую. Но , тем не менее- вполне рабочую.Милости прошу.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:56 Ответить
Перестань курить всякую херню ОЛИГАР
показать весь комментарий
19.01.2021 11:22 Ответить
Водій Porsche в Дніпрі збив патрульного і втік: його розшукали - Цензор.НЕТ 410
показать весь комментарий
19.01.2021 11:04 Ответить
 
 