Водитель Porsche в Днепре сбил патрульного и сбежал: его разыскали

Полицейские Днепра остановили Porsche Cayenne, на котором, согласно ориентировке, могли передвигаться причастные к кражам лица. Во время проверки документов водитель нажал на педаль газа, сбил патрульного и скрылся.

Об этом сообщает "Днепр оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно ориентировке, полученной от сотрудников уголовного розыска, патрульные остановили автомобиль Porsche Cayenne, в котором могли перемещаться лица, причастные к кражам. Во время проверки документов была установлена личность 32-летнего водителя Porsche. Рядом с водителем на пассажирском сиденье находилась неизвестная женщина. Во время общения с патрульными водитель заметно начал нервничать - вначале мужчина, сидевший за рулем, сдал назад, а затем резко вывернул руль и сбил одного из полицейских. От сильного удара патрульного откинуло на другую сторону дороги, а водитель Porsche на большой скорости уехал в сторону проспекта Гагарина.

Патрульные поехали следом за скрывшимся автомобилем. В районе магазина АТБ, на проспекте Гагарина, 40Б, они обнаружили припаркованный Porsche, но водителя в нем не было. В результате отработки правоохранителями близлежащей территории частного сектора мужчину удалось обнаружить и задержать, надев на него наручники. На место была вызвана следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции, которым передали задержанного. Также на место происшествия вызвали скорую помощь для госпитализации сбитого машиной патрульного - его увезли в больницу с травмой ноги. Автомобиль Porsche эвакуировали на штрафплощадку, а водителя отвезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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