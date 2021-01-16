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Троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - Патрульная полиция. ВИДЕО

Утром 16 января произошло ДТП с участием пешехода и троллейбуса в Киеве. На Соломенской площади водитель совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Патрульной полиции Киева.

"Пострадавшую госпитализировали медики, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи", - подчеркивается в сообщении.

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Автор: 

ДТП (7698) Киев (25793) патрульная полиция (1815)


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Топ комментарии
+33
Хоть бы голову повернула ...
У людей чувства нет самосохранения, и плевательское отношения к правилам
Корова
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16.01.2021 14:32 Ответить
+17
Когда загорается для меня зелёный, я не сразу давлю на газ, а моментально осматриваю или не бежит по зебре какой то олень, так, для спокойствия, и это действие на подсознании. Так и пешеходы переходящие дорогу, должны даже на свой зелёный смотреть или нет такого го же барана на дороге, который решил мигающий проскочить . Это называется чувство самосохранения. Ну и конечно правила дорожного движения ни кто не отменял .
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16.01.2021 14:48 Ответить
+16
Пешкодралам надо понимать, что троллейбусы и прочие ТС очень твёрдые, имеют слепые зоны и не могут мгновенно останавливаться.

При этом можете оставаться при своём убеждении что всегда правы
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16.01.2021 14:41 Ответить
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Правая передняя сторона вообще плохо просматривается в таком транспорте , а в фурах там вообще мертвая зона , по тому 95% аварий с фарами и легковыми машинами это когда на легковом транспорте пытаются перестроиться перед фурой справа . При этом до пустых мозгов этих дятлов даже не доходит , что водитель фуры его просто не видит .Тут похожая ситуация , мало того что плохо видно , так когда он начал движение баба на тротуаре стояла , а потом водитель начал смотреть налево , что бы оттуда то же не выскочил не кто.
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16.01.2021 15:10 Ответить
тут как с медицинскими масками.если оба,и водила и пешеход бдят(носят маски)-безопасность гарантированна.
если только один -фифти-фифти...
ну а если ни тот ,ни другой-спасает только теория вероятности
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16.01.2021 15:20 Ответить
приклад з водієм і пішоходом мені здається кращим .
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16.01.2021 15:39 Ответить
Всё правильно, за исключением того, что маски хоть из трусов, хоть за деньги ничего не гарантируют.

Ну кроме некоторого умиротворения и отсутствия штрафов.
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16.01.2021 15:40 Ответить
прям возле аккамедии....
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16.01.2021 15:21 Ответить
Дурабаба
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16.01.2021 15:26 Ответить
Пешеходица отмороженная, а водителю респект, вовремя дал по тормозам
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16.01.2021 15:39 Ответить
Разве это наезд ? Водитель просто хлопнул её по плечу, чтобы она разула голову
и не переходила дорогу в капюшёне, из-за которого ничего не видно и не слышно.
Курица вообще не смотрела по сторонам, а о понятии "мертва зона обзора"
может никогда и не узнать, если повторит такой же переход перед камазом.
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16.01.2021 16:16 Ответить
Це тому, що тролейбус не український, а з диктаторської білорусі.
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16.01.2021 20:05 Ответить
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