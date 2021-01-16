Троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - Патрульная полиция. ВИДЕО
Утром 16 января произошло ДТП с участием пешехода и троллейбуса в Киеве. На Соломенской площади водитель совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Патрульной полиции Киева.
"Пострадавшую госпитализировали медики, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи", - подчеркивается в сообщении.
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+33 Александр Лихошва
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+16 Eugen Mk
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если только один -фифти-фифти...
ну а если ни тот ,ни другой-спасает только теория вероятности
Ну кроме некоторого умиротворения и отсутствия штрафов.
и не переходила дорогу в капюшёне, из-за которого ничего не видно и не слышно.
Курица вообще не смотрела по сторонам, а о понятии "мертва зона обзора"
может никогда и не узнать, если повторит такой же переход перед камазом.