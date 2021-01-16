Троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - Патрульная полиция. ВИДЕО

Утром 16 января произошло ДТП с участием пешехода и троллейбуса в Киеве. На Соломенской площади водитель совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Патрульной полиции Киева.

"Пострадавшую госпитализировали медики, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи", - подчеркивается в сообщении.

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