Тролейбус збив жінку на пішохідному переході в Києві, - Патрульна поліція. ВIДЕО

Вранці 16 січня сталася ДТП з участю пішохода і тролейбуса в Києві. На Солом'янській площі водій скоїв наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Патрульної поліції Києва.

"Постраждалу госпіталізували медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі", - підкреслюється в повідомленні.

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