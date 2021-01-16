Тролейбус збив жінку на пішохідному переході в Києві, - Патрульна поліція. ВIДЕО
Вранці 16 січня сталася ДТП з участю пішохода і тролейбуса в Києві. На Солом'янській площі водій скоїв наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Патрульної поліції Києва.
"Постраждалу госпіталізували медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі", - підкреслюється в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Александр Лихошва
показати весь коментар16.01.2021 14:32 Відповісти Посилання
+17 Александр Лихошва
показати весь коментар16.01.2021 14:48 Відповісти Посилання
+16 Eugen Mk
показати весь коментар16.01.2021 14:41 Відповісти Посилання
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если только один -фифти-фифти...
ну а если ни тот ,ни другой-спасает только теория вероятности
Ну кроме некоторого умиротворения и отсутствия штрафов.
и не переходила дорогу в капюшёне, из-за которого ничего не видно и не слышно.
Курица вообще не смотрела по сторонам, а о понятии "мертва зона обзора"
может никогда и не узнать, если повторит такой же переход перед камазом.