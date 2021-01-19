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Новини
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Водій Porsche в Дніпрі збив патрульного і втік: його розшукали

Водій Porsche в Дніпрі збив патрульного і втік: його розшукали

Поліцейські Дніпра зупинили Porsche Cayenne, на якому, згідно з орієнтуванням, могли пересуватися причетні до крадіжок особи. Під час перевірки документів водій натиснув на педаль газу, збив патрульного і зник.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згідно з орієнтуванням, отриманим від співробітників карного розшуку, патрульні зупинили автомобіль Porsche Cayenne, у якому могли переміщатися особи, причетні до крадіжок. Під час перевірки документів було встановлено особу 32-річного водія Porsche. Поруч з водієм на пасажирському сидінні перебувала невідома жінка. Під час спілкування з патрульними водій помітно почав нервувати - спочатку чоловік, який сидів за кермом, здав назад, а потім різко вивернув кермо і збив одного з поліцейських. Від сильного удару патрульного відкинуло на інший бік дороги, а водій Porsche на великій швидкості поїхав у бік проспекту Гагаріна.

Патрульні поїхали слідом за автомобілем. У районі магазину АТБ, на проспекті Гагаріна, 40Б, вони виявили припаркований Porsche, але водія в ньому не було. У результаті відпрацювання правоохоронцями прилеглої території приватного сектору чоловіка вдалося виявити і затримати, надівши на нього кайданки. На місце була викликана слідчо-оперативна група Дніпровського відділу поліції, яким передали затриманого. Також на місце події викликали швидку допомогу для госпіталізації збитого машиною патрульного - його відвезли в лікарню з травмою ноги. Автомобіль Porsche евакуювали на штрафмайданчик, а водія відвезли у відділення поліції для подальшого з’ясування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тролейбус збив жінку на пішохідному переході в Києві, - Патрульна поліція. ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3246) патрульна поліція (1438)


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Топ коментарі
+7
Останавливайте любой Porsche Cayenne и вы там всегда найдете лиц "причастным к кражам".
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19.01.2021 10:32
+6
Сбили копа, где стрельба на поражение?
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19.01.2021 10:24
+2
Эти мажоры на дорогах уже достали своим беспределом за последний год не меньше сотню раз мне навстречу при обгоне выскакивали,для них вообще правил не существует одни понятия...
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19.01.2021 10:13
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Эти мажоры на дорогах уже достали своим беспределом за последний год не меньше сотню раз мне навстречу при обгоне выскакивали,для них вообще правил не существует одни понятия...
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19.01.2021 10:13 Відповісти
И еще что интересно: когда задерживают воров в законе на сходке - то всех мордой в пол, а когда задерживают топ чинушу-коррупционера - то вежливо зачитывают постанову
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19.01.2021 10:17 Відповісти
значит у нас правит не криминал,а чиновники
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19.01.2021 10:20 Відповісти
И стыдливо прикрывают морду лица.
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19.01.2021 10:25 Відповісти
И не говорите, такое впечатление что для полиции закон не писан, ездят как хотят!
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19.01.2021 10:18 Відповісти
корупция и беззаконня розцвіла при аваку... а тепр він має повний картбланш від янелоха, тому все буде ставати все гірше і гірше.
до якогось моменту поки авак не піде в президенти мол я сильна рука покараю всіх корупціонерів бо янелох покривав їх
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19.01.2021 10:41 Відповісти
Сбили копа, где стрельба на поражение?
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19.01.2021 10:24 Відповісти
Потом адвокат докажет, что мажер спал спокойно в кровати, а коп выбил дверь и цинично застрелил его в упор.
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19.01.2021 10:28 Відповісти
Вину водителя-докажет суд.
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19.01.2021 10:29 Відповісти
Печерний???Ну-у-у...
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19.01.2021 11:29 Відповісти
Ага.
Затримали, вибачились і відпустили
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19.01.2021 10:30 Відповісти
Останавливайте любой Porsche Cayenne и вы там всегда найдете лиц "причастным к кражам".
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19.01.2021 10:32 Відповісти
все закончиться миром. ну типа, так получилось, извините.
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19.01.2021 10:33 Відповісти
если не називаете имя, чем занимаеться и кто папа, то лучше вообще не пишите
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19.01.2021 10:34 Відповісти
Не спішіть зразу називати водія Порше мажором... Я не захищаю мажорів, просто по Києву їздить туча стареньких 10-15-річних Порше Каєн на бляхах...
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19.01.2021 10:34 Відповісти
100%, я для себя вообще не вижу разницы в манере вождения некоторых элитных авто, или некоторых водителей Ланосов, Шкод и других не мажорных авто. Просто у населения при слове МАЖОР активнее начинает выделяться слюна. А полицаи ставят это клеймо даже водителям 10-20 летнего БМВ, Порше или Мерседес... Словосочетание Мажор на Порше вызывают у людей классовую ненависть и они готовы брызжать слюной не разбираясь в подробностях...
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19.01.2021 10:42 Відповісти
У неадекватних мажорів просто більше можливостей ганять, бо тачки потужніші... Але проблема в тому, що значно більше неадекватів на Ауді і БМВ на бляхах! Ну і навіть на Жигулях старих дебілів вистачає (там ще й якогось дива гонщеги бампери з Жигулів знімають - не доганяю нафіга??)
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19.01.2021 10:46 Відповісти
Жаба гадюку.
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19.01.2021 10:34 Відповісти
...никогда такого не было и вот опять... и надо же неизвестно как и так вовремя...
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19.01.2021 10:46 Відповісти
для тих,хто пише що на порше їздять мажори - ви мабуть в неадекваті...продайте свої черпаки на укрбляхах і купіть собі польське порше...Почніть жити,як люди, а не ,як РАБИ...Для довідки в єс порше 2005 року,таке як у мене, можна взяти за 5000$ в ідеалі...А тепер пишіть, що євробляхи,це мусор...Рабам не зрозуміти вільну людину!
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19.01.2021 10:59 Відповісти
А потом мы удивляемся кто у нас за клоунов голосует.....
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19.01.2021 11:09 Відповісти
Стас, Вы ещё сохранили способность удивляьтся ?.. Шьёрт побьери(с) -я Вам завидую...
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19.01.2021 11:36 Відповісти
Как показывает практика, дно пробивается постоянно, и кажется что это уже финиш а нет находится такой вот хозяин жизни и тебе реально становится страшно за будущее... У меня как сейчас перед глазами стоит счастливый обладатель Порша, 2005 г.в. в идеальном состоянии за 5000 дол. Который живет как человек и даже не догадывается что он является владельцем конструктора Лего.... Зато когда он надавит на газ в своем селе и полетит говно из под колес в разные стороны, то все односельчане скажут : "Мажор поехал!" Да что греха таить, во мне тоже это все говорит рабская зависть людям, которые живут по-человечески....
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19.01.2021 11:46 Відповісти
Стас, уж простите.........Для "хузяев жизни" я найду "барбариску". Незарегистрированую. Но , тем не менее- вполне рабочую.Милости прошу.
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19.01.2021 11:56 Відповісти
Перестань курить всякую херню ОЛИГАР
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19.01.2021 11:22 Відповісти
Водій Porsche в Дніпрі збив патрульного і втік: його розшукали - Цензор.НЕТ 410
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19.01.2021 11:04 Відповісти
 
 