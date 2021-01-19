Водій Porsche в Дніпрі збив патрульного і втік: його розшукали

Поліцейські Дніпра зупинили Porsche Cayenne, на якому, згідно з орієнтуванням, могли пересуватися причетні до крадіжок особи. Під час перевірки документів водій натиснув на педаль газу, збив патрульного і зник.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згідно з орієнтуванням, отриманим від співробітників карного розшуку, патрульні зупинили автомобіль Porsche Cayenne, у якому могли переміщатися особи, причетні до крадіжок. Під час перевірки документів було встановлено особу 32-річного водія Porsche. Поруч з водієм на пасажирському сидінні перебувала невідома жінка. Під час спілкування з патрульними водій помітно почав нервувати - спочатку чоловік, який сидів за кермом, здав назад, а потім різко вивернув кермо і збив одного з поліцейських. Від сильного удару патрульного відкинуло на інший бік дороги, а водій Porsche на великій швидкості поїхав у бік проспекту Гагаріна.

Патрульні поїхали слідом за автомобілем. У районі магазину АТБ, на проспекті Гагаріна, 40Б, вони виявили припаркований Porsche, але водія в ньому не було. У результаті відпрацювання правоохоронцями прилеглої території приватного сектору чоловіка вдалося виявити і затримати, надівши на нього кайданки. На місце була викликана слідчо-оперативна група Дніпровського відділу поліції, яким передали затриманого. Також на місце події викликали швидку допомогу для госпіталізації збитого машиною патрульного - його відвезли в лікарню з травмою ноги. Автомобіль Porsche евакуювали на штрафмайданчик, а водія відвезли у відділення поліції для подальшого з’ясування.

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