Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения

Правительство опубликовало постановление, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Документ обнародован на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы), - говорится в постановлении.

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