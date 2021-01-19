Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения
Правительство опубликовало постановление, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.
Документ обнародован на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.
"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы), - говорится в постановлении.
Топ комментарии
+10 саша паламарчук
показать весь комментарий19.01.2021 11:18
+8 Вовчик #339851
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+4 саша паламарчук
показать весь комментарий19.01.2021 11:14
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А с 1 апреля 2021 года наверстают свои потери с лихвой.
А хто казав за зниження на 30 відсотків???
Чи нуль - то нічого не варте, тому яка різниця 3, чи 30???
Такие вот реалии...