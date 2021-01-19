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Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения

Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения

Правительство опубликовало постановление, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Документ обнародован на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы), - говорится в постановлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин установил предельную цену на газ для населения

Автор: 

Газ (10223) Кабмин (14024) постановление (123)


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Топ комментарии
+10
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения - Цензор.НЕТ 7316
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19.01.2021 11:18
+8
То есть за январь получи и распишись , суки.
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19.01.2021 11:14
+4
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения - Цензор.НЕТ 876
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19.01.2021 11:14
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Правила форума Совет форумчан
интересно и кто это поднятие прописал в формулу газа, наверное Юля и нынешняя власть
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19.01.2021 11:42 Ответить
Кабмін оприлюднив постанову про зниження ціни на газ для населення - Цензор.НЕТ 5983
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19.01.2021 11:49 Ответить
То есть за январь получи и распишись , суки.
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19.01.2021 11:14 Ответить
Таки так! Адже саме січень - найхолодніший. Саме у січні стоять Хрещенські морози.
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19.01.2021 12:22 Ответить
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения - Цензор.НЕТ 876
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19.01.2021 11:14 Ответить
_Цену подняли - навсегда. А немного снизили - пока бузить перестанут - на месяц. Хорошо украинцев грабить... архидоходно!
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19.01.2021 11:15 Ответить
Арихиважно!
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения - Цензор.НЕТ 4960
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19.01.2021 11:17 Ответить
цену подняли 6 лет назад
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19.01.2021 11:42 Ответить
6.99 + 1.7 транспорт = 8.69 . Подешевело говорите?
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19.01.2021 11:18 Ответить
так а ще + ндс ....
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19.01.2021 11:27 Ответить
6 гривень 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку по магистральным газопроводамИсточник: https://censor.net/ru/n3242628
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19.01.2021 11:44 Ответить
Кабмін оприлюднив постанову про зниження ціни на газ для населення - Цензор.НЕТ 9522
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19.01.2021 11:50 Ответить
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения - Цензор.НЕТ 7316
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19.01.2021 11:18 Ответить
Так это конкатенация.. ))))
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19.01.2021 12:26 Ответить
Атци благадєтєлі, дякуємо!
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19.01.2021 11:21 Ответить
Все коррупционные схемы остались, но на месяц убогим кинули кость.
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19.01.2021 11:21 Ответить
Опять развод, как правительство может использовать такие примитивные методы как 6,99 но никак не 7.00, обычно барыги в магазинах это используют.
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19.01.2021 11:23 Ответить
" на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года "
А с 1 апреля 2021 года наверстают свои потери с лихвой.
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19.01.2021 11:28 Ответить
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения - Цензор.НЕТ 8017
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19.01.2021 11:29 Ответить
Кабмін оприлюднив постанову про зниження ціни на газ для населення - Цензор.НЕТ 4847
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19.01.2021 11:44 Ответить
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения - Цензор.НЕТ 7644
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19.01.2021 11:30 Ответить
И кого устраивает этот тариф, ну окромя шмыгалей из КабМина и их хозяев уродов-монополистов... А устраивает ли украинцев этот очередной плевок в лицо от представителей ЗЕвласти? Тупо стерпят, как обычно, или до них все же дойдет что света в конце этого тоннеля нет и уже давно нужно менять не очередную свору возле государственного корыта, а систему.
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19.01.2021 11:30 Ответить
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ для населения - Цензор.НЕТ 4825
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19.01.2021 11:34 Ответить
На 23 копійки зниження... Аж 3,18 відсотка!!!
А хто казав за зниження на 30 відсотків???
Чи нуль - то нічого не варте, тому яка різниця 3, чи 30???
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19.01.2021 11:49 Ответить
Народ будут грабить постоянно, пока он позволяет себя грабить! Всё просто.
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19.01.2021 11:52 Ответить
Ціну на газ для громадян уряд обчистив по формулі Ц = 6,99*95,278969957081545064377682403433
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19.01.2021 11:53 Ответить
Сначала власть Зеленского повышает тарифы, успев перед этим почикать субсидии, и на гроши повысить зарплаты и пенсии. Потом Зеленский приказывает власти Зеленского снизить тарифы. Власть Зеленского, подчиняясь воле Зеленского, берёт и снижает тарифы.
Такие вот реалии...
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19.01.2021 12:02 Ответить
 
 