Кабмін оприлюднив постанову про зниження ціни на газ для населення
Уряд опублікував постанову, якою з 1 лютого встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.
Документ оприлюднено на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.
"Встановити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником "останньої надії", на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи)ˮ, - йдеться в постанові.
Топ коментарі
+10 саша паламарчук
показати весь коментар19.01.2021 11:18
+8 Вовчик #339851
показати весь коментар19.01.2021 11:14
+4 саша паламарчук
показати весь коментар19.01.2021 11:14
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А с 1 апреля 2021 года наверстают свои потери с лихвой.
А хто казав за зниження на 30 відсотків???
Чи нуль - то нічого не варте, тому яка різниця 3, чи 30???
Такие вот реалии...