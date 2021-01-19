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Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус
Министерство здравоохранения создало интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на коронавирус.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал обнародование адресов таких пунктов для тестирования на COVID-19.
Всего в стране функционирует 2373 пункта, куда можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. В Киеве действуют 65 пунктов.
Также там можно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.
На карте можно искать пункты по областям и адресам.
Топ комментарии
+6 Стівен Стрибай
показать весь комментарий19.01.2021 11:52
+3 Oleksandr Boiko
показать весь комментарий19.01.2021 12:14
+1 Утилизация ватников
показать весь комментарий19.01.2021 11:52
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Позвонил в ближайший пункт. Бесплатно делают экспресс тест по направлению семейного врача.
Без симптомов или по собственному желанию ПЦР тест 1300 грн.
але взагалі не точна.. якщо вибирати по місту вказує на будівлю з помилкою на 250 м.
якщо ж вибрати район - то взагалі показує сусіднє місто..
1) Бесплатный тест. Делается по направлению семейного врача, который тупо тебе сообщает адрес. Гуглмапс в помощь + любой навигатор.
2) Платный тест. Уже есть сайт поиска лабораторий. Называется гугл.
Выглядит как просто распил бабла.