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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус

Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус

Министерство здравоохранения создало интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал обнародование адресов таких пунктов для тестирования на COVID-19.

Всего в стране функционирует 2373 пункта, куда можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. В Киеве действуют 65 пунктов.

Также там можно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

На карте можно искать пункты по областям и адресам.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Очень информативная карта)))
Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус - Цензор.НЕТ 4842
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19.01.2021 11:52
+3
А кацапи признаються , тільки якщо мінімум 20000 крякнуть від Спутника В
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19.01.2021 12:14
+1
Молодцы, ровно через год после появления коронавируса.
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19.01.2021 11:52
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Очень информативная карта)))
Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус - Цензор.НЕТ 4842
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19.01.2021 11:52 Ответить
Пэтэушник сайт делал...не иначе..😃
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19.01.2021 11:57 Ответить
??? зліва вибираєш область, місто і вулицю.. в чому проблема?
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19.01.2021 12:12 Ответить
В США уже погибло около 70 человек от вакцины против коронавируса и число погибших растет каждый день. В Норвегии около 30 человек и в Канаде так само.
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19.01.2021 12:13 Ответить
А кацапи признаються , тільки якщо мінімум 20000 крякнуть від Спутника В
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19.01.2021 12:14 Ответить
Невже південь відрізняється від інших, шо за хреновина. Одеська область майже на першому місті по захворюванню і шо я бачу? Цур мене, цур...
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19.01.2021 15:09 Ответить
Мабуть ми самі заможні...
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19.01.2021 15:12 Ответить
Молодцы, ровно через год после появления коронавируса.
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19.01.2021 11:52 Ответить
Еще и карта на латинице...неужели на украинском языке найти не смогли?? А как же закон??
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19.01.2021 11:59 Ответить
де? все там на українській мові і все зрозуміло.
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19.01.2021 12:16 Ответить
Перевір налаштування системи і браузера. Усе там зроблене українською.
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19.01.2021 12:52 Ответить
Усе це з обладнаними киснем ліжками, пунктами безкоштовного тестування і наведеною мапою мусили зробити в липні-серпні минулого року. А мережу пунктів для здійснення безкоштовних щеплень додати в грудні.
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19.01.2021 12:50 Ответить
Така карта піде за чудовий звіт міністерства тза пророблену роботу на протязі року !
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19.01.2021 13:32 Ответить
Поправочка.
Позвонил в ближайший пункт. Бесплатно делают экспресс тест по направлению семейного врача.
Без симптомов или по собственному желанию ПЦР тест 1300 грн.
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19.01.2021 13:53 Ответить
дуже цікава і інформаційна мапа..
але взагалі не точна.. якщо вибирати по місту вказує на будівлю з помилкою на 250 м.
якщо ж вибрати район - то взагалі показує сусіднє місто..
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19.01.2021 14:42 Ответить
Смысл?
1) Бесплатный тест. Делается по направлению семейного врача, который тупо тебе сообщает адрес. Гуглмапс в помощь + любой навигатор.
2) Платный тест. Уже есть сайт поиска лабораторий. Называется гугл.

Выглядит как просто распил бабла.
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19.01.2021 16:29 Ответить
 
 