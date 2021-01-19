Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус

Министерство здравоохранения создало интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал обнародование адресов таких пунктов для тестирования на COVID-19.

Всего в стране функционирует 2373 пункта, куда можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. В Киеве действуют 65 пунктов.

Также там можно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

На карте можно искать пункты по областям и адресам.

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