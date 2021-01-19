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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ запустив карту з пунктами тестування на коронавірус

МОЗ запустив карту з пунктами тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я створило інтерактивну карту пунктів безкоштовного тестування на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував оприлюднення адрес таких пунктів для тестування на COVID-19.

Всього в країні функціонує 2373 пункти, куди можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на коронавірус методом ПЛР. У Києві діють 65 пунктів.

Також там можна зробити експрес-тест на антиген до коронавірусу.

На карті можна шукати пункти за областями і адресами.

Також читайте: Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати "Супутником V"

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5389) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Очень информативная карта)))
Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус - Цензор.НЕТ 4842
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19.01.2021 11:52
+3
А кацапи признаються , тільки якщо мінімум 20000 крякнуть від Спутника В
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19.01.2021 12:14
+1
Молодцы, ровно через год после появления коронавируса.
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19.01.2021 11:52
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Очень информативная карта)))
Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус - Цензор.НЕТ 4842
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19.01.2021 11:52 Відповісти
Пэтэушник сайт делал...не иначе..😃
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19.01.2021 11:57 Відповісти
??? зліва вибираєш область, місто і вулицю.. в чому проблема?
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19.01.2021 12:12 Відповісти
В США уже погибло около 70 человек от вакцины против коронавируса и число погибших растет каждый день. В Норвегии около 30 человек и в Канаде так само.
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19.01.2021 12:13 Відповісти
А кацапи признаються , тільки якщо мінімум 20000 крякнуть від Спутника В
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19.01.2021 12:14 Відповісти
Невже південь відрізняється від інших, шо за хреновина. Одеська область майже на першому місті по захворюванню і шо я бачу? Цур мене, цур...
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19.01.2021 15:09 Відповісти
Мабуть ми самі заможні...
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19.01.2021 15:12 Відповісти
Молодцы, ровно через год после появления коронавируса.
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19.01.2021 11:52 Відповісти
Еще и карта на латинице...неужели на украинском языке найти не смогли?? А как же закон??
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19.01.2021 11:59 Відповісти
де? все там на українській мові і все зрозуміло.
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19.01.2021 12:16 Відповісти
Перевір налаштування системи і браузера. Усе там зроблене українською.
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19.01.2021 12:52 Відповісти
Усе це з обладнаними киснем ліжками, пунктами безкоштовного тестування і наведеною мапою мусили зробити в липні-серпні минулого року. А мережу пунктів для здійснення безкоштовних щеплень додати в грудні.
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19.01.2021 12:50 Відповісти
Така карта піде за чудовий звіт міністерства тза пророблену роботу на протязі року !
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19.01.2021 13:32 Відповісти
Поправочка.
Позвонил в ближайший пункт. Бесплатно делают экспресс тест по направлению семейного врача.
Без симптомов или по собственному желанию ПЦР тест 1300 грн.
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19.01.2021 13:53 Відповісти
дуже цікава і інформаційна мапа..
але взагалі не точна.. якщо вибирати по місту вказує на будівлю з помилкою на 250 м.
якщо ж вибрати район - то взагалі показує сусіднє місто..
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19.01.2021 14:42 Відповісти
Смысл?
1) Бесплатный тест. Делается по направлению семейного врача, который тупо тебе сообщает адрес. Гуглмапс в помощь + любой навигатор.
2) Платный тест. Уже есть сайт поиска лабораторий. Называется гугл.

Выглядит как просто распил бабла.
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19.01.2021 16:29 Відповісти
 
 