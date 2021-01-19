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МОЗ запустив карту з пунктами тестування на коронавірус
Міністерство охорони здоров'я створило інтерактивну карту пунктів безкоштовного тестування на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував оприлюднення адрес таких пунктів для тестування на COVID-19.
Всього в країні функціонує 2373 пункти, куди можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на коронавірус методом ПЛР. У Києві діють 65 пунктів.
Також там можна зробити експрес-тест на антиген до коронавірусу.
На карті можна шукати пункти за областями і адресами.
Топ коментарі
+6 Стівен Стрибай
показати весь коментар19.01.2021 11:52
+3 Oleksandr Boiko
показати весь коментар19.01.2021 12:14
+1 Утилизация ватников
показати весь коментар19.01.2021 11:52
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Позвонил в ближайший пункт. Бесплатно делают экспресс тест по направлению семейного врача.
Без симптомов или по собственному желанию ПЦР тест 1300 грн.
але взагалі не точна.. якщо вибирати по місту вказує на будівлю з помилкою на 250 м.
якщо ж вибрати район - то взагалі показує сусіднє місто..
1) Бесплатный тест. Делается по направлению семейного врача, который тупо тебе сообщает адрес. Гуглмапс в помощь + любой навигатор.
2) Платный тест. Уже есть сайт поиска лабораторий. Называется гугл.
Выглядит как просто распил бабла.