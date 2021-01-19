МОЗ запустив карту з пунктами тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я створило інтерактивну карту пунктів безкоштовного тестування на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував оприлюднення адрес таких пунктів для тестування на COVID-19.

Всього в країні функціонує 2373 пункти, куди можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на коронавірус методом ПЛР. У Києві діють 65 пунктів.

Також там можна зробити експрес-тест на антиген до коронавірусу.

На карті можна шукати пункти за областями і адресами.

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