Трамп записал прощальное видеообращение
Президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение из Белого Дома, в котором перечислил свои достижения за годы президентства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновников администрации.
Предполагается, что видео будет опубликовано во вторник, хотя с точным временем публикации еще не определились.
Трамп, который в течение нескольких дней не заявлял о себе, записал обращение поздно вечером в понедельник в присутствии ближайших сотрудников офиса. В нем он упомянул "новую администрацию", однако не ясно признал ли поражение, что он отказывался делать более двух месяцев.
Топ комментарии
+17 Frol Fedoroff
показать весь комментарий19.01.2021 12:41
+15 Мария Никоненко #463515
показать весь комментарий19.01.2021 12:36
+15 Гельдрих
показать весь комментарий19.01.2021 12:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нєсітє ваши дєнєжкі..!
жмура облагораживают и садят во главе стола...все бухают и говорят хорошее, кто не может сказать хорошего тот просто молчит...затем жмурика на костер
А у нас сначала на костер или в землю, а потом бухают...
Но в принципе да, уже 21-го прокурор округа Колумбия может смело заводить дело на Трампа, поскольку массовые беспорядки с несколькими смертями произошли именно на территории этого штата. Если вдруг федералы захотят забрать дело, то Трампа это никак не спасает.
_Надеюсь США наконец перестанет тупить и терпеть как расия бьёт по щекам ссаной тряпкой. А конкретно трумпа - посадят. На стул с электропитанием.
Трамп записал прощальное видеообращение - постер відосіка
вовадональд!
возвращайся в свой сказочный лес!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1359528837732535&set=p.1359528837732535&type=3&av=100010262946037&eav=AfbA6vCn0xPiqiGY2vZu0SpWQwz1em7uOcmB943P_AgZoU-5DIfEhmC7d_5OAq7W4Jw&__cft__[0]=AZVaybfXBl7nZXoOsL3yw9b8csoaXZMx9wzN_liFghO6cD7TwDWUYoEmcWfwWIIi9av83YqN0T5VEPE5pdIvnWwVYT1i0NJX4cRG7bh-7-I_OAko7UDK7EcRU9aAiKF2D1iar9GMdPuAli8ExaKpl79Q&__tn__=R]-R