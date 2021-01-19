Президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение из Белого Дома, в котором перечислил свои достижения за годы президентства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновников администрации.

Предполагается, что видео будет опубликовано во вторник, хотя с точным временем публикации еще не определились.

Трамп, который в течение нескольких дней не заявлял о себе, записал обращение поздно вечером в понедельник в присутствии ближайших сотрудников офиса. В нем он упомянул "новую администрацию", однако не ясно признал ли поражение, что он отказывался делать более двух месяцев.

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