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Трамп записав прощальне відеозвернення

Трамп записав прощальне відеозвернення

Президент США Дональд Трамп записав прощальне відеозвернення з Білого Дому, в якому перерахував свої досягнення за роки президентства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN, посилаючись на чиновників адміністрації.

Передбачається, що відео буде опубліковано у вівторок, хоча з точним часом публікації ще не визначилися.

Трамп, який протягом декількох днів не заявляв про себе, записав звернення пізно ввечері в понеділок у присутності найближчих співробітників офісу. У ньому він згадав "нову адміністрацію", однак не ясно чи визнав поразку, що він відмовлявся робити більше двох місяців.

Читайте: Трамп вирішив зняти обмеження на в'їзд до США з Європи, Великої Британії та Бразилії

Автор: 

відеозвернення (23) США (22455) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+17
А теперь - "Пошла массовка!!!"
Трамп записал прощальное видеообращение - Цензор.НЕТ 5043
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19.01.2021 12:41
+15
Драг нах Ростов?
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19.01.2021 12:36
+15
Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 1514
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19.01.2021 12:56
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Драг нах Ростов?
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19.01.2021 12:36 Відповісти
Редкий Трамп долетит до середины Атлантики.
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19.01.2021 12:37 Відповісти
"шукайте мене у Ростові"
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19.01.2021 12:40 Відповісти
Украили у человека победу, панимаешь
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19.01.2021 12:52 Відповісти
Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 1514
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19.01.2021 12:56 Відповісти
витёк трампа научит бегать по пенькам, кормить страусов, переварачивать пачки с басками в морских контейнерах чтоб не сырели, жизнь только начинается)))
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19.01.2021 13:21 Відповісти
шапки срывать с прохожих, опять-же
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19.01.2021 13:27 Відповісти
как раз сезон!!!!
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19.01.2021 13:27 Відповісти
для того чтоб срывать шапки, нужно хорошо бегать, витёк на промысле имел 50 кг веса и два метра роста, был как дрыщ)) поэтому догнать его была большая проблема (мемуары старожилов Енакиево)) сейчас он может дергать шапки только со страусов.
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19.01.2021 16:26 Відповісти
Для начала, пусть научит Салагу, как карандаши грамотно ломать.
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19.01.2021 15:24 Відповісти
road to hell
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19.01.2021 12:50 Відповісти
Чисто ЗЕ з відосиками.
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19.01.2021 12:36 Відповісти
не. этому ещё и редактировать двое суток собрались. наш шо ляпнул, то и выклал. потом вся страна чувствует испанский стыд.
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19.01.2021 12:59 Відповісти
паааслєдняя гастроль дутой мєдіахвігури!
нєсітє ваши дєнєжкі..!

Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 3943
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19.01.2021 13:11 Відповісти
Потенциальному сидельцу предоставили последнее слово?
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19.01.2021 12:36 Відповісти
Он там 100 человек помиловал недавно. Не удивлюсь если фамилия одного из помилованных - Трамп
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19.01.2021 12:42 Відповісти
Он может что-то сделать только на федеральном уровне. Но никто не мешает власти округа Колумбия начать уголовное преследование. Это Штаты, у них на всякий болт с левой резьбой заготовлен целый верстак с инструментом.
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19.01.2021 12:52 Відповісти
верни краденый ноутбук!!! лишенец!!!
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19.01.2021 13:02 Відповісти
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19.01.2021 13:05 Відповісти
Меланию ЖАЛКО!!! теперь плечевой на трассу, или бутылки собирать!
Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 3939
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19.01.2021 13:04 Відповісти
А чего её жалеть? Вышла за старого пердуна из за денег. Так с чего дорогую шлюху жалеть?
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19.01.2021 13:07 Відповісти
жалко, что трасса эта не в Киеве
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19.01.2021 13:14 Відповісти
та да.
Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 217
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19.01.2021 13:20 Відповісти
Так на лубянке ж сосватали.
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19.01.2021 15:28 Відповісти
К терактам призывал?
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19.01.2021 12:37 Відповісти
Хватит про трампа _ он уже сбитый летчик
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19.01.2021 12:40 Відповісти
А теперь - "Пошла массовка!!!"
Трамп записал прощальное видеообращение - Цензор.НЕТ 5043
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19.01.2021 12:41 Відповісти
Идиоты какие-то. Ну и обычай, безусловно, идиотский!
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19.01.2021 12:43 Відповісти
Радуется, что человек отмучился и ушел в "лучшую жизнь". Что не так? Нас же этому учит религия. Так у них хоть логично тогда.
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19.01.2021 12:49 Відповісти
_Такой пошлостью - и тупостью! - эти болваны сублимируют собственный страх смерти - хотя сами, скорей за всё, этого даже не способны понять. А кроме того мудаки довыделывались до того, что уронили гроб и покойник вывалился на землю как мусор какой. Кто не хоронил своих близких, тот меня не поймёт.
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19.01.2021 12:59 Відповісти
Так любая "вера"-это сублимация страха смерти.
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19.01.2021 13:07 Відповісти
То что уронили, это да.. на что они рассчитывали вообще? разворачиваться что-то начали)
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19.01.2021 13:10 Відповісти
Тогда уже лучше римские проводы в последний путь...
жмура облагораживают и садят во главе стола...все бухают и говорят хорошее, кто не может сказать хорошего тот просто молчит...затем жмурика на костер
А у нас сначала на костер или в землю, а потом бухают...
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19.01.2021 16:34 Відповісти
_Пьют потом - в конце - чтобы стресс унять. А похороны близких - кошмарный стресс. А тут тупорылые дегенераты кривляются и гроб роняют!
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19.01.2021 16:39 Відповісти
Еще веслее когда труп матери или отца заталкивают в лифт ногами...или в старом одесском доме волокут по лестницам (((( А предварительно пока сотрудник агенства раскручивает на бабки остальные роют по хате и крадут ценные вещи, не говоря уже о том что на покойной сережки из драг метала...
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19.01.2021 16:50 Відповісти
Чем недоволен? В 60-70 годах похороны не похороны, без оркестра лабухов, в 90 -х без попа. Раньше "провожали " всем двором, а теперь и поминки только для близких. Еще раз , для упоротых, не хрен лезть со своей "культурой" в чужие огороды
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19.01.2021 16:44 Відповісти
Что за кацапские замашки - лезть со своим уставом в чужой монастырь? А ежегодно нажираться на могилах и носить дедов на палках это не идиотизм?
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19.01.2021 16:38 Відповісти
21-го откроют уголовное дело? или все же 22-го?
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19.01.2021 12:41 Відповісти
Если Конгресс поддержит импичмент - будет всё равно, какое это будет число.
Но в принципе да, уже 21-го прокурор округа Колумбия может смело заводить дело на Трампа, поскольку массовые беспорядки с несколькими смертями произошли именно на территории этого штата. Если вдруг федералы захотят забрать дело, то Трампа это никак не спасает.
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19.01.2021 12:56 Відповісти
Да и Джорджия может выкатить немало за приказы к совершению беззакония первым лицом государства.
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19.01.2021 15:31 Відповісти
Катись колбаской по Малой Спасской! Ублюдок.
_Надеюсь США наконец перестанет тупить и терпеть как расия бьёт по щекам ссаной тряпкой. А конкретно трумпа - посадят. На стул с электропитанием.
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19.01.2021 12:41 Відповісти
Макс подключит новые батарейки
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19.01.2021 16:33 Відповісти
Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 5302
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19.01.2021 12:44 Відповісти
сначала на стул с элподогревом, шоб выложилы все как на духу.
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19.01.2021 12:47 Відповісти
В самом начале правления Кондор предупреждал: не суй руки куда не следует.
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19.01.2021 15:34 Відповісти
шановні пасажири! подивіться на наше праве крило: ви бачите, що воно горить. подивіться на наше ліве крило: ви бачите, що воно теж горить. подивіться униз: ви бачите, як жипописно розкрилися куполи трьох парашутів, це екіпаж нашого літака! прощавайте, шановні пасажири! повідомлення передав - автопілот Дональд!
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19.01.2021 12:45 Відповісти
это ближе к нашим реалиям. в штатах окажется, что самолёт ещё не взлетел, и пожарные уже тушат оба крыла, а полиция ловит экипаж по кустам.
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19.01.2021 13:04 Відповісти
Я устал, я ухожу?...
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19.01.2021 12:48 Відповісти
я мухожук
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19.01.2021 12:49 Відповісти
Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 1474
Трамп записал прощальное видеообращение - постер відосіка
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19.01.2021 12:48 Відповісти
Вата під рукою і на Ростов
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19.01.2021 12:48 Відповісти
Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 5190
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19.01.2021 12:54 Відповісти
Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 9757.
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19.01.2021 13:36 Відповісти
Не одпустять, поки, прикриваючись ним, не виконають свою справу - розграбують Україну до нитки і здадуть її кацапам... А потім влаштують йому "золотий приход" - підсиплють нерозбавленого кокаїну... Благо, слава про нього, як "конченого наркомана, уже розповсюдилася... Так що ніхто і не здивується, коли таке станеться...
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19.01.2021 14:08 Відповісти
Устанешь тут с вами, каждый день по литре на грудь принимать.
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19.01.2021 15:38 Відповісти
досвиданья наш ласковый миша....
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19.01.2021 12:55 Відповісти
Невже повіситься?
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19.01.2021 12:57 Відповісти
Опять непонятно - он себя амнистировал?
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19.01.2021 12:58 Відповісти
В Вашингтоне сейчас лишь 6-00. Люди только просыпаются и готовятся идти на работу.
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19.01.2021 13:02 Відповісти
В Рашке траур.
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19.01.2021 12:59 Відповісти
до побачення, наш ласковый дональд
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19.01.2021 12:59 Відповісти
до свиданья, наш ласковый вова дональд!
возвращайся в свой сказочный лес!
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19.01.2021 13:02 Відповісти
Прощай, чувырло, тебе не удалось нае**ть Америку.
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19.01.2021 13:06 Відповісти
Трамп записал прощальное видеообращение
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1359528837732535&set=p.1359528837732535&type=3&av=100010262946037&eav=AfbA6vCn0xPiqiGY2vZu0SpWQwz1em7uOcmB943P_AgZoU-5DIfEhmC7d_5OAq7W4Jw&__cft__[0]=AZVaybfXBl7nZXoOsL3yw9b8csoaXZMx9wzN_liFghO6cD7TwDWUYoEmcWfwWIIi9av83YqN0T5VEPE5pdIvnWwVYT1i0NJX4cRG7bh-7-I_OAko7UDK7EcRU9aAiKF2D1iar9GMdPuAli8ExaKpl79Q&__tn__=R]-R Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 9733
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19.01.2021 13:15 Відповісти
Где то на Расии
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19.01.2021 13:16 Відповісти
нужно немножко потерпеть
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19.01.2021 14:17 Відповісти
А вибори у нього таки вкрали. Через голосування поштою. Скажіть щиросердно (положа руку на сєрце), по правді: чи ви б хотіли, аби в Україні більшість голосувала по пошті? Чи навіть по електронній з підписом?
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19.01.2021 13:16 Відповісти
Трам-пам-пам! Адьос, любитель диктаторов и диктата.
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19.01.2021 13:19 Відповісти
Это была реклама тура на Ростов:
Трамп записав прощальне відеозвернення - Цензор.НЕТ 5609
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19.01.2021 13:23 Відповісти
Найкращий президент за всю новітню історію!
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19.01.2021 13:25 Відповісти
Він був би найкращим, щоб не його пихатість, тупість і любов до диктаторів. Рональд Рейган був в 10000 разів кращим. По-перше підняв економіку США, по-друге розвалив сесесере.
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19.01.2021 13:39 Відповісти
Що ти таке кажеш, зараз тобі якийсь умнік з Жмеринки розкаже як погано тобі жилось при Трампу.
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19.01.2021 13:48 Відповісти
Трампісти абридаюца. Скільки ж вони сил витратили в інтернетах, захищаючи цього додіка.
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19.01.2021 13:26 Відповісти
Не, ну такого Тупорылого, даю скромное пенсионерское слово, я ещё не встречал.
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19.01.2021 15:43 Відповісти
Дональду Фредовичу Трампу хорошо бы обратиться за консультацией к Петру Алексеевичу Порошенко, который несомненно и со знанием дела просветил бы американского коллегу в вопросах маркетинга модерново-продвинутых противопендельных гаджетов, дупо-демпферных систем, амортизирующих лубков на рыхлую дупу; разъяснил бы последние тенденции в сфере послепендельной дупореабилитации, посоветовал бы маститых специалистов-дупореабилитологов. Ведь пущенный на самотёк вопрос грядущего грандиозного пенделя может не обойтись глубокой вмятиной на рыхлой дупе Трампа, а привести к динамической дезинтеграции дупы, как целостного анатомического объекта, с последующим фрагментированием на отдельные Трампо-полужопия.
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19.01.2021 16:53 Відповісти
 
 