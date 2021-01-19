Президент США Дональд Трамп записав прощальне відеозвернення з Білого Дому, в якому перерахував свої досягнення за роки президентства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN, посилаючись на чиновників адміністрації.

Передбачається, що відео буде опубліковано у вівторок, хоча з точним часом публікації ще не визначилися.

Трамп, який протягом декількох днів не заявляв про себе, записав звернення пізно ввечері в понеділок у присутності найближчих співробітників офісу. У ньому він згадав "нову адміністрацію", однак не ясно чи визнав поразку, що він відмовлявся робити більше двох місяців.

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