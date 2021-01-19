Трамп записав прощальне відеозвернення
Президент США Дональд Трамп записав прощальне відеозвернення з Білого Дому, в якому перерахував свої досягнення за роки президентства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN, посилаючись на чиновників адміністрації.
Передбачається, що відео буде опубліковано у вівторок, хоча з точним часом публікації ще не визначилися.
Трамп, який протягом декількох днів не заявляв про себе, записав звернення пізно ввечері в понеділок у присутності найближчих співробітників офісу. У ньому він згадав "нову адміністрацію", однак не ясно чи визнав поразку, що він відмовлявся робити більше двох місяців.
Топ коментарі
+17 Frol Fedoroff
показати весь коментар19.01.2021 12:41
+15 Мария Никоненко #463515
показати весь коментар19.01.2021 12:36
+15 Гельдрих
показати весь коментар19.01.2021 12:56
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нєсітє ваши дєнєжкі..!
жмура облагораживают и садят во главе стола...все бухают и говорят хорошее, кто не может сказать хорошего тот просто молчит...затем жмурика на костер
А у нас сначала на костер или в землю, а потом бухают...
Но в принципе да, уже 21-го прокурор округа Колумбия может смело заводить дело на Трампа, поскольку массовые беспорядки с несколькими смертями произошли именно на территории этого штата. Если вдруг федералы захотят забрать дело, то Трампа это никак не спасает.
_Надеюсь США наконец перестанет тупить и терпеть как расия бьёт по щекам ссаной тряпкой. А конкретно трумпа - посадят. На стул с электропитанием.
Трамп записал прощальное видеообращение - постер відосіка
вовадональд!
возвращайся в свой сказочный лес!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1359528837732535&set=p.1359528837732535&type=3&av=100010262946037&eav=AfbA6vCn0xPiqiGY2vZu0SpWQwz1em7uOcmB943P_AgZoU-5DIfEhmC7d_5OAq7W4Jw&__cft__[0]=AZVaybfXBl7nZXoOsL3yw9b8csoaXZMx9wzN_liFghO6cD7TwDWUYoEmcWfwWIIi9av83YqN0T5VEPE5pdIvnWwVYT1i0NJX4cRG7bh-7-I_OAko7UDK7EcRU9aAiKF2D1iar9GMdPuAli8ExaKpl79Q&__tn__=R]-R