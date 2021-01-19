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Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler перешла на российский хостинг

Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler перешла на российский хостинг

Сервис микроблогов Parler, популярный у американских ультраправых активистов, перешел на российский хостинг.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года хостинг Parler прекратила компания Amazon, а приложение из своих магазинов удалили Apple и Google.

Reuters указывает, что Parler с 18 января частично возобновил работу на хостинге, предоставляемом компанией DDoS-Guard. Ее владельцы - Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов из Ростова-на-Дону.

Согласно информации на сайте самой DDoS-Guard, компания работает с 2011 года. Среди ее клиентов - Минобороны РФ, радиостанция "Эхо Москвы" и газета "Аргументы и факты", - пишет TAdviser.

На момент публикации новости основной функционал Parler не был доступен. На главной странице размещено обращение о "технических сложностях", которые сервис обещает решить, а также пост гендиректора соцсети Джона Матце, где говорится, что "несмотря на угрозы и преследования, ни один сотрудник Parler не уволился".

Читайте также: Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler удалили из Google Play

Как пишет Politico, многие сторонники Трампа являются пользователями Parler. Еще до бессрочного блокирования президента в Twitter его команда рассматривала вариант переместить Трампа в Parler.

россия (95326) социальные сети (643) Трамп (5048)


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Топ комментарии
+38
зовсім не зпалилися))
Ще один доказ, що дурко з дохлою білкою на макитрі - *********** посіпака.
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19.01.2021 12:08
+31
Кто бы мог подумать...
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19.01.2021 12:09
+28
Вот и произошла перепись американцев, готовых вакцинироваться "Спутником"....
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19.01.2021 12:13
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Правила форума Совет форумчан
радная гавень ведъ
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19.01.2021 12:13 Ответить
ніхто нікуди не переходив: її засновники - двоє з Ростова-Овощного
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19.01.2021 13:20 Ответить
зовсім не зпалилися))
Ще один доказ, що дурко з дохлою білкою на макитрі - *********** посіпака.
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19.01.2021 12:08 Ответить
А ти вважаєш нормальним ,що президента США, може забанити в соцмережах і в месенджерах якесь г-но,імені якого навіть ніхто не знає? Та такої дикості взагалі уявити не можна було ,його там валили ліваки,яким належать СМІ мов побожеволіли, свобода слова вибіркова дуже.
А Байдена будете оцінювати по діях, а не по своїх фантазіях
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19.01.2021 12:23 Ответить
Бан Трампа абсолютна дічь,коли вважати його царем, і абсолютно нормально, коли вважати ЗМІ 4-ю владою, ну а суд оцінить дії Трампа .Мене теж банили в ФБ і ніхто не впадав в істерики
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19.01.2021 12:33 Ответить
По-перше, щодо діяльності Трумпа я маю не тільки свою думку, але ще спираюсь на думки своїх друзів, що є громадянами США. По-друге, Джо Байден раніше вже неодноразово продемонстрував своє відношення до України, і поки ще немає ознак того, що щось може кардинально змінитися.
Особисто я сподіваюсь, що ера фріків та блазнів закінчується
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19.01.2021 12:57 Ответить
Кто бы мог подумать...
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19.01.2021 12:09 Ответить
вообще без палива.
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19.01.2021 12:09 Ответить
Спалились кремляди !!! ✌️🤪😀😁
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19.01.2021 12:12 Ответить
На главной странице сайта социальной сети опубликовано сообщение от основателя соцсети Джона Матце, который, по словам его адвоката, скрывается из-за угроз. «Привет мир! Все на связи? Похоже, сейчас самое время напомнить всем - и почитателям, и ненавистникам - почему мы запустили эту платформу. Мы считаем, что конфиденциальность имеет первостепенное значение, а свобода слова - важна, особенно в социальных сетях», - значится в сообщении.

Это вот трамписты про хостинг на Роисе такое пишут. А мы удивлемся их упоротости на Цензоре.
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19.01.2021 12:13 Ответить
Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler перешла на российский хостинг - Цензор.НЕТ 3771Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler перешла на российский хостинг - Цензор.НЕТ 5727
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19.01.2021 12:13 Ответить
Вот и произошла перепись американцев, готовых вакцинироваться "Спутником"....
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19.01.2021 12:13 Ответить
Тю. Это, типа, неожиданность? Разве что если только вчера прибыл на Землю.
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19.01.2021 12:14 Ответить
Пора уже козломордых забанить в Интернете.
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19.01.2021 12:14 Ответить
Все трамп уже в ростове.
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19.01.2021 12:15 Ответить
И это было предсказуемо.
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19.01.2021 12:16 Ответить
Ростов отец, а мама США прощай.
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19.01.2021 12:16 Ответить
Ну шо ж...Гівно до гівна...
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19.01.2021 12:16 Ответить
Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler перешла на российский хостинг - Цензор.НЕТ 4864
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19.01.2021 12:16 Ответить
" Все тайное когда то становится явным"
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19.01.2021 12:16 Ответить
Да кто же трампушке еще поможет? Тока расея, тока родное фсб!
У меня вопрос, бо я не в курсе: как завалить нах этот расейский хостинг?
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19.01.2021 12:18 Ответить
Ну у них даже название говорит, что основная цель - обеспечить пуленепробиваемую защиту от атак.
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19.01.2021 13:27 Ответить
ну прі чьом тут расісюшка?
ана жи только смєх і радость пріносіт людям!
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19.01.2021 12:18 Ответить
Ольокмінск, знову ж таки
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19.01.2021 12:21 Ответить
дик, *******!
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19.01.2021 12:23 Ответить
Не палятся
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19.01.2021 12:20 Ответить
тут головне блакитнооко питати: ну і чьо?
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19.01.2021 12:23 Ответить
трампоВата
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19.01.2021 12:21 Ответить
В принципе для спецслужб США это даже подарок.

Сеть экстремистская, хостится у врага США. Это не значит, что трафик и профили нельзя вычислить, учитывая, что Интернет - ни разу не кацапское изобретение.
Значит пользователи потенциально тоже враги США. Будут вычислять, как талибов.
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19.01.2021 12:22 Ответить
Кто "враги"? 70 миллионов проголосовавших за Трампа?
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19.01.2021 12:32 Ответить
Все 70 готовьі екстремизмом заниматься ? Тогда да
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19.01.2021 12:37 Ответить
З тих пір у Трумпа рейтінг значно впав.
І багато хто з його прихильників після подій у Капітолії від нього відхрещуються.
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19.01.2021 13:00 Ответить
читай внимательно текст - "Сервис микроблогов Parler, популярный у американских ультраправых активистов": Трамп может и все, но "ультраправые активисты" никуда не делись.
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19.01.2021 13:50 Ответить
Такими темпами Трамп скоро очолить "Єдіную Расію" на осінніх виборах у ГосДуру цього року.
А там, гляди, ***** Трампа і в прєємніки візьме.
Оце був би поворот з кандібобером!
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19.01.2021 12:24 Ответить
А я не здивуюся.
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19.01.2021 12:28 Ответить
врядли, там таких клоунов только в массовке используют, типа Сигала и Депардье
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19.01.2021 15:36 Ответить
В моём понимании "соцсеть" это нечто подобное Гитлерюгенду.
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19.01.2021 12:24 Ответить
Маски скинуті! Трамп - наступний президент Наросії.
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19.01.2021 12:25 Ответить
у них будет серьёзная конкуренция с Жириновским.
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19.01.2021 12:52 Ответить
забанят ВЕСЬ хостинг. Это вам не https://www.google.com/search?client=opera&hs=mRC&sxsrf=ALeKk00wu28TqNuEce3WQkNP5TP01GiLIA:1611051979740&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi46N2n5KfuAhUICuwKHdEODmgQkeECKAB6BAgPEDU ростехнадзор
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19.01.2021 12:27 Ответить
Сподіваюсь, шановне товариство, що після 21 січня ми дуже багато чого цікавого дізнаємось
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19.01.2021 12:27 Ответить
сподіваюсь що дізнаємося і про наших гандольєрів......,чекаю не дочекаюся, вже і попкорн придбав!
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19.01.2021 12:30 Ответить
тре слiдкувати за "головным" гандол'ером, щоб знов не телепортувався в Оман, чи Ростов.
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19.01.2021 12:53 Ответить
та кто бы сомневался! интересно а путлер трампу должность денежную как у шрёдера уже приготовил? а виллу на рублёвке?
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19.01.2021 12:27 Ответить
Кто бы сомневался . А Трампон, часом, в "Одноглазниках" еще не зарегистрирован ?
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19.01.2021 12:34 Ответить
Сторонники прорашистского урода, видимо, совсем полоумные. Стыдно за таких американцев, которые такую великую страну готовы слить рашке.
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19.01.2021 12:35 Ответить
это ты про прихожан Секты Святого Бидона?
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19.01.2021 13:51 Ответить
А ты шо из ************.
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19.01.2021 14:14 Ответить
Владельцы из Ростова.
Слухи о скором переезде в Ростов Трампа обретают реальность.
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19.01.2021 12:54 Ответить
Россия -- новый оплот демократии!
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19.01.2021 13:00 Ответить
Що за нецензурне слово ти написав на початку , товаріщ .?? Називай ту країну нормальними словами , - паРаша , ********* , козломордія і т.д .
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19.01.2021 13:08 Ответить
Європейські мандрівники про ********** в Московії XVI-XVII ст.:

"Бог покарал этих жалких людей, погрязших в своих вожделениях и ничтожестве, вопиющих содомских грехах; заставил их справедливо быть наказанными и терпеть тиранию столь кровавого правителя."

Джером Горсей. Рассказ или воспоминания сэра Джерома Горсея. 1573-1589

"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства, содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно.

Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее, нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и его законам, даже наперекор природе и всему человечеству."

Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614

"Так как сложность порока, как говорит Плутарх, зависит от причин его порождающих, то Москвитяне, питая большое отвращение к работе, предаются не только пьянству, но и бесстыдству, и грех Содомский - порок у них весьма распространенный. Кроме этих порочных и преступных наклонностей, они являются народом в высшей степени вероломным..."

Чарльз Карляйль. Описание Московии. 1663-1664

"К тому же Москвитяне неучтивы, суровы, невежественны, вероломны, недоверчивы, жестоки и предаются страстям таким скотским, что Содомский грех не считается у них особливым преступлением, которое притом же не составляет у них тайны."

Ян Стрюйс. Путешествие по Московии. 1670

"Ибо, не допуская ни под каким видом публичных домов и преследуя даже строжайшим наказанием всякое распутство, они, тем не менее, до того дошли в необузданном увлечении этим грехом, что не разбирают, принося жертвы Венере, ни пола, ни способов. Погруженные в глубочайшее невежество, они, по правде сказать, не в состоянии понять тяжести этого преступления и полагают, что исполняют всё, что требует праведность христианина, если снимут с шеи крест или закроют изображения святых, прежде чем приступят к совокуплению с блудницею или мальчиком, ее заменяющим."

Яков Рейтенфельс. Сказания герцогу Тосканскому о Московии. 1673
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19.01.2021 17:48 Ответить
Ось і видно стало звідки у цього Парашлера ноги ростуть. Москалі плекають нацистів по всьому світові, навіть у Америці.
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19.01.2021 13:06 Ответить
в мавзолей сервера перенесите)) там под гробом с мумией десять этажей обслуги и вам места хватит, такое гавно там в почёте.
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19.01.2021 13:09 Ответить
person: Huan Nadas
e-mail: [email protected]
address: Avenue Jorge Perez Concha, 712, -
address: 090511 - Guayaquil -country: EC
phone: +7 9282797045 [0000]

----------
и правда свалили в ЕС, но телефон российский.
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19.01.2021 13:14 Ответить
а физически находится в Белизе (BZ)
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19.01.2021 13:19 Ответить
Сейчас местные канадцы, американцы с австралийцами начнут свое "вывсёврёти!". Попали под пропаганду. Не ***** их, так Трамп превратил в ватников.
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19.01.2021 13:16 Ответить
Де не копни-усюди мосрог та кремлькопито....
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19.01.2021 13:17 Ответить
Чомусь я нічого не чув про цю платформу, а Цензор перейшов в фейк нюз!
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19.01.2021 13:26 Ответить
а в Гугле тебя зобанели? Если ты чего-то не знаешь, то это не существует...бггг
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19.01.2021 13:44 Ответить
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19.01.2021 16:21 Ответить
Телеграм - Трампа всё.
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19.01.2021 13:28 Ответить
слава богу клоун президент пішов на і хто наступний
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19.01.2021 14:48 Ответить
Популярна серед прихильників Трампа соцмережа Parler перейшла на російський хостинг - Цензор.НЕТ 6786
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19.01.2021 14:59 Ответить
Па- БАМ.... ! что и требовалось доказать... Уши вылезли - как и ожидалось...
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19.01.2021 15:31 Ответить
 
 