Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler перешла на российский хостинг

Сервис микроблогов Parler, популярный у американских ультраправых активистов, перешел на российский хостинг.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года хостинг Parler прекратила компания Amazon, а приложение из своих магазинов удалили Apple и Google.

Reuters указывает, что Parler с 18 января частично возобновил работу на хостинге, предоставляемом компанией DDoS-Guard. Ее владельцы - Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов из Ростова-на-Дону.

Согласно информации на сайте самой DDoS-Guard, компания работает с 2011 года. Среди ее клиентов - Минобороны РФ, радиостанция "Эхо Москвы" и газета "Аргументы и факты", - пишет TAdviser.

На момент публикации новости основной функционал Parler не был доступен. На главной странице размещено обращение о "технических сложностях", которые сервис обещает решить, а также пост гендиректора соцсети Джона Матце, где говорится, что "несмотря на угрозы и преследования, ни один сотрудник Parler не уволился".

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Как пишет Politico, многие сторонники Трампа являются пользователями Parler. Еще до бессрочного блокирования президента в Twitter его команда рассматривала вариант переместить Трампа в Parler.