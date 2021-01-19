Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler перешла на российский хостинг
Сервис микроблогов Parler, популярный у американских ультраправых активистов, перешел на российский хостинг.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
После беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года хостинг Parler прекратила компания Amazon, а приложение из своих магазинов удалили Apple и Google.
Reuters указывает, что Parler с 18 января частично возобновил работу на хостинге, предоставляемом компанией DDoS-Guard. Ее владельцы - Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов из Ростова-на-Дону.
Согласно информации на сайте самой DDoS-Guard, компания работает с 2011 года. Среди ее клиентов - Минобороны РФ, радиостанция "Эхо Москвы" и газета "Аргументы и факты", - пишет TAdviser.
На момент публикации новости основной функционал Parler не был доступен. На главной странице размещено обращение о "технических сложностях", которые сервис обещает решить, а также пост гендиректора соцсети Джона Матце, где говорится, что "несмотря на угрозы и преследования, ни один сотрудник Parler не уволился".
Как пишет Politico, многие сторонники Трампа являются пользователями Parler. Еще до бессрочного блокирования президента в Twitter его команда рассматривала вариант переместить Трампа в Parler.
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Ще один доказ, що дурко з дохлою білкою на макитрі - *********** посіпака.
А Байдена будете оцінювати по діях, а не по своїх фантазіях
Особисто я сподіваюсь, що ера фріків та блазнів закінчується
Это вот трамписты про хостинг на Роисе такое пишут. А мы удивлемся их упоротости на Цензоре.
У меня вопрос, бо я не в курсе: как завалить нах этот расейский хостинг?
ана жи только смєх і радость пріносіт людям!
Сеть экстремистская, хостится у врага США. Это не значит, что трафик и профили нельзя вычислить, учитывая, что Интернет - ни разу не кацапское изобретение.
Значит пользователи потенциально тоже враги США. Будут вычислять, как талибов.
І багато хто з його прихильників після подій у Капітолії від нього відхрещуються.
А там, гляди, ***** Трампа і в прєємніки візьме.
Оце був би поворот з кандібобером!
Слухи о скором переезде в Ростов Трампа обретают реальность.
"Бог покарал этих жалких людей, погрязших в своих вожделениях и ничтожестве, вопиющих содомских грехах; заставил их справедливо быть наказанными и терпеть тиранию столь кровавого правителя."
Джером Горсей. Рассказ или воспоминания сэра Джерома Горсея. 1573-1589
"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства, содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно.
Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее, нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и его законам, даже наперекор природе и всему человечеству."
Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614
"Так как сложность порока, как говорит Плутарх, зависит от причин его порождающих, то Москвитяне, питая большое отвращение к работе, предаются не только пьянству, но и бесстыдству, и грех Содомский - порок у них весьма распространенный. Кроме этих порочных и преступных наклонностей, они являются народом в высшей степени вероломным..."
Чарльз Карляйль. Описание Московии. 1663-1664
"К тому же Москвитяне неучтивы, суровы, невежественны, вероломны, недоверчивы, жестоки и предаются страстям таким скотским, что Содомский грех не считается у них особливым преступлением, которое притом же не составляет у них тайны."
Ян Стрюйс. Путешествие по Московии. 1670
"Ибо, не допуская ни под каким видом публичных домов и преследуя даже строжайшим наказанием всякое распутство, они, тем не менее, до того дошли в необузданном увлечении этим грехом, что не разбирают, принося жертвы Венере, ни пола, ни способов. Погруженные в глубочайшее невежество, они, по правде сказать, не в состоянии понять тяжести этого преступления и полагают, что исполняют всё, что требует праведность христианина, если снимут с шеи крест или закроют изображения святых, прежде чем приступят к совокуплению с блудницею или мальчиком, ее заменяющим."
Яков Рейтенфельс. Сказания герцогу Тосканскому о Московии. 1673
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и правда свалили в ЕС, но телефон российский.