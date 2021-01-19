Популярна серед прихильників Трампа соцмережа Parler перейшла на російський хостинг

Сервіс мікроблогів Parler, популярний у американських ультраправих активістів, перейшов на російський хостинг.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Після заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року хостинг Parler припинила компанія Amazon, а додаток зі своїх магазинів видалили Apple і Google.

Reuters зазначає, що Parler з 18 січня частково відновив роботу на хостингу, що надається компанією DDoS-Guard. Її власники - Євген Марченко та Дмитро Суботов з Ростова-на-Дону.

Згідно з інформацією на сайті самої DDoS-Guard, компанія працює з 2011 року. Серед її клієнтів - Міноборони РФ, радіостанція "Эхо Москвы" і газета "Аргументи і факти", - пише TAdviser.

Також читайте: Популярну серед прихильників Трампа соцмережу Parler видалили з Google Play

На момент публікації новини основний функціонал Parler не був доступний. На головній сторінці розміщено звернення про "технічні труднощі", які сервіс обіцяє вирішити, а також пост гендиректора соцмережі Джона Матц, де говориться, що "незважаючи на погрози і переслідування, жодного співробітника Parler не звільнили".

Як пише Politico, багато прихильників Трампа є користувачами Parler. Ще до безстрокового блокування президента в Twitter його команда розглядала варіант перемістити Трампа в Parler.