Хотим изменить формат сотрудничества с МВФ, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко заявил о желании изменить формат сотрудничества с Международным валютным фондом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марченко рассказал в интервью Der Standard.
По словам Марченко, МВФ важен как институциональный кредитор не из-за сумм.
"Мы собрали большую часть наших денег на международных финансовых рынках. Однако на нынешнем этапе развития стране нужна помощь МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжить наше сотрудничество и выполнить условия программы", - отметил министр.
По словам главы Минфина, Украина по-прежнему находится "в уязвимом положении".
"Будем надеяться на хорошие новости от МВФ в 2021 году, чтобы продолжить работу с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала под приемлемые процентные ставки. Но мы хотим изменить формат сотрудничества. ... МВФ в настоящее время вкладывает деньги прямо в бюджет для противодействия дефициту. Мы хотим, чтобы МВФ давал деньги в резервы Нацбанка или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - добавил Марченко.
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"... люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и так далее".
(Базіліо крутить головою)
- тоді розділимо їх, скажімо... на п'ять! виходить - один! ось, тримай один золотий!
- надурила?
- ну, що ти таке кажеш, Базіліо? чотири на п'ять не ділиться?
(Базіліо мотає головою)
- ну, то я собі і візьму половину, що не ділиться!
когда 60% бюджета страны у них в долгу. (вернее ежегодные выплаты).
а так конечно больше.
цікаво, на грудень 2021? чи на жовтень 2023?
Ну что, идея вроде как хорошая....
Шериф не потребує порад індіанців..
Дайте деньги, но на этот раз положите мне их не в правый карман, а в левый..
Фонд не представляет "живые деньги", которые можно куда-то потратить, вложить в производство, инфраструктуру или же "распилить". Речь идет о средствах с конкретным целевым назначением.
Более того, транши МВФ - это не о физических средствах, а о виртуальной договоренности перечисления СДР (специальной валюты фонда, заложенной на основе корзины из шести мировых валют). МВФ предоставляет не техническую помощь, а именно кредиты. И в фонде подходят очень серьезно к возвращению своих средств, ведь именно это является залогом бесперебойной работы всех десяти механизмов кредитования МВФ.
Вас удивляет, что владелец денег, занимая вам под 2.5% годовых https://news.finance.ua/ru/news/-/471782/minfin-nazval-usloviya-na-kotoryh-ukraina-vzyala-kredit-mvf ставит условия их использования и возврата?
И сегодня нео-марксисты обличают капиталистов, но как -то шаблонно, штамповано и с помощью ярлыков. Как 150 лет назад. Вам бы, кроме демагогии экономику подучить - что это, для чего, с помощью чего и как работает.
ЗЫ У вас достижение "в отличии от вас прочитал книгу Дж. Перкинса", но пока вы почитывали я учился своей профессии.
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Марченко, в данной ситуации, хотеть может, только МВФ