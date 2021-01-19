РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4031 посетитель онлайн
Новости
3 857 57

Хотим изменить формат сотрудничества с МВФ, - Марченко

Хотим изменить формат сотрудничества с МВФ, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил о желании изменить формат сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марченко рассказал в интервью Der Standard.

По словам Марченко, МВФ важен как институциональный кредитор не из-за сумм.

"Мы собрали большую часть наших денег на международных финансовых рынках. Однако на нынешнем этапе развития стране нужна помощь МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжить наше сотрудничество и выполнить условия программы", - отметил министр.

По словам главы Минфина, Украина по-прежнему находится "в уязвимом положении".

"Будем надеяться на хорошие новости от МВФ в 2021 году, чтобы продолжить работу с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала под приемлемые процентные ставки. Но мы хотим изменить формат сотрудничества. ... МВФ в настоящее время вкладывает деньги прямо в бюджет для противодействия дефициту. Мы хотим, чтобы МВФ давал деньги в резервы Нацбанка или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - добавил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем

Автор: 

МВФ (3334) Марченко Сергей (298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 3631
показать весь комментарий
19.01.2021 13:05
+14
Політика зеленської влади.
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 6223
показать весь комментарий
19.01.2021 12:52
+9
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 6058
показать весь комментарий
19.01.2021 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
раніше - вони нам давали гроші, тепер - ми їм будем давати заявки на позики
показать весь комментарий
19.01.2021 12:47 Ответить
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 3631
показать весь комментарий
19.01.2021 13:05 Ответить
в такому випадку, Ростов чекає на тебе, там твій наріт
показать весь комментарий
19.01.2021 13:20 Ответить
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 4662
показать весь комментарий
19.01.2021 22:06 Ответить
Не, Анти-Дюринг вы неасилили:
"... люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и так далее".
показать весь комментарий
19.01.2021 14:10 Ответить
в случае возникновения чрезвычайной ситуации" - купить новий мерседес
показать весь комментарий
19.01.2021 13:14 Ответить
Ну типу, ви нам даєте гроші і не вийожуєтеся - тарифи, антикорупція, бла-бла-бла... А ми самі тут їх розфасовуємо.
показать весь комментарий
19.01.2021 12:47 Ответить
Гола баротька вже визначила формат, а у МВФ гарна пам"ять.
показать весь комментарий
19.01.2021 12:48 Ответить
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 3237
показать весь комментарий
19.01.2021 12:57 Ответить
по системе - нипель
показать весь комментарий
19.01.2021 12:48 Ответить
Політика зеленської влади.
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 6223
показать весь комментарий
19.01.2021 12:52 Ответить
- дивись, Базіліо: п'ять на два не ділиться?
(Базіліо крутить головою)
- тоді розділимо їх, скажімо... на п'ять! виходить - один! ось, тримай один золотий!
- надурила?
- ну, що ти таке кажеш, Базіліо? чотири на п'ять не ділиться?
(Базіліо мотає головою)
- ну, то я собі і візьму половину, що не ділиться!
показать весь комментарий
19.01.2021 13:05 Ответить
Ви МВФ як чемодан без ручки і важко нести і жалко кинути.
показать весь комментарий
19.01.2021 12:53 Ответить
интересно услышать твой комментарий, когда ты одолжишь приятелю $10 тыс, а он скажет- "ти як чемодан без ручки і важко нести і жалко кинути". просто у тебя нет, и никогда не будет ни 10 ни 5, поэтому тебе легко рассуждать.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:39 Ответить
теж мені показник 5 рублів, ніколи не буде , і 10 теж, зачем такі бешенні гроші.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:19 Ответить
главное, что ты понял...
показать весь комментарий
19.01.2021 15:24 Ответить
холопам гроші не потрібні , зверху шоб не схудли .
показать весь комментарий
19.01.2021 15:30 Ответить
мда условия ставить МВФ
когда 60% бюджета страны у них в долгу. (вернее ежегодные выплаты).
а так конечно больше.
показать весь комментарий
19.01.2021 12:54 Ответить
куди ти суєшся, тупориле одоробло?))
показать весь комментарий
19.01.2021 12:56 Ответить
Коротко і ясно - грошей не буде!
показать весь комментарий
19.01.2021 12:57 Ответить
Та, вы, ЗЕлёные, уже год чего то хотите от МВФ, но Говнобородько сказал, - МВФ на..й. МВФ услышал. МВФ запомнил.
показать весь комментарий
19.01.2021 12:57 Ответить
я так зрозумів, що Майдан, який обовязково очолить сивочолий гетман, знову відкладається?
цікаво, на грудень 2021? чи на жовтень 2023?
показать весь комментарий
19.01.2021 13:00 Ответить
я так зрозумів, тобі здається, що ти щось зрозумів?
показать весь комментарий
19.01.2021 13:12 Ответить
ти щось зрозумів? не лести собі!
показать весь комментарий
19.01.2021 13:13 Ответить
Лапоть, у тебя анальная боль от кондитера, шо рошенку просунули без вазелина?😄
показать весь комментарий
19.01.2021 13:19 Ответить
та називай свій язик як хочеш, хоч рошенкою, хоч рафаелкою
показать весь комментарий
19.01.2021 13:23 Ответить
ольгинец работает по теме, вне зависимости от того, что про Порошенко в статье ни слова...как там пагодка в Ольгино?
показать весь комментарий
19.01.2021 13:30 Ответить
в окно посмотри и будешь знать
показать весь комментарий
19.01.2021 13:33 Ответить
А шо в окне?
показать весь комментарий
19.01.2021 15:11 Ответить
попробуй чето другое отвечать, в отличие от других сенсорских ольгинцев, кацап... а то уныло и тупо
показать весь комментарий
19.01.2021 18:50 Ответить
А з якої причини Майдан збереться?
показать весь комментарий
19.01.2021 15:10 Ответить
"МВФ в настоящее время вкладывает деньги прямо в бюджет для противодействия дефициту. Мы хотим, чтобы МВФ давал деньги в резервы Нацбанка или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - добавил Марченко"

Ну что, идея вроде как хорошая....
показать весь комментарий
19.01.2021 13:04 Ответить
гы...так мвф для таких целей и создавался .чтоб когда очень нужно-можно было взять денег.только ,как всякий кредитор,мвф хочет быть уверенным,шо деньги вернут.а зеленое кодло не устраивают такие условия.им хочется денех безоговорочно
показать весь комментарий
19.01.2021 13:34 Ответить
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 6058
показать весь комментарий
19.01.2021 13:05 Ответить
Для підтримки життєдіяльності одноклєточних організмів м'ясо не потрібне.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:09 Ответить
І при Пороху і при Ваві індекс рахують однаково. Мʼясний борщовий набір та постний окремо. Ціну дають і по тому і по іншому. Плюс ще дають динаміку зміни цін.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:35 Ответить
Значить - терпіння в МВФ уже закінчується.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:06 Ответить
Мы хотим, чтобы МВФ давал деньги в резервы Нацбанка, которые мы растащим по офшорам и как сказывал Ляшко-"мыши сожрали все амбарное зерно,да так сожрали что даже дерьма не осталось"
показать весь комментарий
19.01.2021 13:10 Ответить
Скоріш би вже той дефолт, а то мудрий нарід всю заначку на Буковелі та Єгипти спустить.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:10 Ответить
Марченко, от ти реально не розумієш де ти, а де - МВФ?!!
Шериф не потребує порад індіанців..
показать весь комментарий
19.01.2021 13:10 Ответить
направте деньги фискалов и таможни в бютжет и мвф НАМ на...уй не нужен. там 12-15 млрд баксов
показать весь комментарий
19.01.2021 13:12 Ответить
Да..да.. в резервный фонд.. в коронавирусный фонд.. что мало ещё фондов можно придумать? Итог то всё равно один.
Дайте деньги, но на этот раз положите мне их не в правый карман, а в левый..
показать весь комментарий
19.01.2021 13:22 Ответить
говорить поганой зелени можно что угодно, как некрасивой девушке, что, мол, и за того я не пойду, и за этого... А реальность такая, что никто не берет)) так и тут, сотрудничества пока что никакого нет
показать весь комментарий
19.01.2021 13:32 Ответить
Для чого тут владі і хабаним олігархам щось робити крім того як спільно з МВФ красти кредити, а дурне населення їх буде виплачувати з йому нав'язаних тарифів? Є статистика, що майже все, що дає та лапа МВФ тут же швидко вивозиться на зовні в офшори. МВФ знаючи, що все розкрадають, тим не менше цим олігархічним виродкам радо надає і надає бакси, тобто той МВФ має і свій тут шкурний ґешефт, це ручну пригодовану свинячу владу, яка буде робити все, що їй накаже дядько з МВФ, має змогу той МВФ забрати за борги землю, воду, ліс і незалежність країни, має змогу розв'язати чи зупинити війну, вигнати чи загнати сюди емігрантів, так як це вигідно їх фінансистам. Тому і тримається тупе зелене стадо, бо його тримає за узду той МВФ, у іншому б цих дармоїдів не тримали б і дня. Без коштів МВФ і тупій владі тут була б вже Коліївщина. А співпраця з МВФ закінчиться розвалом і створення, тут на тілі України, якоїсь нової держави, і її профінансує геополітична плутократія в тому числі і з МВФ. Якщо країна дісталась дурням її обов'язково у них вкрадуть!
показать весь комментарий
19.01.2021 13:36 Ответить
Вы передёргиваете с деньгами МВФ и разворованные по офшорам, так понятия не имеет о предмете ваших рассуждений.
Фонд не представляет "живые деньги", которые можно куда-то потратить, вложить в производство, инфраструктуру или же "распилить". Речь идет о средствах с конкретным целевым назначением.
Более того, транши МВФ - это не о физических средствах, а о виртуальной договоренности перечисления СДР (специальной валюты фонда, заложенной на основе корзины из шести мировых валют). МВФ предоставляет не техническую помощь, а именно кредиты. И в фонде подходят очень серьезно к возвращению своих средств, ведь именно это является залогом бесперебойной работы всех десяти механизмов кредитования МВФ.
показать весь комментарий
19.01.2021 14:31 Ответить
Вопрос а назовите добрый вы человек хоть одно государство мира которое стало процветающим из-за кредитов МВФ. Я в отличии от вас прочитал книгу Дж. Перкинса и знаю чем занимается подобные с МВФ структуры. А также, учитывая какие баснословие доходы имеют власть и олигархи, то тех кто видит в МВФ орудие закабаления безбожно будут атаковать в медиа. Для того и держат олигархи целые ботофермы. И еще, почему те 86 миллиардов долга ушли кому то в карманы, и ни одной отрасли в Украине так и не удалось поднять, кроме продажи земли и ее ресурсов?
показать весь комментарий
19.01.2021 14:45 Ответить
Умный человек, а почему вы решили, что МВФ это Орден Госпитальеров? Миром правит капитал и это факт, а живет он с прибыли. Бесплатно "все и всем" обещал г-н Парвус с сотоварищи со своей теорией перманентной революции.
Вас удивляет, что владелец денег, занимая вам под 2.5% годовых https://news.finance.ua/ru/news/-/471782/minfin-nazval-usloviya-na-kotoryh-ukraina-vzyala-kredit-mvf ставит условия их использования и возврата?
И сегодня нео-марксисты обличают капиталистов, но как -то шаблонно, штамповано и с помощью ярлыков. Как 150 лет назад. Вам бы, кроме демагогии экономику подучить - что это, для чего, с помощью чего и как работает.
ЗЫ У вас достижение "в отличии от вас прочитал книгу Дж. Перкинса", но пока вы почитывали я учился своей профессии.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:37 Ответить
Представте, меня ну очень удивляет МВФ , почему он ворам предоставляет кредит под 2,5%, Из-за этих воров, и просто дебилов я, и каждый житель Украины, должен этому МВФ уже 2000 баксов? И ответ я так и не получил, какой стране помог этот экономический убийца? У нас нет економистов а есть проплаченнные жопы на полном обестпечении олигархией. Это у каких вы учились экономистов делать вилку в оплате труда в 100 и больше раз. Я понимаю что ворам очень выгодном получать кеш от МВФ, потому и тролят все, что критикует этого экономического убийцу.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:18 Ответить
Хотим изменить формат сотрудничества с МВФ, - Марченко

-----------------------------------------------------------------------------------------
Марченко, в данной ситуации, хотеть может, только МВФ
показать весь комментарий
19.01.2021 13:37 Ответить
Семь пятниц на неделе.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:53 Ответить
Нехитрая попытка прикрыть провал сотрудничества с МВФ, хотят говорить: "нам деньги МВФ сейчас не нужны, у нас резервов достаточно". Марченко скромно умалчивает о том что страна кредитуется на финансовых рынках под 10-12% годовых, вместо 2-3% от МВФ и других МФО (Всемирный банк, **** и т.д.). Кроме того покупка украинскими банками ОВГЗ за счёт кредитов рефинансирования НБУ достигла угрожающих масштабов, фактически идёт скрытое, незаконное финансирование дефицита бюджета из резервов НБУ. В сказки о том что у нас сбалансированный бюджет давно уже никто не верит, ожидания бизнеса негативны, реальная экономика стремительно сокращается, плюс эпидемия. Разглагольствования минфина, не более чем хорошая мина при плохой игре, у советского начальника всегда всё хорошо, вплоть до полного краха.
показать весь комментарий
19.01.2021 14:19 Ответить
А вы уважаемый даете в долг деньги кешем детям играющим в пасочки в песочнице? А МВФ дает, и его почему то это не смущает.
показать весь комментарий
19.01.2021 14:55 Ответить
Простите, не совсем понял ваш вопрос, если вы спрашиваете почему МВФ даёт деньги слаборазвитым странам, то эта организация создана для поддержания мировой макроэкономической стабильности и устойчивого роста, это не коммерческая организация, она не ставит целью получение прибыли, богатым странам (основным донором МВФ являются США) гораздо выгоднее поддержать бедные, чтобы они могли как-то прокормится и развиваться, чем строить кардоны и отбиваться от голодных мигрантов и беженцев.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:11 Ответить
Давайте будем двигаться постепенно. Первый вопрос. Каким странам помог МВФ стать процветающими, а не плестись в хвосте обоза третьего мира.?
показать весь комментарий
19.01.2021 15:56 Ответить
Плестись или нет это выбор страны, МВФ не может решить проблемы отдельно взятого государства вместо него, это только один из финансовых инструментов, который может помочь в решении системных проблем.
показать весь комментарий
19.01.2021 17:08 Ответить
 
 