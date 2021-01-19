Хотим изменить формат сотрудничества с МВФ, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил о желании изменить формат сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марченко рассказал в интервью Der Standard.

По словам Марченко, МВФ важен как институциональный кредитор не из-за сумм.

"Мы собрали большую часть наших денег на международных финансовых рынках. Однако на нынешнем этапе развития стране нужна помощь МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжить наше сотрудничество и выполнить условия программы", - отметил министр.

По словам главы Минфина, Украина по-прежнему находится "в уязвимом положении".

"Будем надеяться на хорошие новости от МВФ в 2021 году, чтобы продолжить работу с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала под приемлемые процентные ставки. Но мы хотим изменить формат сотрудничества. ... МВФ в настоящее время вкладывает деньги прямо в бюджет для противодействия дефициту. Мы хотим, чтобы МВФ давал деньги в резервы Нацбанка или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - добавил Марченко.

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