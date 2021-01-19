УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10242 відвідувача онлайн
Новини
3 857 57

Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко

Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про бажання змінити формат співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Марченко розповів в інтерв'ю Der Standard.

За словами Марченка, МВФ важливий як інституційний кредитор не через суми.

"Ми зібрали велику частину наших грошей на міжнародних фінансових ринках. Однак на нинішньому етапі розвитку країни потрібна допомога МВФ, і ми робимо все можливе, щоб продовжити нашу співпрацю і виконати умови програми", - зазначив міністр.

За словами глави Мінфіну, Україна, як і раніше, перебуває "у вразливому становищі".

"Сподіватимемося на хороші новини від МВФ у 2021 році, щоб продовжити роботу з ЄС і Світовим банком і позичати гроші на ринку капіталу під прийнятні процентні ставки. Але ми хочемо змінити формат співпраці. ...МВФ нині вкладає гроші прямо в бюджет для протидії дефіциту. Ми хочемо, щоб МВФ давав гроші в резерви Нацбанку або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні в разі виникнення надзвичайної ситуації", - додав Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо

Автор: 

МВФ (3068) Марченко Сергій (574)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 3631
показати весь коментар
19.01.2021 13:05
+14
Політика зеленської влади.
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 6223
показати весь коментар
19.01.2021 12:52
+9
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 6058
показати весь коментар
19.01.2021 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раніше - вони нам давали гроші, тепер - ми їм будем давати заявки на позики
показати весь коментар
19.01.2021 12:47 Відповісти
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 3631
показати весь коментар
19.01.2021 13:05 Відповісти
в такому випадку, Ростов чекає на тебе, там твій наріт
показати весь коментар
19.01.2021 13:20 Відповісти
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 4662
показати весь коментар
19.01.2021 22:06 Відповісти
Не, Анти-Дюринг вы неасилили:
"... люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и так далее".
показати весь коментар
19.01.2021 14:10 Відповісти
в случае возникновения чрезвычайной ситуации" - купить новий мерседес
показати весь коментар
19.01.2021 13:14 Відповісти
Ну типу, ви нам даєте гроші і не вийожуєтеся - тарифи, антикорупція, бла-бла-бла... А ми самі тут їх розфасовуємо.
показати весь коментар
19.01.2021 12:47 Відповісти
Гола баротька вже визначила формат, а у МВФ гарна пам"ять.
показати весь коментар
19.01.2021 12:48 Відповісти
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 3237
показати весь коментар
19.01.2021 12:57 Відповісти
по системе - нипель
показати весь коментар
19.01.2021 12:48 Відповісти
Політика зеленської влади.
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 6223
показати весь коментар
19.01.2021 12:52 Відповісти
- дивись, Базіліо: п'ять на два не ділиться?
(Базіліо крутить головою)
- тоді розділимо їх, скажімо... на п'ять! виходить - один! ось, тримай один золотий!
- надурила?
- ну, що ти таке кажеш, Базіліо? чотири на п'ять не ділиться?
(Базіліо мотає головою)
- ну, то я собі і візьму половину, що не ділиться!
показати весь коментар
19.01.2021 13:05 Відповісти
Ви МВФ як чемодан без ручки і важко нести і жалко кинути.
показати весь коментар
19.01.2021 12:53 Відповісти
интересно услышать твой комментарий, когда ты одолжишь приятелю $10 тыс, а он скажет- "ти як чемодан без ручки і важко нести і жалко кинути". просто у тебя нет, и никогда не будет ни 10 ни 5, поэтому тебе легко рассуждать.
показати весь коментар
19.01.2021 13:39 Відповісти
теж мені показник 5 рублів, ніколи не буде , і 10 теж, зачем такі бешенні гроші.
показати весь коментар
19.01.2021 15:19 Відповісти
главное, что ты понял...
показати весь коментар
19.01.2021 15:24 Відповісти
холопам гроші не потрібні , зверху шоб не схудли .
показати весь коментар
19.01.2021 15:30 Відповісти
мда условия ставить МВФ
когда 60% бюджета страны у них в долгу. (вернее ежегодные выплаты).
а так конечно больше.
показати весь коментар
19.01.2021 12:54 Відповісти
куди ти суєшся, тупориле одоробло?))
показати весь коментар
19.01.2021 12:56 Відповісти
Коротко і ясно - грошей не буде!
показати весь коментар
19.01.2021 12:57 Відповісти
Та, вы, ЗЕлёные, уже год чего то хотите от МВФ, но Говнобородько сказал, - МВФ на..й. МВФ услышал. МВФ запомнил.
показати весь коментар
19.01.2021 12:57 Відповісти
я так зрозумів, що Майдан, який обовязково очолить сивочолий гетман, знову відкладається?
цікаво, на грудень 2021? чи на жовтень 2023?
показати весь коментар
19.01.2021 13:00 Відповісти
я так зрозумів, тобі здається, що ти щось зрозумів?
показати весь коментар
19.01.2021 13:12 Відповісти
ти щось зрозумів? не лести собі!
показати весь коментар
19.01.2021 13:13 Відповісти
Лапоть, у тебя анальная боль от кондитера, шо рошенку просунули без вазелина?😄
показати весь коментар
19.01.2021 13:19 Відповісти
та називай свій язик як хочеш, хоч рошенкою, хоч рафаелкою
показати весь коментар
19.01.2021 13:23 Відповісти
ольгинец работает по теме, вне зависимости от того, что про Порошенко в статье ни слова...как там пагодка в Ольгино?
показати весь коментар
19.01.2021 13:30 Відповісти
в окно посмотри и будешь знать
показати весь коментар
19.01.2021 13:33 Відповісти
А шо в окне?
показати весь коментар
19.01.2021 15:11 Відповісти
попробуй чето другое отвечать, в отличие от других сенсорских ольгинцев, кацап... а то уныло и тупо
показати весь коментар
19.01.2021 18:50 Відповісти
А з якої причини Майдан збереться?
показати весь коментар
19.01.2021 15:10 Відповісти
"МВФ в настоящее время вкладывает деньги прямо в бюджет для противодействия дефициту. Мы хотим, чтобы МВФ давал деньги в резервы Нацбанка или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - добавил Марченко"

Ну что, идея вроде как хорошая....
показати весь коментар
19.01.2021 13:04 Відповісти
гы...так мвф для таких целей и создавался .чтоб когда очень нужно-можно было взять денег.только ,как всякий кредитор,мвф хочет быть уверенным,шо деньги вернут.а зеленое кодло не устраивают такие условия.им хочется денех безоговорочно
показати весь коментар
19.01.2021 13:34 Відповісти
Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко - Цензор.НЕТ 6058
показати весь коментар
19.01.2021 13:05 Відповісти
Для підтримки життєдіяльності одноклєточних організмів м'ясо не потрібне.
показати весь коментар
19.01.2021 13:09 Відповісти
І при Пороху і при Ваві індекс рахують однаково. Мʼясний борщовий набір та постний окремо. Ціну дають і по тому і по іншому. Плюс ще дають динаміку зміни цін.
показати весь коментар
19.01.2021 15:35 Відповісти
Значить - терпіння в МВФ уже закінчується.
показати весь коментар
19.01.2021 13:06 Відповісти
Мы хотим, чтобы МВФ давал деньги в резервы Нацбанка, которые мы растащим по офшорам и как сказывал Ляшко-"мыши сожрали все амбарное зерно,да так сожрали что даже дерьма не осталось"
показати весь коментар
19.01.2021 13:10 Відповісти
Скоріш би вже той дефолт, а то мудрий нарід всю заначку на Буковелі та Єгипти спустить.
показати весь коментар
19.01.2021 13:10 Відповісти
Марченко, от ти реально не розумієш де ти, а де - МВФ?!!
Шериф не потребує порад індіанців..
показати весь коментар
19.01.2021 13:10 Відповісти
направте деньги фискалов и таможни в бютжет и мвф НАМ на...уй не нужен. там 12-15 млрд баксов
показати весь коментар
19.01.2021 13:12 Відповісти
Да..да.. в резервный фонд.. в коронавирусный фонд.. что мало ещё фондов можно придумать? Итог то всё равно один.
Дайте деньги, но на этот раз положите мне их не в правый карман, а в левый..
показати весь коментар
19.01.2021 13:22 Відповісти
говорить поганой зелени можно что угодно, как некрасивой девушке, что, мол, и за того я не пойду, и за этого... А реальность такая, что никто не берет)) так и тут, сотрудничества пока что никакого нет
показати весь коментар
19.01.2021 13:32 Відповісти
Для чого тут владі і хабаним олігархам щось робити крім того як спільно з МВФ красти кредити, а дурне населення їх буде виплачувати з йому нав'язаних тарифів? Є статистика, що майже все, що дає та лапа МВФ тут же швидко вивозиться на зовні в офшори. МВФ знаючи, що все розкрадають, тим не менше цим олігархічним виродкам радо надає і надає бакси, тобто той МВФ має і свій тут шкурний ґешефт, це ручну пригодовану свинячу владу, яка буде робити все, що їй накаже дядько з МВФ, має змогу той МВФ забрати за борги землю, воду, ліс і незалежність країни, має змогу розв'язати чи зупинити війну, вигнати чи загнати сюди емігрантів, так як це вигідно їх фінансистам. Тому і тримається тупе зелене стадо, бо його тримає за узду той МВФ, у іншому б цих дармоїдів не тримали б і дня. Без коштів МВФ і тупій владі тут була б вже Коліївщина. А співпраця з МВФ закінчиться розвалом і створення, тут на тілі України, якоїсь нової держави, і її профінансує геополітична плутократія в тому числі і з МВФ. Якщо країна дісталась дурням її обов'язково у них вкрадуть!
показати весь коментар
19.01.2021 13:36 Відповісти
Вы передёргиваете с деньгами МВФ и разворованные по офшорам, так понятия не имеет о предмете ваших рассуждений.
Фонд не представляет "живые деньги", которые можно куда-то потратить, вложить в производство, инфраструктуру или же "распилить". Речь идет о средствах с конкретным целевым назначением.
Более того, транши МВФ - это не о физических средствах, а о виртуальной договоренности перечисления СДР (специальной валюты фонда, заложенной на основе корзины из шести мировых валют). МВФ предоставляет не техническую помощь, а именно кредиты. И в фонде подходят очень серьезно к возвращению своих средств, ведь именно это является залогом бесперебойной работы всех десяти механизмов кредитования МВФ.
показати весь коментар
19.01.2021 14:31 Відповісти
Вопрос а назовите добрый вы человек хоть одно государство мира которое стало процветающим из-за кредитов МВФ. Я в отличии от вас прочитал книгу Дж. Перкинса и знаю чем занимается подобные с МВФ структуры. А также, учитывая какие баснословие доходы имеют власть и олигархи, то тех кто видит в МВФ орудие закабаления безбожно будут атаковать в медиа. Для того и держат олигархи целые ботофермы. И еще, почему те 86 миллиардов долга ушли кому то в карманы, и ни одной отрасли в Украине так и не удалось поднять, кроме продажи земли и ее ресурсов?
показати весь коментар
19.01.2021 14:45 Відповісти
Умный человек, а почему вы решили, что МВФ это Орден Госпитальеров? Миром правит капитал и это факт, а живет он с прибыли. Бесплатно "все и всем" обещал г-н Парвус с сотоварищи со своей теорией перманентной революции.
Вас удивляет, что владелец денег, занимая вам под 2.5% годовых https://news.finance.ua/ru/news/-/471782/minfin-nazval-usloviya-na-kotoryh-ukraina-vzyala-kredit-mvf ставит условия их использования и возврата?
И сегодня нео-марксисты обличают капиталистов, но как -то шаблонно, штамповано и с помощью ярлыков. Как 150 лет назад. Вам бы, кроме демагогии экономику подучить - что это, для чего, с помощью чего и как работает.
ЗЫ У вас достижение "в отличии от вас прочитал книгу Дж. Перкинса", но пока вы почитывали я учился своей профессии.
показати весь коментар
19.01.2021 15:37 Відповісти
Представте, меня ну очень удивляет МВФ , почему он ворам предоставляет кредит под 2,5%, Из-за этих воров, и просто дебилов я, и каждый житель Украины, должен этому МВФ уже 2000 баксов? И ответ я так и не получил, какой стране помог этот экономический убийца? У нас нет економистов а есть проплаченнные жопы на полном обестпечении олигархией. Это у каких вы учились экономистов делать вилку в оплате труда в 100 и больше раз. Я понимаю что ворам очень выгодном получать кеш от МВФ, потому и тролят все, что критикует этого экономического убийцу.
показати весь коментар
19.01.2021 16:18 Відповісти
Хотим изменить формат сотрудничества с МВФ, - Марченко

-----------------------------------------------------------------------------------------
Марченко, в данной ситуации, хотеть может, только МВФ
показати весь коментар
19.01.2021 13:37 Відповісти
Семь пятниц на неделе.
показати весь коментар
19.01.2021 13:53 Відповісти
Нехитрая попытка прикрыть провал сотрудничества с МВФ, хотят говорить: "нам деньги МВФ сейчас не нужны, у нас резервов достаточно". Марченко скромно умалчивает о том что страна кредитуется на финансовых рынках под 10-12% годовых, вместо 2-3% от МВФ и других МФО (Всемирный банк, **** и т.д.). Кроме того покупка украинскими банками ОВГЗ за счёт кредитов рефинансирования НБУ достигла угрожающих масштабов, фактически идёт скрытое, незаконное финансирование дефицита бюджета из резервов НБУ. В сказки о том что у нас сбалансированный бюджет давно уже никто не верит, ожидания бизнеса негативны, реальная экономика стремительно сокращается, плюс эпидемия. Разглагольствования минфина, не более чем хорошая мина при плохой игре, у советского начальника всегда всё хорошо, вплоть до полного краха.
показати весь коментар
19.01.2021 14:19 Відповісти
А вы уважаемый даете в долг деньги кешем детям играющим в пасочки в песочнице? А МВФ дает, и его почему то это не смущает.
показати весь коментар
19.01.2021 14:55 Відповісти
Простите, не совсем понял ваш вопрос, если вы спрашиваете почему МВФ даёт деньги слаборазвитым странам, то эта организация создана для поддержания мировой макроэкономической стабильности и устойчивого роста, это не коммерческая организация, она не ставит целью получение прибыли, богатым странам (основным донором МВФ являются США) гораздо выгоднее поддержать бедные, чтобы они могли как-то прокормится и развиваться, чем строить кардоны и отбиваться от голодных мигрантов и беженцев.
показати весь коментар
19.01.2021 15:11 Відповісти
Давайте будем двигаться постепенно. Первый вопрос. Каким странам помог МВФ стать процветающими, а не плестись в хвосте обоза третьего мира.?
показати весь коментар
19.01.2021 15:56 Відповісти
Плестись или нет это выбор страны, МВФ не может решить проблемы отдельно взятого государства вместо него, это только один из финансовых инструментов, который может помочь в решении системных проблем.
показати весь коментар
19.01.2021 17:08 Відповісти
 
 