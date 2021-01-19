Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про бажання змінити формат співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Марченко розповів в інтерв'ю Der Standard.
За словами Марченка, МВФ важливий як інституційний кредитор не через суми.
"Ми зібрали велику частину наших грошей на міжнародних фінансових ринках. Однак на нинішньому етапі розвитку країни потрібна допомога МВФ, і ми робимо все можливе, щоб продовжити нашу співпрацю і виконати умови програми", - зазначив міністр.
За словами глави Мінфіну, Україна, як і раніше, перебуває "у вразливому становищі".
"Сподіватимемося на хороші новини від МВФ у 2021 році, щоб продовжити роботу з ЄС і Світовим банком і позичати гроші на ринку капіталу під прийнятні процентні ставки. Але ми хочемо змінити формат співпраці. ...МВФ нині вкладає гроші прямо в бюджет для протидії дефіциту. Ми хочемо, щоб МВФ давав гроші в резерви Нацбанку або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні в разі виникнення надзвичайної ситуації", - додав Марченко.
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"... люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и так далее".
(Базіліо крутить головою)
- тоді розділимо їх, скажімо... на п'ять! виходить - один! ось, тримай один золотий!
- надурила?
- ну, що ти таке кажеш, Базіліо? чотири на п'ять не ділиться?
(Базіліо мотає головою)
- ну, то я собі і візьму половину, що не ділиться!
когда 60% бюджета страны у них в долгу. (вернее ежегодные выплаты).
а так конечно больше.
цікаво, на грудень 2021? чи на жовтень 2023?
Ну что, идея вроде как хорошая....
Шериф не потребує порад індіанців..
Дайте деньги, но на этот раз положите мне их не в правый карман, а в левый..
Фонд не представляет "живые деньги", которые можно куда-то потратить, вложить в производство, инфраструктуру или же "распилить". Речь идет о средствах с конкретным целевым назначением.
Более того, транши МВФ - это не о физических средствах, а о виртуальной договоренности перечисления СДР (специальной валюты фонда, заложенной на основе корзины из шести мировых валют). МВФ предоставляет не техническую помощь, а именно кредиты. И в фонде подходят очень серьезно к возвращению своих средств, ведь именно это является залогом бесперебойной работы всех десяти механизмов кредитования МВФ.
Вас удивляет, что владелец денег, занимая вам под 2.5% годовых https://news.finance.ua/ru/news/-/471782/minfin-nazval-usloviya-na-kotoryh-ukraina-vzyala-kredit-mvf ставит условия их использования и возврата?
И сегодня нео-марксисты обличают капиталистов, но как -то шаблонно, штамповано и с помощью ярлыков. Как 150 лет назад. Вам бы, кроме демагогии экономику подучить - что это, для чего, с помощью чего и как работает.
ЗЫ У вас достижение "в отличии от вас прочитал книгу Дж. Перкинса", но пока вы почитывали я учился своей профессии.
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Марченко, в данной ситуации, хотеть может, только МВФ