Хочемо змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про бажання змінити формат співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Марченко розповів в інтерв'ю Der Standard.

За словами Марченка, МВФ важливий як інституційний кредитор не через суми.

"Ми зібрали велику частину наших грошей на міжнародних фінансових ринках. Однак на нинішньому етапі розвитку країни потрібна допомога МВФ, і ми робимо все можливе, щоб продовжити нашу співпрацю і виконати умови програми", - зазначив міністр.

За словами глави Мінфіну, Україна, як і раніше, перебуває "у вразливому становищі".

"Сподіватимемося на хороші новини від МВФ у 2021 році, щоб продовжити роботу з ЄС і Світовим банком і позичати гроші на ринку капіталу під прийнятні процентні ставки. Але ми хочемо змінити формат співпраці. ...МВФ нині вкладає гроші прямо в бюджет для протидії дефіциту. Ми хочемо, щоб МВФ давав гроші в резерви Нацбанку або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні в разі виникнення надзвичайної ситуації", - додав Марченко.

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