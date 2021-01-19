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"Крымская платформа" получает все большую поддержку в мире, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива по созданию "Крымской платформы" приобретает все большую поддержку в мире.

Об этом он сообщил на совместной с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, МИД сейчас находится на стадии рассылки официальных приглашений лидерам других государств для участия в саммите "Крымской платформы".

"Та работа, которую мы проводим со всеми странами по разъяснению целей "Крымской платформы", ее формата, демонстрирует, что эта инициатива приобретает все большую поддержку", - добавил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба обсудил с председателем ОБСЕ Линде вопрос дистанционного мониторинга ситуации в оккупированном Крыму

Автор: 

Крым (26362) оккупация (10109)


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Санду і якійсь Шарікас з Вільнюса - ось і вся підтримка.
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19.01.2021 15:00 Ответить
кримська платформа
"Крымская платформа" получает все большую поддержку в мире, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3698
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19.01.2021 15:00 Ответить
В Кремле не зря боятся любого международного обсуждения проблемьі Крьіма , сразу вскрьівается факт оккупации полуострова. МИД Украиньі на верном пути.
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19.01.2021 15:05 Ответить
Лол, а до этого типа никто и не знал.
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19.01.2021 17:36 Ответить
Деоккупация крыма возможна только путем юридического предоставления ему статуса крымско-татарской автономии в составе Украины. Это подтянет Эрдогана и НАТО к решению проблемы. Такая дорожная карта плюс усиление санкций Запада в отношении мордора - единствення реальная основа крымской платформы.
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19.01.2021 15:30 Ответить
КАКАЯ ПЛАТФОРМА ! О ЧЕМ ЭТИ ДАУНЫ БРЕДЯТ !?! МЕСТО ТОГО ЧТОБ Б ЧТО ТО РЕАЛЬНО ДЕЛАТЬ, ТУ ЖЕ АРМИЮ УКРЕПЛЯТЬ... ЗАНИМАЮТЬСЯ ОДНИМ ЛИШ СЛОВОБЛУДИЕМ И ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ... РЕАЛЬНЫЕ ДАУНЫ !
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20.01.2021 00:21 Ответить
 
 