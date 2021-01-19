"Крымская платформа" получает все большую поддержку в мире, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива по созданию "Крымской платформы" приобретает все большую поддержку в мире.
Об этом он сообщил на совместной с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кулебы, МИД сейчас находится на стадии рассылки официальных приглашений лидерам других государств для участия в саммите "Крымской платформы".
"Та работа, которую мы проводим со всеми странами по разъяснению целей "Крымской платформы", ее формата, демонстрирует, что эта инициатива приобретает все большую поддержку", - добавил Кулеба.
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Бойовий Вуйко
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