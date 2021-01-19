"Кримська платформа" отримує дедалі більшу підтримку у світі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ініціатива зі створення "Кримської платформи" набуває дедалі більшої підтримки у світі.

Про це він повідомив на спільній з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Королівства Швеції Анн Лінде пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, МЗС зараз перебуває на стадії розсилки офіційних запрошень лідерам інших держав для участі в саміті "Кримської платформи".

"Та робота, яку ми проводимо з усіма країнами з роз'яснення цілей "Кримської платформи", її формату, демонструє, що ця ініціатива набуває дедалі більшої підтримки", - додав Кулеба.

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