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"Кримська платформа" отримує дедалі більшу підтримку у світі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ініціатива зі створення "Кримської платформи" набуває дедалі більшої підтримки у світі.

Про це він повідомив на спільній з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Королівства Швеції Анн Лінде пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, МЗС зараз перебуває на стадії розсилки офіційних запрошень лідерам інших держав для участі в саміті "Кримської платформи".

"Та робота, яку ми проводимо з усіма країнами з роз'яснення цілей "Кримської платформи", її формату, демонструє, що ця ініціатива набуває дедалі більшої підтримки", - додав Кулеба.

Також читайте: Кулеба обговорив з головою ОБСЄ Лінде питання дистанційного моніторингу ситуації в окупованому Криму

Автор: 

Крим (14124) окупація (6658)


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Санду і якійсь Шарікас з Вільнюса - ось і вся підтримка.
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19.01.2021 15:00 Відповісти
кримська платформа
"Крымская платформа" получает все большую поддержку в мире, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3698
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19.01.2021 15:00 Відповісти
В Кремле не зря боятся любого международного обсуждения проблемьі Крьіма , сразу вскрьівается факт оккупации полуострова. МИД Украиньі на верном пути.
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19.01.2021 15:05 Відповісти
Лол, а до этого типа никто и не знал.
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19.01.2021 17:36 Відповісти
Деоккупация крыма возможна только путем юридического предоставления ему статуса крымско-татарской автономии в составе Украины. Это подтянет Эрдогана и НАТО к решению проблемы. Такая дорожная карта плюс усиление санкций Запада в отношении мордора - единствення реальная основа крымской платформы.
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19.01.2021 15:30 Відповісти
КАКАЯ ПЛАТФОРМА ! О ЧЕМ ЭТИ ДАУНЫ БРЕДЯТ !?! МЕСТО ТОГО ЧТОБ Б ЧТО ТО РЕАЛЬНО ДЕЛАТЬ, ТУ ЖЕ АРМИЮ УКРЕПЛЯТЬ... ЗАНИМАЮТЬСЯ ОДНИМ ЛИШ СЛОВОБЛУДИЕМ И ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ... РЕАЛЬНЫЕ ДАУНЫ !
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20.01.2021 00:21 Відповісти
 
 