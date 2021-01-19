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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ из-за COVID-19 сократила количество наблюдателей в Украине

ОБСЕ из-за COVID-19 сократила количество наблюдателей в Украине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сократила присутствие своих наблюдателей в Украине из-за пандемии коронавируса. Человеческий ресурс в ОБСЕ пытаются компенсироваться большим количеством установленных камер видеонаблюдения и техническими возможностями.

Об этом на брифинге в Киеве заявила глава ОБСЕ Анн Линде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, было сокращено количество наблюдателей, которых привлечено к деятельности миссии в Украине. Эта нехватка человеческих ресурсов была в значительной степени компенсирована представителями миссии за счет расширения технических возможностей и установление дополнительных камер наблюдения", - сказала Линде.

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Автор: 

наблюдатель (844) ОБСЕ (4870) Линде Анн (51)


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Все равно от них толку как от Кошевого волос на парик...
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19.01.2021 15:10 Ответить
Удобный отмаз.
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19.01.2021 15:17 Ответить
какие нежные
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19.01.2021 15:21 Ответить
Що є, що їх нема - толку 0.
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19.01.2021 15:57 Ответить
 
 