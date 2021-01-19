ОБСЕ из-за COVID-19 сократила количество наблюдателей в Украине
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сократила присутствие своих наблюдателей в Украине из-за пандемии коронавируса. Человеческий ресурс в ОБСЕ пытаются компенсироваться большим количеством установленных камер видеонаблюдения и техническими возможностями.
Об этом на брифинге в Киеве заявила глава ОБСЕ Анн Линде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, было сокращено количество наблюдателей, которых привлечено к деятельности миссии в Украине. Эта нехватка человеческих ресурсов была в значительной степени компенсирована представителями миссии за счет расширения технических возможностей и установление дополнительных камер наблюдения", - сказала Линде.
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