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ОБСЄ через COVID-19 скоротила кількість спостерігачів в Україні

ОБСЄ через COVID-19 скоротила кількість спостерігачів в Україні

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ скоротила присутність своїх спостерігачів в Україні через пандемію коронавірусу. Людський ресурс в ОБСЄ намагаються компенсуватися великою кількістю встановлених камер відеоспостереження і технічними можливостями.

Про це на брифінгу в Києві заявила глава ОБСЄ Анн Лінде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Через обмеження, що пов'язані з поширенням COVID-19, була скорочена кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії в Україні. Ця нестача людських ресурсів була значною мірою компенсована представниками місії шляхом розширення технічних можливостей і встановлення додаткових камер спостереження", - сказала Лінде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви

Автор: 

спостерігач (397) ОБСЄ (3497) Лінде Анн (56)


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Все равно от них толку как от Кошевого волос на парик...
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19.01.2021 15:10 Відповісти
Удобный отмаз.
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19.01.2021 15:17 Відповісти
какие нежные
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19.01.2021 15:21 Відповісти
Що є, що їх нема - толку 0.
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19.01.2021 15:57 Відповісти
 
 