ОБСЄ через COVID-19 скоротила кількість спостерігачів в Україні
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ скоротила присутність своїх спостерігачів в Україні через пандемію коронавірусу. Людський ресурс в ОБСЄ намагаються компенсуватися великою кількістю встановлених камер відеоспостереження і технічними можливостями.
Про це на брифінгу в Києві заявила глава ОБСЄ Анн Лінде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Через обмеження, що пов'язані з поширенням COVID-19, була скорочена кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії в Україні. Ця нестача людських ресурсів була значною мірою компенсована представниками місії шляхом розширення технічних можливостей і встановлення додаткових камер спостереження", - сказала Лінде.
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Стівен Стрибай
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