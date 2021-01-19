Апелляция ВАКС отказала в заочном аресте Януковича
Коллегия судей ВАКС в составе Никифоровой, Павлишиной и Черной отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Прокуроры обжаловали решение следственного судьи ВАКС Воронько в деле о незаконном завладении Януковичем резиденцией "Межигорье". Ранее он отказал в заочном аресте Януковича, аргументировав это тем, что следствие остановлено из-за розыска экс-президента, а в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя. Также Воронько отмечал, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.
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