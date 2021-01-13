РУС
АРМА ищет управляющего для бывшей охотничьей резиденции Януковича на Киевщине

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс по поиску управляющего для гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье, известного как "охотничья резиденция Януковича".

Соответствующее объявление опубликовано на сайте АРМА, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что для комплекса в Сухолучье, Киевской области, ищут управляющего. Там размещены гостевой дом на 745,6 кв.м с пристанью и беседкой.

Отмечается, что на территории есть часовня, несколько домов для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак и артезианская скважина.

Сообщается, что Высший антикоррупционный суд передал комплекс агентству 30 июля 2020 года.

"Основание передачи актива в АРМА: постановление Высшего антикоррупционного суда от 30.07.2020 года № 991/5559/20, производства 1/-кс/991/5720/20", - говорится в объявлении.

Напомним, в 2004 году в гостинично-ресторанный комплекс "Сухолучье" заселился тогдашний премьер-министр Виктор Янукович. На месте старого охотничьего дома Щербицкого для Януковича построили двухэтажный деревянный особняк "Акация", а еще один элитный комплекс, так называемый "Остров", окруженный водой. Центральным объектом был деревянный дом - так называемая "Хонка-2", подобная легендарной "Хонке" в Межигорье.

Киевская область (4368) резиденция (147) Янукович Виктор (30793) АРМА (123)
