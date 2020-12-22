Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу по "делу Майдана"

Печерский райсуд Киева сегодня не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения беглому экс-президенту Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в комментариях к своему сообщению на Фейсбуке информирует ОО "Адвокатская совещательная группа" - объединение адвокатов, которое занимается делами Майдана, адвокаты родственников Героев Небесной Сотни.

"Сегодня 22.12.2020 рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу не произойдет. Киевский апелляционный суд не вернул материалы дела (после рассмотрения ходатайства адвокатов экс-президента по изменению подсудности для рассмотрения этого вопроса. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и времени рассмотрения этого ходатайства будет проинформировано позже.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева на заседании в среду не вынес решения по мере пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по "делу Майдана", объявив перерыв до 22 декабря.

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