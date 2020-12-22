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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Янукович (29984) преступления против Майдана (291)

Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу по "делу Майдана"

Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу по

Печерский райсуд Киева сегодня не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения беглому экс-президенту Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в комментариях к своему сообщению на Фейсбуке информирует ОО "Адвокатская совещательная группа" - объединение адвокатов, которое занимается делами Майдана, адвокаты родственников Героев Небесной Сотни.

"Сегодня 22.12.2020 рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу не произойдет. Киевский апелляционный суд не вернул материалы дела (после рассмотрения ходатайства адвокатов экс-президента по изменению подсудности для рассмотрения этого вопроса. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и времени рассмотрения этого ходатайства будет проинформировано позже.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева на заседании в среду не вынес решения по мере пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по "делу Майдана", объявив перерыв до 22 декабря.

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Слава українському суду ,самому гуманному та доброчесному суду в світі !!)))
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22.12.2020 15:06 Ответить
да нет походу Вите выслал судьям под Йолку грузовик с пару лярдами украденных гривен чтобы судьи правильно все рассудили....
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22.12.2020 15:13 Ответить
Слава українському народу, самому мудрому та інтелектуально розвиненому народу в світі!!
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22.12.2020 15:32 Ответить
Когда начнут рассматривать компенсацию за причиненные неудобства?
Думаете, что я шучу?
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22.12.2020 15:26 Ответить
Очередная победа .
Хотя какая это победа, теперь это обыденность
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22.12.2020 15:26 Ответить
Сначала Сталина и Берия засудить надо, а уж потом и Януковича!
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22.12.2020 15:33 Ответить
Не могут определится какой степенью ордена наградить.

Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 7104
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22.12.2020 15:37 Ответить
Ото, млять, возятся с тухлым делом зная, что ***** его не отдаст...
Вы, там, ещё откройте судебное производство против Луны за её затмения .
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22.12.2020 15:44 Ответить
Фекалонечисти в мантиях скорее Таньку Черновол посадят чем Петуху Енакиевскому приговор вынесут.
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22.12.2020 15:48 Ответить
 
 