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Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у "справі Майдану"

Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у

Печерський райсуд Києва сьогодні не розглядатиме питання про обрання запобіжного заходу втікачу експрезиденту Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у коментарях до свого повідомлення на фейсбуці інформує ГО "Адвокатська дорадча група" - об'єднання адвокатів, яке займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

"Сьогодні 22.12.2020 розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу не відбудеться. Київський апеляційний суд не повернув матеріали справи (після розгляду клопотання адвокатів експрезидента щодо зміни підсудності для розгляду цього питання. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час розгляду цього клопотання буде поінформовано згодом.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва на засіданні в середу не ухвалив рішення щодо запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у "справі Майдану", оголосивши перерву до 22 грудня.

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Слава українському суду ,самому гуманному та доброчесному суду в світі !!)))
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22.12.2020 15:06 Відповісти
да нет походу Вите выслал судьям под Йолку грузовик с пару лярдами украденных гривен чтобы судьи правильно все рассудили....
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22.12.2020 15:13 Відповісти
Слава українському народу, самому мудрому та інтелектуально розвиненому народу в світі!!
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22.12.2020 15:32 Відповісти
Когда начнут рассматривать компенсацию за причиненные неудобства?
Думаете, что я шучу?
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22.12.2020 15:26 Відповісти
Очередная победа .
Хотя какая это победа, теперь это обыденность
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22.12.2020 15:26 Відповісти
Сначала Сталина и Берия засудить надо, а уж потом и Януковича!
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22.12.2020 15:33 Відповісти
Не могут определится какой степенью ордена наградить.

Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 7104
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22.12.2020 15:37 Відповісти
Ото, млять, возятся с тухлым делом зная, что ***** его не отдаст...
Вы, там, ещё откройте судебное производство против Луны за её затмения .
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22.12.2020 15:44 Відповісти
Фекалонечисти в мантиях скорее Таньку Черновол посадят чем Петуху Енакиевскому приговор вынесут.
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22.12.2020 15:48 Відповісти
 
 