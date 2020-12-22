Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у "справі Майдану"

Печерський райсуд Києва сьогодні не розглядатиме питання про обрання запобіжного заходу втікачу експрезиденту Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у коментарях до свого повідомлення на фейсбуці інформує ГО "Адвокатська дорадча група" - об'єднання адвокатів, яке займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

"Сьогодні 22.12.2020 розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу не відбудеться. Київський апеляційний суд не повернув матеріали справи (після розгляду клопотання адвокатів експрезидента щодо зміни підсудності для розгляду цього питання. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час розгляду цього клопотання буде поінформовано згодом.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва на засіданні в середу не ухвалив рішення щодо запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у "справі Майдану", оголосивши перерву до 22 грудня.

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