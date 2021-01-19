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Апеляція ВАКС відмовила в заочному арешті Януковича

Апеляція ВАКС відмовила в заочному арешті Януковича

Колегія суддів ВАКС у складі Никифорова, Павлишина та Чорної відмовила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Прокурори оскаржили рішення слідчого судді ВАКС Воронька у справі про незаконне заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я". Раніше він відмовив у заочному арешті Януковича, аргументувавши це тим, що слідство зупинено через розшуку експрезидента, а в такому випадку застосувати запобіжний захід нібито не можна. Також Воронько зазначав, що Януковича не можна вважати оголошеним у міжнародний розшук.

Також читайте: Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у "справі Майдану"

Апеляція ВАКС відмовила в заочному арешті Януковича 01

Автор: 

апеляція (502) Янукович (10778) Антикорупційний суд (1937)


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Топ коментарі
+19
Апелляция ВАКС отказала в заочном аресте Януковича по делу о Межигорье - Цензор.НЕТ 7412
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19.01.2021 15:26
+11
А как они принять решение, а не отказать, если молодь за Януковича?
Апелляция ВАКС отказала в заочном аресте Януковича по делу о Межигорье - Цензор.НЕТ 4013
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19.01.2021 15:27
+9
все правильно, бо це наступний презЕдент 73% бидла
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19.01.2021 15:26
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все правильно, бо це наступний презЕдент 73% бидла
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19.01.2021 15:26 Відповісти
Апелляция ВАКС отказала в заочном аресте Януковича по делу о Межигорье - Цензор.НЕТ 7412
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19.01.2021 15:26 Відповісти
"Заочне тримання під вартою..." верх ідиотизму. Та посадіть страусів у камеру, і підпишіть, що це страуси Янучара (пособніки)
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19.01.2021 15:42 Відповісти
це політичний крок, і за тих умов що сталися, його треба було зробити, показавши серьйозність намірів засудити овоча! але цього не зробили, розуміючи, що овоч повернеться і бидло обере його своїм президентом ще раз і тоді судді начуваються
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19.01.2021 15:45 Відповісти
То була лапша на вуха. Так само ця лапша і залишається. Боялися послати кіллера і зараз бояться. Єврей при владі є, але немає Массаду.
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19.01.2021 16:14 Відповісти
73% проти лапші! Годі його судити! 73% за те, щоб повернути яника та зробити його президентом! зеля був обраний для мирної передачі влади в надійні руки! "Тільки не Порошенко!"
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19.01.2021 20:42 Відповісти
Витя, браток возвращайся поскорей, ты же проффессор, а не какой-то доцент., страна в упадке, бери с собой Николку Азирова мы вас в обиду не дадим, немножко экономику подшаманите и вам будет хорошо и мы как- то приблизимся к светлому будущему???
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20.01.2021 10:39 Відповісти
бугагага... а потом они выйдут с работы и начнут грызть и рвать зубами первых попавшихся полицейских... и им за это ничего не будет ))))
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19.01.2021 15:27 Відповісти
А как они принять решение, а не отказать, если молодь за Януковича?
Апелляция ВАКС отказала в заочном аресте Януковича по делу о Межигорье - Цензор.НЕТ 4013
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19.01.2021 15:27 Відповісти
Межигорье - его. Кстати, страусы тоже.
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19.01.2021 15:28 Відповісти
а судівський беспредел колись кінчиться в державі чи це вже агонія,мафія перемогла
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19.01.2021 15:32 Відповісти
нах. то "межигорье", куда девалась держзрада??? навечно засудить фактов достатчно...
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19.01.2021 15:34 Відповісти
скоро ожидаем решение суда о незаконном конфискации его активов(денег, помните какой вой подымали порохоботы на эту тему?! Деньги забрали а куда делись куй его знает. Главное что забрали.
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19.01.2021 15:42 Відповісти
шо ты мелешь, ватная твоя голова?
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19.01.2021 16:29 Відповісти
Я уже и БАТОН на передачу приготовил.
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19.01.2021 15:35 Відповісти
А тюремное заключение тоже будет заочным?
На удаленке из Греции.
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19.01.2021 17:25 Відповісти
Очередная перемога зебанатов и главзелупы.
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19.01.2021 19:42 Відповісти
хорошо что сейчас нереванш, а то представляете как было бы обидно.
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19.01.2021 19:51 Відповісти
а представляете подобную новость при Порошенко? СМИ бы гнали зраду из каждого утюга, реестровые блохиры бесновались в припадке падучей. А сейчас? Тишь да гладь да божья благодать, в зоопарке народилась пандочка... ******
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19.01.2021 20:00 Відповісти
представляю , чеж порох никого из бывших рыгов не закрыл ? и чеж яныка при нем не осудили ?
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19.01.2021 21:14 Відповісти
и чеж яныка при нем не осудили ?

шта?
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19.01.2021 21:17 Відповісти
Еду, буду, ждите днями, прячти всё и прячтись сами!))
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19.01.2021 20:07 Відповісти
Готовьте каравай, цыган и медведя
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19.01.2021 20:44 Відповісти
но шапки припрячьте, на всякий случай...
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20.01.2021 00:21 Відповісти
Вакса свято бережет трижды судимого зека Януковича от наказания. Как же быстро они скурвились...
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19.01.2021 22:01 Відповісти
а шо, ничо крыминального, просто три весёлых бабы прастили, на их взгляд аднаго "симпатишнага" угаловничка
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19.01.2021 22:18 Відповісти
зєля-чьмо.
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19.01.2021 22:29 Відповісти
суддівські 3,14дараси
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19.01.2021 22:31 Відповісти
не жизнь - а сказка! браво! очередное сказочно грандиозное достижение ЗЕ-банды!
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20.01.2021 00:17 Відповісти
 
 