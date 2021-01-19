Апеляція ВАКС відмовила в заочному арешті Януковича

Колегія суддів ВАКС у складі Никифорова, Павлишина та Чорної відмовила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Прокурори оскаржили рішення слідчого судді ВАКС Воронька у справі про незаконне заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я". Раніше він відмовив у заочному арешті Януковича, аргументувавши це тим, що слідство зупинено через розшуку експрезидента, а в такому випадку застосувати запобіжний захід нібито не можна. Також Воронько зазначав, що Януковича не можна вважати оголошеним у міжнародний розшук.

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