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Новости Земельная реформа
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Приоритет Кабмина в 2021 году - запуск рынка земли, - Минэкономики

Приоритет Кабмина в 2021 году - запуск рынка земли, - Минэкономики

Приоритетом Кабинета Министров на 2021 г. остается внедрение рынка земли и обеспечение всех необходимых инструментов для его успешного функционирования.

Об этом шла речь во время встречи Управляющего комитета по земельной реформе с участниками внедрения рынка земли, сообщает пресс- служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

"Все приоритеты правительства Украины относительно дальнейшего внедрения земельной реформы распространяются и на 2021, ведь через полгода стартует рынок земли. Для нас важно обеспечить все необходимые предпосылки для успешного запуска земельного рынка и его дальнейшего функционирования", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

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В частности, речь идет о разработке и имплементации земельного законодательства, введении дерегуляции в сфере земельных отношений, передаче полномочий по распоряжению землями местным громадам, введении системы электронных аукционов, земельного мониторинга.

Ведущий эксперт Всемирного банка Клаус Дейнингер отметил на встрече, что в Украине есть все предпосылки для внедрения прозрачного рынка земли, которое повысит эффективность использования земельных ресурсов, обеспечит основу для развития сельского хозяйства, сельских территорий и местного населения. Он заверил, что Всемирный банк и Евросоюз готовы и в дальнейшем оказывать техническую поддержку и другие ресурсы для успешного внедрения земельной реформы в Украине.

Участники встречи договорились, что "дорожная карта" дальнейшей совместной работы в рамках Управляющего комитета по земельной реформе будет окончательно утверждена в начале февраля.

Автор: 

земля (1945) Высоцкий Тарас (36) Министерство развития экономики (77)


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Топ комментарии
+7
землю не трогайте падлы.
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19.01.2021 16:06
+4
Пока идет война не должно быть рынка земли...
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19.01.2021 15:56
+4
...а на другому місці - передача України рашці
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19.01.2021 16:06
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Пока идет война не должно быть рынка земли...
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19.01.2021 15:56 Ответить
какая война? Петя сказал, нет никакой войны. Антитеррористическая операция, переименованная в Операцию объединенных сил.
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19.01.2021 15:59 Ответить
Це вже навіть не смішно, це - клінічно.
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19.01.2021 16:08 Ответить
правильно, саме по цій причині з Петі вже перестають сміятися
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19.01.2021 16:14 Ответить
Який ринок землі? Ті що хотіли, вже давно продали., а українці господарі за копійки продавати не будуть, зціпивши зуби будуть чекати, отримуючи мізерну арендну плату.
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19.01.2021 16:10 Ответить
А кто их спрашивать будет? Не захотят продать, будет как на Диком Западе. Зелёные 250 членов, сказали "Рынок", вот и будет Рынок в крови. На Сицилии и большее количество судят, за раз.
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20.01.2021 04:09 Ответить
За що воююьб хлопці? За те , щоб нас робили рабами? Це не продаж землі, це продаж України, це організація чергового голодомору, але ще страшнішого, ніж був в 1932-1933 роках.
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19.01.2021 22:48 Ответить
скорее бы уже распродали землю. может тогда хоть какая-то стабильность появится.
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19.01.2021 15:57 Ответить
та швидше б уже, увесь світ дивиться на Україну, як на дикунів через відсутність ринку землі
давайте запроваджуйте і не звертайте уваги на верещання всякого непотрібу
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19.01.2021 16:04 Ответить
непотріб - це ти
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19.01.2021 16:07 Ответить
я знаю, але нікому не кажи, добре? хай це буде наш з тобою секрет!
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19.01.2021 16:09 Ответить
...а на другому місці - передача України рашці
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19.01.2021 16:06 Ответить
землю не трогайте падлы.
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19.01.2021 16:06 Ответить
у тебе багато землі? гадаєш, можуть усю забрати?
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19.01.2021 16:15 Ответить
При зелебобіках цей ринок запускати небезпечно.
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19.01.2021 16:06 Ответить
що цікаво, більшість противників ринку землі, ніколи не мали у володінні більше 10 соток
але вважають себе єкспердами
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19.01.2021 16:16 Ответить
начинай прямо сейчас. как раз кономика на подъеме у людей дохрена сбережений и земля на пике цены. давай, презервуар штопаный
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19.01.2021 16:22 Ответить
а тебе то что?
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19.01.2021 16:24 Ответить
а мне не хочеться чтоб какое то мурло с омана выкупило у алкашей землю.
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19.01.2021 19:51 Ответить
У Кагановича сжить украинцев с земли тоже было в приоритете.
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19.01.2021 16:31 Ответить
Земельний кодекс про розпаювання земель у приватну власність запровадив мертвечук із своїми однодумцями (від м ертвечука хіба що добре для українців може бути?). Якщо хто із власників надіється добре нагріти руки на продажі своїх паїв, то мушу таких засмутити. зелені збираються оподаткувати кожен гектар в певну суму податків, куди входять всі податки сплачені агрофірмами. Які є платниками і пдв. одноосібник не є платником пдв. Лише податок з доходу. Але вирощену продукцію одноосібник продасть значно дешевше ніж велика агрофірма. яким при експорті продукції ще й пдв вертають.
Отже робиться все, щоб одноосібника вигнати з поля "як клас". Багато агрофірм насправді мають іноземні інвестиції і практично хазяєвами там вже іноземні інвестори. Як приклад можна навести бахматюка - там вже все закладено-перезакладено.
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19.01.2021 21:28 Ответить
Вся земля должна быть продана за время правления Зе! Пока народ не опомнился, что всё продано и все разьехались в другие страны. А нашим детям в Украине и передать нечего, территория страны уже не наша, а ихня..., вместе с полезными ископаемыми, которые вроде бы, принадлежат всему народу, а по факту неУКРАИНСКОМУ народу.
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20.01.2021 04:16 Ответить
 
 