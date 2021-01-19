Приоритет Кабмина в 2021 году - запуск рынка земли, - Минэкономики

Приоритетом Кабинета Министров на 2021 г. остается внедрение рынка земли и обеспечение всех необходимых инструментов для его успешного функционирования.

Об этом шла речь во время встречи Управляющего комитета по земельной реформе с участниками внедрения рынка земли, сообщает пресс- служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

"Все приоритеты правительства Украины относительно дальнейшего внедрения земельной реформы распространяются и на 2021, ведь через полгода стартует рынок земли. Для нас важно обеспечить все необходимые предпосылки для успешного запуска земельного рынка и его дальнейшего функционирования", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

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В частности, речь идет о разработке и имплементации земельного законодательства, введении дерегуляции в сфере земельных отношений, передаче полномочий по распоряжению землями местным громадам, введении системы электронных аукционов, земельного мониторинга.

Ведущий эксперт Всемирного банка Клаус Дейнингер отметил на встрече, что в Украине есть все предпосылки для внедрения прозрачного рынка земли, которое повысит эффективность использования земельных ресурсов, обеспечит основу для развития сельского хозяйства, сельских территорий и местного населения. Он заверил, что Всемирный банк и Евросоюз готовы и в дальнейшем оказывать техническую поддержку и другие ресурсы для успешного внедрения земельной реформы в Украине.

Участники встречи договорились, что "дорожная карта" дальнейшей совместной работы в рамках Управляющего комитета по земельной реформе будет окончательно утверждена в начале февраля.