УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4992 відвідувача онлайн
Новини Земельна реформа
963 23

Пріоритет Кабміну в 2021 році - запуск ринку землі, - Мінекономіки

Пріоритет Кабміну в 2021 році - запуск ринку землі, - Мінекономіки

Пріоритетом Кабінету Міністрів на 2021 р. залишається впровадження ринку землі та забезпечення всіх необхідних інструментів для його успішного функціонування.

Про це йшлося під час зустрічі Керуючого комітету щодо земельної реформи з учасниками впровадження ринку землі, повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

"Усі пріоритети уряду України щодо подальшого впровадження земельної реформи поширюються і на 2021 рік, адже за півроку стартує ринок землі. Для нас важливо забезпечити усі необхідні передумови для успішного запуску земельного ринку та його подальшого функціонування", - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму

Зокрема, йдеться про розробку та імплементацію земельного законодавства, запровадження дерегуляції у сфері земельних відносин, передачу повноважень місцевим громадам по розпорядженню землями, запровадження системи електронних аукціонів, земельного моніторингу.

Провідний експерт Світового банку Клаус Дейнінгер відзначив на зустрічі, що в Україні є всі передумови для впровадження прозорого ринку землі, що підвищить ефективність використання земельних ресурсів, забезпечить основу для розвитку сільського господарства, сільських територій та місцевого населення. Він запевнив, що Світовий банк та Євросоюз готові і надалі надавати технічну підтримку та інші ресурси для успішного впровадження земельної реформи в Україні.

Учасники зустрічі домовилися, що "дорожня карта" подальшої спільної роботи в рамках Керуючого комітету із земельної реформи буде остаточно затверджена на початку лютого.

Автор: 

земля (1670) Висоцький Тарас (88) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
землю не трогайте падлы.
показати весь коментар
19.01.2021 16:06
+4
Пока идет война не должно быть рынка земли...
показати весь коментар
19.01.2021 15:56
+4
...а на другому місці - передача України рашці
показати весь коментар
19.01.2021 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока идет война не должно быть рынка земли...
показати весь коментар
19.01.2021 15:56 Відповісти
какая война? Петя сказал, нет никакой войны. Антитеррористическая операция, переименованная в Операцию объединенных сил.
показати весь коментар
19.01.2021 15:59 Відповісти
Це вже навіть не смішно, це - клінічно.
показати весь коментар
19.01.2021 16:08 Відповісти
правильно, саме по цій причині з Петі вже перестають сміятися
показати весь коментар
19.01.2021 16:14 Відповісти
Який ринок землі? Ті що хотіли, вже давно продали., а українці господарі за копійки продавати не будуть, зціпивши зуби будуть чекати, отримуючи мізерну арендну плату.
показати весь коментар
19.01.2021 16:10 Відповісти
А кто их спрашивать будет? Не захотят продать, будет как на Диком Западе. Зелёные 250 членов, сказали "Рынок", вот и будет Рынок в крови. На Сицилии и большее количество судят, за раз.
показати весь коментар
20.01.2021 04:09 Відповісти
За що воююьб хлопці? За те , щоб нас робили рабами? Це не продаж землі, це продаж України, це організація чергового голодомору, але ще страшнішого, ніж був в 1932-1933 роках.
показати весь коментар
19.01.2021 22:48 Відповісти
скорее бы уже распродали землю. может тогда хоть какая-то стабильность появится.
показати весь коментар
19.01.2021 15:57 Відповісти
та швидше б уже, увесь світ дивиться на Україну, як на дикунів через відсутність ринку землі
давайте запроваджуйте і не звертайте уваги на верещання всякого непотрібу
показати весь коментар
19.01.2021 16:04 Відповісти
непотріб - це ти
показати весь коментар
19.01.2021 16:07 Відповісти
я знаю, але нікому не кажи, добре? хай це буде наш з тобою секрет!
показати весь коментар
19.01.2021 16:09 Відповісти
...а на другому місці - передача України рашці
показати весь коментар
19.01.2021 16:06 Відповісти
землю не трогайте падлы.
показати весь коментар
19.01.2021 16:06 Відповісти
у тебе багато землі? гадаєш, можуть усю забрати?
показати весь коментар
19.01.2021 16:15 Відповісти
При зелебобіках цей ринок запускати небезпечно.
показати весь коментар
19.01.2021 16:06 Відповісти
що цікаво, більшість противників ринку землі, ніколи не мали у володінні більше 10 соток
але вважають себе єкспердами
показати весь коментар
19.01.2021 16:16 Відповісти
начинай прямо сейчас. как раз кономика на подъеме у людей дохрена сбережений и земля на пике цены. давай, презервуар штопаный
показати весь коментар
19.01.2021 16:22 Відповісти
а тебе то что?
показати весь коментар
19.01.2021 16:24 Відповісти
а мне не хочеться чтоб какое то мурло с омана выкупило у алкашей землю.
показати весь коментар
19.01.2021 19:51 Відповісти
У Кагановича сжить украинцев с земли тоже было в приоритете.
показати весь коментар
19.01.2021 16:31 Відповісти
Земельний кодекс про розпаювання земель у приватну власність запровадив мертвечук із своїми однодумцями (від м ертвечука хіба що добре для українців може бути?). Якщо хто із власників надіється добре нагріти руки на продажі своїх паїв, то мушу таких засмутити. зелені збираються оподаткувати кожен гектар в певну суму податків, куди входять всі податки сплачені агрофірмами. Які є платниками і пдв. одноосібник не є платником пдв. Лише податок з доходу. Але вирощену продукцію одноосібник продасть значно дешевше ніж велика агрофірма. яким при експорті продукції ще й пдв вертають.
Отже робиться все, щоб одноосібника вигнати з поля "як клас". Багато агрофірм насправді мають іноземні інвестиції і практично хазяєвами там вже іноземні інвестори. Як приклад можна навести бахматюка - там вже все закладено-перезакладено.
показати весь коментар
19.01.2021 21:28 Відповісти
Вся земля должна быть продана за время правления Зе! Пока народ не опомнился, что всё продано и все разьехались в другие страны. А нашим детям в Украине и передать нечего, территория страны уже не наша, а ихня..., вместе с полезными ископаемыми, которые вроде бы, принадлежат всему народу, а по факту неУКРАИНСКОМУ народу.
показати весь коментар
20.01.2021 04:16 Відповісти
 
 