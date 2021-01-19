Дело Шеремета: суд рассматривает изменение меры пресечения Антоненко
Шевченковский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по трем обвиняемым - Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
На заседании присутствуют все трое обвиняемых, их адвокаты и прокуроры. Антоненко сейчас находится в стеклянном боксе.
Отмечается, что на этом заседании суд намеревался начать исследование материалов дела, которые за несколько предыдущих заседаний приобщил прокурор в суде.
Но в начале заседания председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что в суд поступила информация от одного из адвокатов Кузьменко, Тараса Беспалого, что он заболел и просит суд не исследовать без него материалы дела.
Кузьменко сказала, что поддерживает мнение адвоката и чтобы суд рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения Антоненко.
Другой адвокат Кузьменко, Андрей Костин, который явился на заседание, сказал, что если стоит вопрос о исследовании материалов дела, то ему необходимо время для ознакомления.
"Суд, посовещавшись на месте, постановил: признать невозможным переход к стадии исследования письменных материалов из-за неявки защитника Беспалого и в связи с ходатайством адвоката Костина о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления (с этими материалами дела - Ред.) и рассмотреть на сегодняшнем судебном заседании ходатайство защиты об изменении меры защиты обвиняемому Антоненко", - уточнила Голуб.
После этого адвокат Антоненко Дмитрий Круговой попросил суд разрешить Антоненко сидеть рядом со своими защитниками. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Отмечается, что затем Круговой начал докладывать по сути ходатайства.
В частности, адвокат заявил, что защита просит суд изменить меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на личное обязательство.
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И отпустить их без суда нельзя, без скандала с Зелей... ... и засудить не получится, без скандала с Западом...
Шах, мат, и перемат.
Но дело знаковое -- тупой беспредел.
Даже не предполагаю, как его закруглить можно?
Комісія на подвір'ї.
- Так, діду, надійшов сигнал, що ти гониш самогонку.
- Ні, самогонку не гоню.
- А от цей апарат самогонний твій?
- Мій, а самогонку я не гоню.
- Як це не гоню, апарат є - все, будеш відповідати перед законом. Стаття 158, до трьох років можеш сісти.
- Ну, якщо судити будете, то судіть ще і за згвалтування.
- Ага, так ти ще й когось-то згвалтував?
- Ні, але апарат є...
Правда , где тогда будут ЗЄ и Аваков, неизвестно
ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ 2021, 15:29https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/19/7280448/
"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь.
СДЕЛАЕМ ЗАКЛАДКУ КАКУЮ-ТО И ТАК ДАЛЕЕ, ЧТОБ ЭТУ КРЫСУ БЛ*ДЬ СОВСЕМ БЛ*ДЬ НИ РУК, НИ НОГ НЕ СОБЕРУТ.
Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей...
ПРЕЗИДЕНТ (ЛУКАШЕНКО ) ЖДЕТ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/4/7278983/