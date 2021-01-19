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Дело Шеремета: суд рассматривает изменение меры пресечения Антоненко

Дело Шеремета: суд рассматривает изменение меры пресечения Антоненко

Шевченковский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по трем обвиняемым - Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

На заседании присутствуют все трое обвиняемых, их адвокаты и прокуроры. Антоненко сейчас находится в стеклянном боксе.

Отмечается, что на этом заседании суд намеревался начать исследование материалов дела, которые за несколько предыдущих заседаний приобщил прокурор в суде.

Но в начале заседания председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что в суд поступила информация от одного из адвокатов Кузьменко, Тараса Беспалого, что он заболел и просит суд не исследовать без него материалы дела.

Кузьменко сказала, что поддерживает мнение адвоката и чтобы суд рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения Антоненко.

Другой адвокат Кузьменко, Андрей Костин, который явился на заседание, сказал, что если стоит вопрос о исследовании материалов дела, то ему необходимо время для ознакомления.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: признать невозможным переход к стадии исследования письменных материалов из-за неявки защитника Беспалого и в связи с ходатайством адвоката Костина о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления (с этими материалами дела - Ред.) и рассмотреть на сегодняшнем судебном заседании ходатайство защиты об изменении меры защиты обвиняемому Антоненко", - уточнила Голуб.

После этого адвокат Антоненко Дмитрий Круговой попросил суд разрешить Антоненко сидеть рядом со своими защитниками. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Отмечается, что затем Круговой начал докладывать по сути ходатайства.

В частности, адвокат заявил, что защита просит суд изменить меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на личное обязательство.

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Автор: 

суд (25073) Шеремет (564) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+18
блин... Да отпустите уже не в чем не повинных людей !!!! Уже ВСЕ знают что к убийству Шеремета они не имеют никакого отношения от слова СОВСЕМ !!!
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19.01.2021 16:02
+17
Свободу Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугар.
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19.01.2021 16:03
+14
Слава госдепу животворящєму! Панове, ми на порозі цікавих змін - булки бубочок почали стискаться до судоми. І це добре. Свободу Ріффу!!!
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19.01.2021 16:03
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блин... Да отпустите уже не в чем не повинных людей !!!! Уже ВСЕ знают что к убийству Шеремета они не имеют никакого отношения от слова СОВСЕМ !!!
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19.01.2021 16:02 Ответить
Они Рифа не выпустят. Так признаться в собственном преступлении Аваков и Зеля не могут. Страшно им. До усрачек как страшно.
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19.01.2021 16:20 Ответить
Коли суд, справжні Суд (ЄС) визнає що Антоненко, Кузменко, Дугар не винні, що тгимали їх під вартою без підстав, тоді має розпочатися криминальне впровадження проти Авакова, Зеленського, Геращенко. Й вони мають відповісти! А ще компенсація грошова Антоненко, Кузменко, Дугар мають сплотити Пваков та Зеленський З ВЛАСНОЇ КИШЕНІ !!!
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19.01.2021 17:05 Ответить
Слава госдепу животворящєму! Панове, ми на порозі цікавих змін - булки бубочок почали стискаться до судоми. І це добре. Свободу Ріффу!!!
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19.01.2021 16:03 Ответить
Та да, відпустять! 😏 Оно вже типу замовника знайшли. Але волають, щ то лише підтверджує факт винуватості Антоненка.
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19.01.2021 16:03 Ответить
Свободу Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугар.
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19.01.2021 16:03 Ответить
Причём, все прекрасно знают, что эти обвиняемые не виноваты.

И отпустить их без суда нельзя, без скандала с Зелей... ... и засудить не получится, без скандала с Западом...
Шах, мат, и перемат.
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19.01.2021 16:08 Ответить
Зебілізм.
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19.01.2021 16:20 Ответить
-- одна из фракций коммуняцтва...
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19.01.2021 16:35 Ответить
нові дані у справі чогось не впливають на результат - доказувать зв"язок із замовником не треба схоже.
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19.01.2021 16:45 Ответить
Та,там глухо. Теперь даже до помиловки никак не довести.
Но дело знаковое -- тупой беспредел.
Даже не предполагаю, как его закруглить можно?
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19.01.2021 16:51 Ответить
Андрія Антоненка, Юлию Кузьменко і Яну Дугар переслідують за те, що вони могли скоїти цей злочин. Анекдот прошу зачитати пану Авакову.
Комісія на подвір'ї.
- Так, діду, надійшов сигнал, що ти гониш самогонку.
- Ні, самогонку не гоню.
- А от цей апарат самогонний твій?
- Мій, а самогонку я не гоню.
- Як це не гоню, апарат є - все, будеш відповідати перед законом. Стаття 158, до трьох років можеш сісти.
- Ну, якщо судити будете, то судіть ще і за згвалтування.
- Ага, так ти ще й когось-то згвалтував?
- Ні, але апарат є...
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19.01.2021 16:20 Ответить
Ловко аВАКЯН подставил гунявого , притащив его на пресс-конференцию, посвященную НАЗНАЧЕНИЮ ВИНОВНЫХ в убийстве Шеремета! Теперь, как ни крути, в одной связке. Оправдать,- значит, обгадиться , отпустить,- значит, гнать в шею аВАКЯНА за все зашквары. А кто потом защищать будет трусливую задницу? Во, попал! Набрался на себя ответственности, а умишка не хватает порешать достойно... Ну и *** с тобой!
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19.01.2021 16:28 Ответить
Кому то ответить за это придется.Тяните спички,уроды.Не Авакову же сидеть.
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19.01.2021 16:29 Ответить
Когда все закончится можно будет обращаться в международный суд.
Правда , где тогда будут ЗЄ и Аваков, неизвестно
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19.01.2021 16:57 Ответить
Дело Шеремета: Эксперты подтвердили подлинность голоса экс-главы КГБ Беларуси на записях
ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ 2021, 15:29https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/19/7280448/
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19.01.2021 17:02 Ответить
Прямая речь Зайцева(главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012):

"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь.


СДЕЛАЕМ ЗАКЛАДКУ КАКУЮ-ТО И ТАК ДАЛЕЕ, ЧТОБ ЭТУ КРЫСУ БЛ*ДЬ СОВСЕМ БЛ*ДЬ НИ РУК, НИ НОГ НЕ СОБЕРУТ.
Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей...
ПРЕЗИДЕНТ (ЛУКАШЕНКО ) ЖДЕТ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/4/7278983/
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19.01.2021 17:08 Ответить
Ця сволота голуб Антоненка не відпускає, зате живодера святогора (хизується, що вбив понад 3000 собак) визнала невинним і звільнила. Нічого/нікого не переплутала, паскуда?!
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19.01.2021 23:41 Ответить
 
 