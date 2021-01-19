Дело Шеремета: суд рассматривает изменение меры пресечения Антоненко

Шевченковский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по трем обвиняемым - Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

На заседании присутствуют все трое обвиняемых, их адвокаты и прокуроры. Антоненко сейчас находится в стеклянном боксе.

Отмечается, что на этом заседании суд намеревался начать исследование материалов дела, которые за несколько предыдущих заседаний приобщил прокурор в суде.

Но в начале заседания председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что в суд поступила информация от одного из адвокатов Кузьменко, Тараса Беспалого, что он заболел и просит суд не исследовать без него материалы дела.

Кузьменко сказала, что поддерживает мнение адвоката и чтобы суд рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения Антоненко.

Другой адвокат Кузьменко, Андрей Костин, который явился на заседание, сказал, что если стоит вопрос о исследовании материалов дела, то ему необходимо время для ознакомления.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: признать невозможным переход к стадии исследования письменных материалов из-за неявки защитника Беспалого и в связи с ходатайством адвоката Костина о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления (с этими материалами дела - Ред.) и рассмотреть на сегодняшнем судебном заседании ходатайство защиты об изменении меры защиты обвиняемому Антоненко", - уточнила Голуб.

После этого адвокат Антоненко Дмитрий Круговой попросил суд разрешить Антоненко сидеть рядом со своими защитниками. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Отмечается, что затем Круговой начал докладывать по сути ходатайства.

В частности, адвокат заявил, что защита просит суд изменить меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на личное обязательство.

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