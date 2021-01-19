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Справа Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку

Справа Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку

Шевченківський райсуд Києва розпочав засідання з розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета за трьома обвинуваченим - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На засіданні присутні всі троє обвинувачених, їх адвокати та прокурори. Антоненко наразі перебуває у скляному боксі.

На цьому засіданні суд мав намір почати досліджувати матеріали справи, які за кілька попередніх засідань долучив прокурор у суді.

Але на початку засідання головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що до суду надійшла інформація від одного з адвокатів Кузьменко, Тараса Безпалого, що він захворів і просить суд не досліджувати без нього матеріали справи.

Кузьменко сказала, що підтримує думку, щоб у цьому засіданні матеріли справи не досліджувалися, і щоб суд розглянув питання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку (раніше керівник юридичної фірми "Сенс Україна", долученої до захисту Антоненка, Леонід Маслов, заявляв, що захист буде подавати до суду таке клопотання – ред.).

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Інший адвокат Кузьменко, Андрій Костін, який з’явився на засідання, сказав, що якщо стоїть питання щодо дослідження матеріалів справи, то йому необхідний час для ознайомлення.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив: визнати неможливим перехід до стадії дослідження письмових матеріалів через неявку захисника Безпалого і у зв’язку з клопотанням адвоката Костіна щодо надання йому додаткового часу для ознайомлення (з цими матеріалами справи – ред.). Розглянути у сьогоднішньому судовому засіданні клопотання захисту щодо зміни запобіжного захисту обвинуваченому Антоненку", - уточнила Голуб.

Після цього адвокат Антоненка Дмитро Круговий попросив суд дозволити Антоненку сидіти поруч зі своїми захисниками. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Потім Круговий почав доповідати по суті клопотання.

Зокрема, адвокат заявив, що захист просить суд змінити запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Також читайте: Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

Автор: 

суд (11648) Шеремет (520) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+18
блин... Да отпустите уже не в чем не повинных людей !!!! Уже ВСЕ знают что к убийству Шеремета они не имеют никакого отношения от слова СОВСЕМ !!!
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19.01.2021 16:02
+17
Свободу Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугар.
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19.01.2021 16:03
+14
Слава госдепу животворящєму! Панове, ми на порозі цікавих змін - булки бубочок почали стискаться до судоми. І це добре. Свободу Ріффу!!!
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19.01.2021 16:03
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блин... Да отпустите уже не в чем не повинных людей !!!! Уже ВСЕ знают что к убийству Шеремета они не имеют никакого отношения от слова СОВСЕМ !!!
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19.01.2021 16:02 Відповісти
Они Рифа не выпустят. Так признаться в собственном преступлении Аваков и Зеля не могут. Страшно им. До усрачек как страшно.
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19.01.2021 16:20 Відповісти
Коли суд, справжні Суд (ЄС) визнає що Антоненко, Кузменко, Дугар не винні, що тгимали їх під вартою без підстав, тоді має розпочатися криминальне впровадження проти Авакова, Зеленського, Геращенко. Й вони мають відповісти! А ще компенсація грошова Антоненко, Кузменко, Дугар мають сплотити Пваков та Зеленський З ВЛАСНОЇ КИШЕНІ !!!
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19.01.2021 17:05 Відповісти
Слава госдепу животворящєму! Панове, ми на порозі цікавих змін - булки бубочок почали стискаться до судоми. І це добре. Свободу Ріффу!!!
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19.01.2021 16:03 Відповісти
Та да, відпустять! 😏 Оно вже типу замовника знайшли. Але волають, щ то лише підтверджує факт винуватості Антоненка.
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19.01.2021 16:03 Відповісти
Свободу Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугар.
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19.01.2021 16:03 Відповісти
Причём, все прекрасно знают, что эти обвиняемые не виноваты.

И отпустить их без суда нельзя, без скандала с Зелей... ... и засудить не получится, без скандала с Западом...
Шах, мат, и перемат.
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19.01.2021 16:08 Відповісти
Зебілізм.
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19.01.2021 16:20 Відповісти
-- одна из фракций коммуняцтва...
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19.01.2021 16:35 Відповісти
нові дані у справі чогось не впливають на результат - доказувать зв"язок із замовником не треба схоже.
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19.01.2021 16:45 Відповісти
Та,там глухо. Теперь даже до помиловки никак не довести.
Но дело знаковое -- тупой беспредел.
Даже не предполагаю, как его закруглить можно?
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19.01.2021 16:51 Відповісти
Андрія Антоненка, Юлию Кузьменко і Яну Дугар переслідують за те, що вони могли скоїти цей злочин. Анекдот прошу зачитати пану Авакову.
Комісія на подвір'ї.
- Так, діду, надійшов сигнал, що ти гониш самогонку.
- Ні, самогонку не гоню.
- А от цей апарат самогонний твій?
- Мій, а самогонку я не гоню.
- Як це не гоню, апарат є - все, будеш відповідати перед законом. Стаття 158, до трьох років можеш сісти.
- Ну, якщо судити будете, то судіть ще і за згвалтування.
- Ага, так ти ще й когось-то згвалтував?
- Ні, але апарат є...
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19.01.2021 16:20 Відповісти
Ловко аВАКЯН подставил гунявого , притащив его на пресс-конференцию, посвященную НАЗНАЧЕНИЮ ВИНОВНЫХ в убийстве Шеремета! Теперь, как ни крути, в одной связке. Оправдать,- значит, обгадиться , отпустить,- значит, гнать в шею аВАКЯНА за все зашквары. А кто потом защищать будет трусливую задницу? Во, попал! Набрался на себя ответственности, а умишка не хватает порешать достойно... Ну и *** с тобой!
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19.01.2021 16:28 Відповісти
Кому то ответить за это придется.Тяните спички,уроды.Не Авакову же сидеть.
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19.01.2021 16:29 Відповісти
Когда все закончится можно будет обращаться в международный суд.
Правда , где тогда будут ЗЄ и Аваков, неизвестно
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19.01.2021 16:57 Відповісти
Дело Шеремета: Эксперты подтвердили подлинность голоса экс-главы КГБ Беларуси на записях
ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ 2021, 15:29https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/19/7280448/
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19.01.2021 17:02 Відповісти
Прямая речь Зайцева(главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012):

"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь.


СДЕЛАЕМ ЗАКЛАДКУ КАКУЮ-ТО И ТАК ДАЛЕЕ, ЧТОБ ЭТУ КРЫСУ БЛ*ДЬ СОВСЕМ БЛ*ДЬ НИ РУК, НИ НОГ НЕ СОБЕРУТ.
Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей...
ПРЕЗИДЕНТ (ЛУКАШЕНКО ) ЖДЕТ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/4/7278983/
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19.01.2021 17:08 Відповісти
Ця сволота голуб Антоненка не відпускає, зате живодера святогора (хизується, що вбив понад 3000 собак) визнала невинним і звільнила. Нічого/нікого не переплутала, паскуда?!
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19.01.2021 23:41 Відповісти
 
 