Справа Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку

Шевченківський райсуд Києва розпочав засідання з розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета за трьома обвинуваченим - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На засіданні присутні всі троє обвинувачених, їх адвокати та прокурори. Антоненко наразі перебуває у скляному боксі.

На цьому засіданні суд мав намір почати досліджувати матеріали справи, які за кілька попередніх засідань долучив прокурор у суді.

Але на початку засідання головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що до суду надійшла інформація від одного з адвокатів Кузьменко, Тараса Безпалого, що він захворів і просить суд не досліджувати без нього матеріали справи.

Кузьменко сказала, що підтримує думку, щоб у цьому засіданні матеріли справи не досліджувалися, і щоб суд розглянув питання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку (раніше керівник юридичної фірми "Сенс Україна", долученої до захисту Антоненка, Леонід Маслов, заявляв, що захист буде подавати до суду таке клопотання – ред.).

Також читайте: Антоненко приніс із собою в суд зуби, які випали: погіршилося здоров'я

Інший адвокат Кузьменко, Андрій Костін, який з’явився на засідання, сказав, що якщо стоїть питання щодо дослідження матеріалів справи, то йому необхідний час для ознайомлення.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив: визнати неможливим перехід до стадії дослідження письмових матеріалів через неявку захисника Безпалого і у зв’язку з клопотанням адвоката Костіна щодо надання йому додаткового часу для ознайомлення (з цими матеріалами справи – ред.). Розглянути у сьогоднішньому судовому засіданні клопотання захисту щодо зміни запобіжного захисту обвинуваченому Антоненку", - уточнила Голуб.

Після цього адвокат Антоненка Дмитро Круговий попросив суд дозволити Антоненку сидіти поруч зі своїми захисниками. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Потім Круговий почав доповідати по суті клопотання.

Зокрема, адвокат заявив, що захист просить суд змінити запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Також читайте: Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета