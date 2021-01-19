Справа Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку
Шевченківський райсуд Києва розпочав засідання з розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета за трьома обвинуваченим - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугар.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
На засіданні присутні всі троє обвинувачених, їх адвокати та прокурори. Антоненко наразі перебуває у скляному боксі.
На цьому засіданні суд мав намір почати досліджувати матеріали справи, які за кілька попередніх засідань долучив прокурор у суді.
Але на початку засідання головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що до суду надійшла інформація від одного з адвокатів Кузьменко, Тараса Безпалого, що він захворів і просить суд не досліджувати без нього матеріали справи.
Кузьменко сказала, що підтримує думку, щоб у цьому засіданні матеріли справи не досліджувалися, і щоб суд розглянув питання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку (раніше керівник юридичної фірми "Сенс Україна", долученої до захисту Антоненка, Леонід Маслов, заявляв, що захист буде подавати до суду таке клопотання – ред.).
Інший адвокат Кузьменко, Андрій Костін, який з’явився на засідання, сказав, що якщо стоїть питання щодо дослідження матеріалів справи, то йому необхідний час для ознайомлення.
"Суд, порадившись на місці, ухвалив: визнати неможливим перехід до стадії дослідження письмових матеріалів через неявку захисника Безпалого і у зв’язку з клопотанням адвоката Костіна щодо надання йому додаткового часу для ознайомлення (з цими матеріалами справи – ред.). Розглянути у сьогоднішньому судовому засіданні клопотання захисту щодо зміни запобіжного захисту обвинуваченому Антоненку", - уточнила Голуб.
Після цього адвокат Антоненка Дмитро Круговий попросив суд дозволити Антоненку сидіти поруч зі своїми захисниками. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.
Потім Круговий почав доповідати по суті клопотання.
Зокрема, адвокат заявив, що захист просить суд змінити запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
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И отпустить их без суда нельзя, без скандала с Зелей... ... и засудить не получится, без скандала с Западом...
Шах, мат, и перемат.
Но дело знаковое -- тупой беспредел.
Даже не предполагаю, как его закруглить можно?
Комісія на подвір'ї.
- Так, діду, надійшов сигнал, що ти гониш самогонку.
- Ні, самогонку не гоню.
- А от цей апарат самогонний твій?
- Мій, а самогонку я не гоню.
- Як це не гоню, апарат є - все, будеш відповідати перед законом. Стаття 158, до трьох років можеш сісти.
- Ну, якщо судити будете, то судіть ще і за згвалтування.
- Ага, так ти ще й когось-то згвалтував?
- Ні, але апарат є...
Правда , где тогда будут ЗЄ и Аваков, неизвестно
ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ 2021, 15:29https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/19/7280448/
"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь.
СДЕЛАЕМ ЗАКЛАДКУ КАКУЮ-ТО И ТАК ДАЛЕЕ, ЧТОБ ЭТУ КРЫСУ БЛ*ДЬ СОВСЕМ БЛ*ДЬ НИ РУК, НИ НОГ НЕ СОБЕРУТ.
Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей...
ПРЕЗИДЕНТ (ЛУКАШЕНКО ) ЖДЕТ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/4/7278983/