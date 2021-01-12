Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун
Президент Молдовы Санду говорит по-украински, министр здравоохранения Степанов хочет продлить локдаун, у Антоненко в СИЗО выпадают зубы, Зеленский зовет Маска в Житомир - главные новости Украины за вторник, 12 января.
Санду в Киеве
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду прибыла с первым визитов в Киев. Она поприветствовала бойцов почетного караула словами "Слава Україні!" и провела встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым. Зеленский на встрече заявил, что хочет построить дорогу, по которой из Киева в Кишинев можно будет домчаться за 5 часов.
"Нормандская" встреча советников в Берлине
В Берлине встречались советники президентов стран "нормандской четверки". Говорили почти 6 часов, но договоренностей, по словам представителя РФ Козака, так и не достигли, и собираются еще раз встретиться через 2 недели - скорее всего, в онлайн-формате.
Тем временем против главы ОП Андрея Ермака, который представлял на этой встрече Украину, закрыли дело о госизмене, которое было открыто против него и Кучмы по заявлению нардепа "ЕС" Вятровича из-за мартовских документов о создании консультативного совета с террористами.
Степанов хочет продлить локдаун
Министр здравоохранения хочет, чтобы локдаун продлили и после 24 января - ведь люди на Новый году гуляли, ходили и ездили в гости, а значит, заболеваемость вырастет, да и грипп должен подключиться.
Степанов обещает, что прививки от коронавируса половине населения Украины сделают к первому кварталу 2022 года.
Китайская вакцина эффективна только на 50,38%
Таковы уточненные данные бразильских ученых. Ранее сообщалось об эффективности в 78%. Вакцины производства ведущих мировых компаний Pfizer и Moderna показывают эффективность в 95%.
У Антоненко в СИЗО выпадают зубы
У подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и волонтера Андрея Антоненко в СИЗО ухудшилось здоровье и выпадают зубы. "У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - рассказал он журналистам.
Зеленский зовет Маска в Житомир
Основателю космической компании SpaceX президент Украины предлагает посетить музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.
"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский в соцсети Twitter, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Королева.
випускфейк на Г+Г про Американські біологічні лабораторії в Україні? Може за цю брехню їм теж запердоліть санкції
На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу.