Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун

Президент Молдовы Санду говорит по-украински, министр здравоохранения Степанов хочет продлить локдаун, у Антоненко в СИЗО выпадают зубы, Зеленский зовет Маска в Житомир - главные новости Украины за вторник, 12 января.

Санду в Киеве

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду прибыла с первым визитов в Киев. Она поприветствовала бойцов почетного караула словами "Слава Україні!" и провела встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым. Зеленский на встрече заявил, что хочет построить дорогу, по которой из Киева в Кишинев можно будет домчаться за 5 часов.

"Нормандская" встреча советников в Берлине

В Берлине встречались советники президентов стран "нормандской четверки". Говорили почти 6 часов, но договоренностей, по словам представителя РФ Козака, так и не достигли, и собираются еще раз встретиться через 2 недели - скорее всего, в онлайн-формате.

Тем временем против главы ОП Андрея Ермака, который представлял на этой встрече Украину, закрыли дело о госизмене, которое было открыто против него и Кучмы по заявлению нардепа "ЕС" Вятровича из-за мартовских документов о создании консультативного совета с террористами.

Степанов хочет продлить локдаун

Министр здравоохранения хочет, чтобы локдаун продлили и после 24 января - ведь люди на Новый году гуляли, ходили и ездили в гости, а значит, заболеваемость вырастет, да и грипп должен подключиться.

Степанов обещает, что прививки от коронавируса половине населения Украины сделают к первому кварталу 2022 года.

Китайская вакцина эффективна только на 50,38%

Таковы уточненные данные бразильских ученых. Ранее сообщалось об эффективности в 78%. Вакцины производства ведущих мировых компаний Pfizer и Moderna показывают эффективность в 95%.

У Антоненко в СИЗО выпадают зубы

У подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и волонтера Андрея Антоненко в СИЗО ухудшилось здоровье и выпадают зубы. "У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - рассказал он журналистам.

Зеленский зовет Маска в Житомир

Основателю космической компании SpaceX президент Украины предлагает посетить музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский в соцсети Twitter, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Королева.

вакцина (3815) Зеленский Владимир (21986) нормандская четверка (1596) Маск Илон (260) Степанов Максим (2062) Ермак Андрей (1314) Мая Санду (229) Антоненко Андрей (260) локдаун (294)
12.01.2021 22:20
12.01.2021 22:20
12.01.2021 22:21
12.01.2021 22:21
12.01.2021 22:21
12.01.2021 22:21
ЗЕбанат Вова, як там результати розслідування?

12.01.2021 22:03
12.01.2021 22:03
В стране вирус ,а вы о каких то плёнках ,которые порочат нашего Президента, который от многострадального народа
12.01.2021 22:08
Ему просто мешают!!!
12.01.2021 22:09
Интересно, что стало с этим дурачком-ЗЕбанатом?
Методичка, наверное, уже раз 20 поменялась
12.01.2021 22:12
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 2279
12.01.2021 22:15
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 7105
12.01.2021 22:19
В Мордовии люди без масок заразили коронавирусом бродячих медведей - Министр здравоохранения Мордовии..
12.01.2021 22:04
Просто не нужно было каждой мордовской шлендре целоваться в засос , делать селфи и ложиться в постель со скрепным животным .Их и так мало осталось . Скоро этим ....прийдется рожать от медведей чтоб популяцию поддержать , ато х.йло ихнее гневаться будет
12.01.2021 22:10
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 725
12.01.2021 22:06
На чому він сидить? Щось там не влізло в кадр
12.01.2021 22:23
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/98956.
Якось так.
Якось так.

Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 14
12.01.2021 22:24
https://censor.net/ru/user/98956 - "На чому він сидить? Щось там не влізло в кадр"

Бажаєш на себе подивитись?

Бажаєш на себе подивитись?
12.01.2021 23:09
У районі ООС загинула 29-річна військова Вікторія Слободянюк, у неї залишилося дві доньки.

Молода мама двох дітей під час ******** "перемир*я" загинула.

Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 5272
12.01.2021 22:09
ітог "перемир'я" - двоє загиблих за два дні, а ДЄрмак Віслюка поїхав узгоджувати нові "точки розведення" з свнсбк
12.01.2021 22:10
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 4112
12.01.2021 22:12
Зєлю геть. Дострокові.
12.01.2021 22:16
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 3897
12.01.2021 22:20
Пєцю і Зєлю на нари. Вгадав?
12.01.2021 22:24
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/98956, будеш?
Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 1539
12.01.2021 22:28
Це тобі Мародер за роботу дав?
12.01.2021 22:29
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/98956 це преміальні новорічні були.
Шось без Мародьора "мудрий наріт" на кшталт скота https://censor.net/ru/user/98956 добивається лише підвищення тарифів, вагнерівської зради, реального зубожіння і раю олігархів.

Скот це ти обрав ляльку олігархів, обрав ляльок олігархів у ВР, дав олігархам повну владу, а потім в туалеті на пляшці кричить: "Зєлю геть. Дострокові."
****, так ви ж зробили це разом, нє, тупой?
12.01.2021 22:35
А тобі Юля Тімашонка слабенько платить.

Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 1598
12.01.2021 22:35
А чия це карамель?
12.01.2021 22:45
Взагалі мені ніхто не платить. Я - майданівець. А майданівцям не платили. Майданівці самі платили
12.01.2021 23:04
Попроси свого психіатра хай збільшить тобі дозу ліків.
12.01.2021 23:36
Оно на колчаковских фронтах ранен 😏
13.01.2021 00:32
Ні, у нього видіння.
13.01.2021 06:08
С какой стороны?
А ну понятно, раз против Порошенко то с януковичской. Помниишь там на бульдозере Порошенко стоял?
13.01.2021 06:40
Ех щас бы шурпы похлебать из казанка на огне
12.01.2021 22:26
здувся?
щось занадто швидко
зебіли мають страждати
12.01.2021 22:22
Дати гривню, продажний?
12.01.2021 22:25
Пачєму малчіт Ю.Тімашонка?
12.01.2021 22:30
Гривня одна. Я дам. Але діліть там якось самі
12.01.2021 23:05
Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 3494

Зелю не геть, а до вишки Бойка!
12.01.2021 23:20
Пам'ятаєте випуск фейк на Г+Г про Американські біологічні лабораторії в Україні? Може за цю брехню їм теж запердоліть санкції

Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 724
12.01.2021 22:19
а давайте степанову стоватный паяльник в сраку всунем, будем повышать температуру каждый час локдауна, думаю будет очень хорошо
12.01.2021 22:19
Аппетит приходит во время еды.
12.01.2021 22:20
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 9941
показать весь комментарий
12.01.2021 22:21
+++++++++++++++
12.01.2021 22:22
Go on the dick head, zebil
12.01.2021 22:27
Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 7060
12.01.2021 22:34
зе-Лоху, його Дубинському, і взагалі всій зеленій компанії, показали червону картку. І продовження - обов'язково буде.
12.01.2021 22:54
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 8363
показать весь комментарий
12.01.2021 22:21
Та ну. А це?

- https://censor.net/ru/resonance/3241329/io_nachalnika_ofisa_krupnyh_nalogoplatelschikov_gfs_naznachen_sergeyi_lebedko_zaderjannyyi_s_polichnym

- https://censor.net/ru/news/3241265/ermak_pribyl_v_berlin_na_vstrechu_sovetnikov_glav_gosudarstv_normandskoyi_chetverki
- https://censor.net/ru/photo_news/3241332/ermak_poletel_v_berlin_na_prezidentskom_samolete_foto

- https://censor.net/ru/news/3241408/sbu_zakryla_delo_o_gosizmene_protiv_ermaka_i_kuchmy_dokument
- https://censor.net/ru/news/3241412/effektivnost_zakuplennoyi_ukrainoyi_vaktsiny_sinovac_ne_78_a_5038_brazilskie_uchenye

- ...
12.01.2021 22:24
Китай еще раз доказал неспособность создавать новое, свое. Вот воровать чужие идеи, копировать достижения цивилизованных развитых стран, не покупая, а присваивая достижения других народов - в этом эта хитросделанная нация преуспела. В этом вся ее сущность.
12.01.2021 22:26
недосанітар стєпанов купив через афєрістку богатирьову китайську вакцину з ефективністю 50%. тобто, чючєло за державний кошт купило фуфло нікому не потрібне(вкрало гроші), і продовжує працювати міністром. якщо ********** ідіот, міністр не може не бути ідіотом. зе влада-влада виродків, зрадників і ідіотів.
12.01.2021 22:29
https://mobile.twitter.com/sergiy_taran

https://mobile.twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran/status/1348977042944110592 7 ч

Нагадую, що заборона купляти книжки і лампочки та, водночас, дозвіл купляти горілку та заохочення відвідувати Буковель Коломойського влада називає «інтелектуальний локдаун»
12.01.2021 22:36 Ответить
Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 4518
12.01.2021 22:38 Ответить
Насправді це не Степанов хоче, а Зєлєнскійі його найближче оточення. Щоб попередити протести проти захмарних комунальних тарифів, штрафуючи організаторів і найбільш активних, так як це вже сьогодні зробили
12.01.2021 22:41 Ответить
Зеленский хочет построить дорогу, по которой из Киева в Кишинев можно будет https://censor.net/ru/news/3241292/ukraina_i_moldova_planiruyut_postroit_sovmestnuyu_magistral_dlya_obedineniya_dvuh_stolits_zelenskiyi.

А зачем???
12.01.2021 23:15 Ответить
л0хдаун, да и такой бестолковый и беспонтовый карантин, убивает каждого УКРАИНЦА.. если ты конечно не госслужащий, который почти сидя дома зарплату получает, причём полную..
12.01.2021 23:44 Ответить
А мне подарили вчера пижаму, тайно купили на рынке, типа переучет у них был, аааа криминал.
13.01.2021 01:16 Ответить
12.‎01.‎2021 TZE

На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу.
13.01.2021 01:44 Ответить
 
 