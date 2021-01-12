Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун

Президент Молдовы Санду говорит по-украински, министр здравоохранения Степанов хочет продлить локдаун, у Антоненко в СИЗО выпадают зубы, Зеленский зовет Маска в Житомир - главные новости Украины за вторник, 12 января.

Санду в Киеве

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду прибыла с первым визитов в Киев. Она поприветствовала бойцов почетного караула словами "Слава Україні!" и провела встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым. Зеленский на встрече заявил, что хочет построить дорогу, по которой из Киева в Кишинев можно будет домчаться за 5 часов.

"Нормандская" встреча советников в Берлине

В Берлине встречались советники президентов стран "нормандской четверки". Говорили почти 6 часов, но договоренностей, по словам представителя РФ Козака, так и не достигли, и собираются еще раз встретиться через 2 недели - скорее всего, в онлайн-формате.

Тем временем против главы ОП Андрея Ермака, который представлял на этой встрече Украину, закрыли дело о госизмене, которое было открыто против него и Кучмы по заявлению нардепа "ЕС" Вятровича из-за мартовских документов о создании консультативного совета с террористами.

Степанов хочет продлить локдаун

Министр здравоохранения хочет, чтобы локдаун продлили и после 24 января - ведь люди на Новый году гуляли, ходили и ездили в гости, а значит, заболеваемость вырастет, да и грипп должен подключиться.

Степанов обещает, что прививки от коронавируса половине населения Украины сделают к первому кварталу 2022 года.

Китайская вакцина эффективна только на 50,38%

Таковы уточненные данные бразильских ученых. Ранее сообщалось об эффективности в 78%. Вакцины производства ведущих мировых компаний Pfizer и Moderna показывают эффективность в 95%.

У Антоненко в СИЗО выпадают зубы

У подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и волонтера Андрея Антоненко в СИЗО ухудшилось здоровье и выпадают зубы. "У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - рассказал он журналистам.

Зеленский зовет Маска в Житомир

Основателю космической компании SpaceX президент Украины предлагает посетить музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский в соцсети Twitter, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Королева.