Эффективность закупленной Украиной вакцины Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильские ученые

Исследователи из Бразилии уточнили свое заявление об эффективности китайской вакцины от COVID-19 Sinovac. Это единственная вакцина, которую закупила Украина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Уточненные данные опубликовал ученые из бразильского института "Бутантан". Согласно их новым расчетам, общая эффективность медицинского средства против коронавирусной болезни составляет 50,38%.

Новые данные об эффективности вакцины компании Sinovac от бразильского института включают результаты тестирования добровольцев, которые болели очень легкой формой болезни COVID-19, то есть не имели симптомов и не нуждались в медицинской помощи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovac

Данные по эффективности вакцины уже передали национальному регулятору, который должен решить, регистрировать ли ее в Бразилии.

Китайскую вакцину Sinovac в Бразилии тестировали на 13 060 добровольцах. Все добровольцы - это медики старше 18 лет.

+56
Молдова!!! Молдова змогла домовитися за нормальну вакцину. А ці *цензура, що у нас "владою" називаються, соплі жували "інфраструктуру вони, бачте, будували". А щас такі "ну багаті країни все скупили", Молдова що багатша за Україну...

Эффективность закупленной Украиной вакцины Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильские ученые - Цензор.НЕТ 3182
12.01.2021 21:04 Ответить
+52
Эфективность вакцЫны Синовак, тает на глазах, прямо как рейтинг зебила
12.01.2021 21:05 Ответить
+39
Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ!!! Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайску від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
12.01.2021 21:10 Ответить
Страница 2 из 2
аааа...эфективность тогда как у воды обычной))) у нее тоже 50% - либо заболеешь либо нет))) одно из 2х))
12.01.2021 21:49 Ответить
https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-brazil-coronavirus/chinas-sinovac-vaccine-has-general-efficacy-of-50-4-in-brazil-trials-says-butantan-idUSE5N2HA01G China's Sinovac vaccine has "general efficacy" of 50.4% in Brazil trials, says Butantan

Эффективность закупленной Украиной вакцины Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильские ученые - Цензор.НЕТ 9637
12.01.2021 21:57 Ответить
***** лаіф, а ну вилазь сюди!! побазікай ще про величні подвиги своєї зе-зграї свінособак-мародерів!
12.01.2021 21:57 Ответить
11
12.01.2021 21:58 Ответить
А вот и нет! Для нормальных пацанов Страдивари делал и барабаны.... Наши китайские партнеры не всех одаривают правильной вакциной - тока для слуг!
12.01.2021 21:58 Ответить
AStrazeneca angliskaja tam 70% efektyvnost no cena ona na 10 raz desevle kitajskoj.
12.01.2021 22:01 Ответить
А что скажут ученые Гонолулу и Зимбабве?
12.01.2021 22:04 Ответить
не хочу засмучувати, але Гонолулу - це столиця штату Гаваї (США)
ги
12.01.2021 22:07 Ответить
откуда зебилке такое знать? там лишь бы в лужу пернуть
12.01.2021 22:09 Ответить
Татьяна, вы если https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2&aqs=chrome..69i57j33i10i160.3654j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 опростовалосились , то могли просто загуглить. Может быть там и не было Енштейнов с ядерными бомбами, но умные люди все-таки были... стыдно, товарищ
12.01.2021 22:21 Ответить
Гавайи славятся своими учеными? ?
12.01.2021 22:11 Ответить
особливо з географії
12.01.2021 22:17 Ответить
Тоже, что и ученые из лаптестана.
12.01.2021 22:17 Ответить
Скажуть, щоб ви географію вивчили
12.01.2021 23:31 Ответить
)))))))))))))))))))))))))))ох и дурак
13.01.2021 00:07 Ответить
Зебилка, методичку смени
13.01.2021 07:46 Ответить
Ещё пару лет назад, даже намёк на гораздо меньшие зашквары, вызывал целый армагедон недовольства нарида... А сейчас читаешь подобное просто, как мелкое событие не влияющее на статистику. Это типа, вообще, не новость. Зелёная плесень наживается... будет много жертв... преступления, коррупция, предательство - ничего особенного не происходит, зрады нет, всё в порядке вещей, никто особо не удивлён... Где все сраные борцуны - белые пальта, гадя во главе очередной "революции", сракашвили с гневными разоблаченими, бахиня, грицацуев, нацжёны, парасюки с вомбатами, голоса и прочие тягнибоки? А ведь весь этот мухлёж вокруг короновируса вполне можно расценивать, как современную форму геноцида нации, но сметунам на это пох...
12.01.2021 22:07 Ответить
Где? А куда засунуть до сих пор высокий рейтинг Зеленского? По опросам, Клован выигрывает внеочередные выборы. Народ ПОКА не созрел. Правда может просто не успеть созреть ...
12.01.2021 22:21 Ответить
Гниле яблуко ніколи не дозріє...
12.01.2021 22:26 Ответить
Я бы не стал называть его гнилым, оно не зрелое - были плохие погодные условия.
12.01.2021 22:47 Ответить
Без 1+1 с интером и не созреет. Телевизионные зомби не умеют в самостоятельное мышление
13.01.2021 00:12 Ответить
А по вашему "5-й канал" и "Прямой" Порошенко и "Ньюс Ван", "112-й", "ZIK" Медведчука, или "Украина", "Украина - 24" Ахметова лучше????
13.01.2021 13:39 Ответить
Ну нет у нас, в Украине проукраинских телеканалов, пора это уже понять и принять как действительность.
13.01.2021 13:41 Ответить
тогда против патриотических сил работала засРашка и вся #идовскяа нечисть из телевизора

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин советник В.Путина по геополитике 2018 г
13.01.2021 00:11 Ответить
Согласен! 5+!!
13.01.2021 04:58 Ответить
Негайно ввести китайську вакцину всій ******* з офісу президента. !!!
12.01.2021 22:08 Ответить
раз по 20 для поднятия процента єфективности
12.01.2021 23:35 Ответить
Сексуально озабочен(а) ?
12.01.2021 22:18 Ответить
китайское фуфло по цене выше чем у Пфайзера через прокладку из трусов Богатыревой...фууууууу.... кто готов уколоться?
12.01.2021 22:13 Ответить
Скорее всего у всех эффективность в районе 50%. 90+% сомнительны для антивирусной вакцины, иначе грипп давно бы победили как оспу и чуму.
12.01.2021 22:16 Ответить
опять засада однако...
12.01.2021 22:17 Ответить
Китай еще раз доказал неспособность создавать новое, свое. Вот воровать чужие идеи, копировать достижения цивилизованных развитых стран, не покупая, а присваивая достижения других народов - в этом эта хитросделанная нация преуспела. В этом вся ее сущность.
12.01.2021 22:23 Ответить
Недарма Китай та росія- сусіди.Багато спільного .
12.01.2021 22:46 Ответить
Китайцы сказали, что украинскому правительству напрямую продавать вакцину не будем.
Только через Райку Богатырёву. У неё классная фирма.
12.01.2021 22:24 Ответить
Це їм з кремля підсказали.
12.01.2021 22:48 Ответить
Я так понимаю 50% всетаки могут заразиться. Вопрос в главном. От чего от вакцины или от контакта?!
12.01.2021 22:25 Ответить
Треба почекати, що скажуть колумбійські та ямайські вчені
12.01.2021 22:31 Ответить
Зелёная власть всегда принимает из возможных только ЛУЧШИЕ решения и ЛУЧШИЕ продукты!!! Не для себя же, право.
12.01.2021 22:33 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1349091846354591745 1 мин

Бразильцы уже нахлебались китайской "вакцины" Эффективность 50,38%.
12.01.2021 22:34 Ответить
https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1

https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 Hawthorn Healing https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 @hawthornhealin1 https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1/status/1349039301422690304 3 ч

Молдова и Албания прививаются Файзером, уже.
И я не про шовинистические анекдотики сейчас, а про то что это две страны с крайне ограниченными ресурсами.
Украина не договорилась даже о партии для массосового вакцинировнаия медработников.
Зато Украина придумала, как вернуть мутки Богатыревским прокладкам и получить откат от мутного китайского поставщика. Это джекпот, ска, страна слюнявых дегенератов.

Как же я презираю скот, выбравший Зє.
12.01.2021 22:46 Ответить
и ту покупают через прокладку, хотя, может в этом и причина...
12.01.2021 22:59 Ответить
у зебиков нет денег конкурировать при закупке - все на дороги спустили
12.01.2021 23:00 Ответить
китайские одноразовые штаны и китайские 50% вакцины всё что мы можем себе позволить = 50 на 50 может поможет а может и нет
12.01.2021 23:03 Ответить
Бразільські вчені? Не серйозно якось. На крайняк хоча б британські. )
12.01.2021 23:18 Ответить
Британським вченим нема що робити, як тестувати на своїх громадянах барматухи з Китаю та Мордовії? Для цього є Бразилія, Зімбабве та Україна. Ви зробили себе разом
12.01.2021 23:35 Ответить
Бразилец Питер Брайан Медавар получил Нобелевскую премию по медицине

За открытие искусственной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C и ммунной толерантности.
12.01.2021 23:54 Ответить
"Вакцина Спутник опасна. Разработчикам «Спутник V» есть что скрывать. Такой вывод сделали российские учёные после анализа опубликованной в журнале The Lancet статьи об испытаниях вакцины, разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России.

С резкой критикой «Спутник V» выступили: Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, зампредседателя комиссии Российской академии наук по борьбе с фальсификациями научных исследований и входит в несколько экспертных советов - как российских, так и международных; Ольга Реброва, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова; Валерий Аксёнов, кандидат медицинских наук, научный редактор издательства «Бионика Медиа»; вице-президенты Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ)" .Детали ,например: https://uainfo.org/blognews/1610479275-vaktsina-sputnik-v-opasna-dlya-zdorovya-rossiyskie-uchenye.html
12.01.2021 23:20 Ответить
...там ещё в самом названии хитрость " Спутник V" - это значит С ПУТиным В ....!!)))))
13.01.2021 13:18 Ответить
Покупать вакцину у желто-красных нацистов просто позорно. У виновников и бенефициаров мировой пандемии. Это как у россиян электроэнергию покупать
12.01.2021 23:28 Ответить
Чтобы легализовать в Украине вакцину сомнительного происхождения и качества, Степанов поставил одесского барыгу Бабенко рулить Экспертным центром МОЗ Украины в ноябре 2020.
Как Степанов не имеет никакого понятия о медицине, так и Бабенко не имеет никакого понятия о фармакологии и безопасности лекарств. Так по трупам украинцев и шагают за зелёной бумагой два одесских пацана. Еще и требуют продлить карантин для нагнетания драматизма ситуации с "короной".
12.01.2021 23:30 Ответить
По всем этическим и логическим правилам ШимпанЗЕ и его свора должны официально на камеру вколоть себе эту барматуху из Китая. А как по другому? Т.е. они для нарида закупили ветпрепарат, а сами подпольно вмажутся омериканской вакциной?
Зебилы, ви зробили це разом! Вернее вас мазохистов зробили ще раз.
12.01.2021 23:32 Ответить
Сегодняшняя власть напоминает революцию 1917 года в Петрограде, когда тупая-малограмотная чернь пришли к власти, все старое разрушили , а самим что то новое построить ослиные мозги мешали...
12.01.2021 23:35 Ответить
Ниче ,Зеля видосик снимет, уколется Пфайзером на камеру, лохторату китайский фуфель впарят😁
12.01.2021 23:42 Ответить
А потом все удивляются почему народ вакцинироваться не хочет.
Да кто такую фуету захочет?
12.01.2021 23:43 Ответить
и на это будут тратить бюджетные деньги?
и закупать через фирму-прокладку богатыревой?
вообще вова страх потерял или что?
13.01.2021 00:05 Ответить
Тобто це нижній кордон ефективності, за якою вакцина вже не вважається вакциною???
Який стєпашка молодець, разом з пєтрушкою - припіздєнтом...
13.01.2021 00:31 Ответить
50% - або допоможе, або ні ))))
13.01.2021 01:11 Ответить
....гадание на ромашке - "выживу . не выживу!!!))))
13.01.2021 13:24 Ответить
Вакцина "50 на 50" - це круто, саме для українців. Це перегукується з відношенням до країни-агресорки - 50% позитивно, а 50% - негативно, в НАТО - 50 на 50, ... Що можна сказати про таких громадян?... От така нам і вакцина.
13.01.2021 01:21 Ответить
Ефективність закупленої Україною вакцини Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильські вчені - Цензор.НЕТ 89
13.01.2021 01:48 Ответить
Вакцины, которую разработали за пол-года при минимальных тестах на эффективность, выдают за панацею от COVID-19!!?? В лучшем случае все эти вакцины окажутся никакими. Тем более что болеет всего 3-5% населения, что с вакциной, что без нее. Споры какая вакцина лучше США, китайская или российская вызывают недоумение и смех. Ведь еще нет результатов снижения процента заболеваний от вакцинирования
13.01.2021 05:08 Ответить
это лучше, чем ничего.
13.01.2021 05:54 Ответить
Молдоване прививаются нормальной вакциной, а зебилы скупают китайское г втридорога и за наши деньги. Эпоха бедности закончилась.
13.01.2021 06:16 Ответить
А нельзя за это вакцину тоже платить деньгами которые на 50 % настоящие на 50 фальшивые???
13.01.2021 06:25 Ответить
Типа русской рулетки или орел и решка)
13.01.2021 06:53 Ответить
" ЕПІЦЕНТР" колоть буде? Ото "наварять"! - ще ціну не погодили! Ось- ось буде.
13.01.2021 07:52 Ответить
Если бы существовала номинация "цинизм року", то эта власть с бешеным отрывом заняла бы в ней первое место. Тут не каких то там схематозных" шалостях более, или менее благополучных времен дело идет, а о реальном физическом выживании населения.
13.01.2021 07:59 Ответить
Были у власти бараны, были воры. Но 95 квартал - и то и другое одновременно. Закупить вакцину с эффективностью подброшенной монетки, и сделать то через прослойку прославленной коррупционерки.
13.01.2021 09:17 Ответить
....50/50 - это же как гадание на ромашке , "выживу не выживу!!"
13.01.2021 13:22 Ответить
Радуйтесь 73% зедебилов!! вы же занего проголосавали по приколу!! А теперь и подызать будете тоже по приколу!! ВОт теперь и жуйте свои сопли с видосиками зеленского!!
13.01.2021 11:53 Ответить
Все сдохнут, а вот "богом избранных" 27% спасет сам святой Петя!
13.01.2021 17:31 Ответить
Ещё одна фуфлофвкцина, наподобии Российской!!
13.01.2021 12:02 Ответить
80% из тех кто сейчас рвет волосы себе на заднице по поводу вакцины, палкой не загонишь вакцинироваться ЛЮБОЙ
13.01.2021 17:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 