Эффективность закупленной Украиной вакцины Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильские ученые

Исследователи из Бразилии уточнили свое заявление об эффективности китайской вакцины от COVID-19 Sinovac. Это единственная вакцина, которую закупила Украина.

Уточненные данные опубликовал ученые из бразильского института "Бутантан". Согласно их новым расчетам, общая эффективность медицинского средства против коронавирусной болезни составляет 50,38%.

Новые данные об эффективности вакцины компании Sinovac от бразильского института включают результаты тестирования добровольцев, которые болели очень легкой формой болезни COVID-19, то есть не имели симптомов и не нуждались в медицинской помощи.

Данные по эффективности вакцины уже передали национальному регулятору, который должен решить, регистрировать ли ее в Бразилии.

Китайскую вакцину Sinovac в Бразилии тестировали на 13 060 добровольцах. Все добровольцы - это медики старше 18 лет.