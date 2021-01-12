Ефективність закупленої Україною вакцини Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильські вчені

Дослідники з Бразилії уточнили свою заяву про ефективність китайської вакцини від COVID-19 Sinovac. Це єдина вакцина, яку закупила Україна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Уточнені дані опублікували вчені з бразильського інституту "Бутантан". Згідно з їхніми новими розрахунками, загальна ефективність медичного засобу проти коронавірусної хвороби становить 50,38%.

Нові дані про ефективність вакцини компанії Sinovac від бразильського інституту включають результати тестування добровольців, які хворіли дуже легкою формою хвороби COVID-19, тобто не мали симптомів і не потребували медичної допомоги.

Дані щодо ефективності вакцини вже передали національному регулятору, який має вирішити, чи реєструвати її в Бразилії.

Китайську вакцину Sinovac у Бразилії тестували на 13 060 добровольцях. Всі добровольці - медики старші за 18 років.