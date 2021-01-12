Ефективність закупленої Україною вакцини Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильські вчені
Дослідники з Бразилії уточнили свою заяву про ефективність китайської вакцини від COVID-19 Sinovac. Це єдина вакцина, яку закупила Україна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Уточнені дані опублікували вчені з бразильського інституту "Бутантан". Згідно з їхніми новими розрахунками, загальна ефективність медичного засобу проти коронавірусної хвороби становить 50,38%.
Нові дані про ефективність вакцини компанії Sinovac від бразильського інституту включають результати тестування добровольців, які хворіли дуже легкою формою хвороби COVID-19, тобто не мали симптомів і не потребували медичної допомоги.
Дані щодо ефективності вакцини вже передали національному регулятору, який має вирішити, чи реєструвати її в Бразилії.
Китайську вакцину Sinovac у Бразилії тестували на 13 060 добровольцях. Всі добровольці - медики старші за 18 років.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин советник В.Путина по геополитике 2018 г
Только через Райку Богатырёву. У неё классная фирма.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1349091846354591745 1 мин
Бразильцы уже нахлебались китайской "вакцины" Эффективность 50,38%.
https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 Hawthorn Healing https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 @hawthornhealin1 https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1/status/1349039301422690304 3 ч
Молдова и Албания прививаются Файзером, уже.
И я не про шовинистические анекдотики сейчас, а про то что это две страны с крайне ограниченными ресурсами.
Украина не договорилась даже о партии для массосового вакцинировнаия медработников.
Зато Украина придумала, как вернуть мутки Богатыревским прокладкам и получить откат от мутного китайского поставщика. Это джекпот, ска, страна слюнявых дегенератов.
Как же я презираю скот, выбравший Зє.
За открытие искусственной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C и ммунной толерантности.
С резкой критикой «Спутник V» выступили: Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, зампредседателя комиссии Российской академии наук по борьбе с фальсификациями научных исследований и входит в несколько экспертных советов - как российских, так и международных; Ольга Реброва, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова; Валерий Аксёнов, кандидат медицинских наук, научный редактор издательства «Бионика Медиа»; вице-президенты Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ)" .Детали ,например: https://uainfo.org/blognews/1610479275-vaktsina-sputnik-v-opasna-dlya-zdorovya-rossiyskie-uchenye.html
Как Степанов не имеет никакого понятия о медицине, так и Бабенко не имеет никакого понятия о фармакологии и безопасности лекарств. Так по трупам украинцев и шагают за зелёной бумагой два одесских пацана. Еще и требуют продлить карантин для нагнетания драматизма ситуации с "короной".
Зебилы, ви зробили це разом! Вернее вас мазохистов зробили ще раз.
Да кто такую фуету захочет?
и закупать через фирму-прокладку богатыревой?
вообще вова страх потерял или что?
Який стєпашка молодець, разом з пєтрушкою - припіздєнтом...