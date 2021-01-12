УКР
Ефективність закупленої Україною вакцини Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильські вчені

Ефективність закупленої Україною вакцини Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильські вчені

Дослідники з Бразилії уточнили свою заяву про ефективність китайської вакцини від COVID-19 Sinovac. Це єдина вакцина, яку закупила Україна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Уточнені дані опублікували вчені з бразильського інституту "Бутантан". Згідно з їхніми новими розрахунками, загальна ефективність медичного засобу проти коронавірусної хвороби становить 50,38%.

Нові дані про ефективність вакцини компанії Sinovac від бразильського інституту включають результати тестування добровольців, які хворіли дуже легкою формою хвороби COVID-19, тобто не мали симптомів і не потребували медичної допомоги.

Читайте також: До березня 2022 року плануємо зробити щеплення від COVID-19 50% населення України, - Степанов

Дані щодо ефективності вакцини вже передали національному регулятору, який має вирішити, чи реєструвати її в Бразилії.

Китайську вакцину Sinovac у Бразилії тестували на 13 060 добровольцях. Всі добровольці - медики старші за 18 років.

Бразилія (290) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+56
Молдова!!! Молдова змогла домовитися за нормальну вакцину. А ці *цензура, що у нас "владою" називаються, соплі жували "інфраструктуру вони, бачте, будували". А щас такі "ну багаті країни все скупили", Молдова що багатша за Україну...

Эффективность закупленной Украиной вакцины Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильские ученые - Цензор.НЕТ 3182
показати весь коментар
12.01.2021 21:04 Відповісти
+52
Эфективность вакцЫны Синовак, тает на глазах, прямо как рейтинг зебила
показати весь коментар
12.01.2021 21:05 Відповісти
+39
Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ!!! Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайску від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
показати весь коментар
12.01.2021 21:10 Відповісти
аааа...эфективность тогда как у воды обычной))) у нее тоже 50% - либо заболеешь либо нет))) одно из 2х))
показати весь коментар
12.01.2021 21:49 Відповісти
https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-brazil-coronavirus/chinas-sinovac-vaccine-has-general-efficacy-of-50-4-in-brazil-trials-says-butantan-idUSE5N2HA01G China's Sinovac vaccine has "general efficacy" of 50.4% in Brazil trials, says Butantan

Эффективность закупленной Украиной вакцины Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильские ученые - Цензор.НЕТ 9637
показати весь коментар
12.01.2021 21:57 Відповісти
***** лаіф, а ну вилазь сюди!! побазікай ще про величні подвиги своєї зе-зграї свінособак-мародерів!
показати весь коментар
12.01.2021 21:57 Відповісти
11
показати весь коментар
12.01.2021 21:58 Відповісти
А вот и нет! Для нормальных пацанов Страдивари делал и барабаны.... Наши китайские партнеры не всех одаривают правильной вакциной - тока для слуг!
показати весь коментар
12.01.2021 21:58 Відповісти
AStrazeneca angliskaja tam 70% efektyvnost no cena ona na 10 raz desevle kitajskoj.
показати весь коментар
12.01.2021 22:01 Відповісти
А что скажут ученые Гонолулу и Зимбабве?
показати весь коментар
12.01.2021 22:04 Відповісти
не хочу засмучувати, але Гонолулу - це столиця штату Гаваї (США)
ги
показати весь коментар
12.01.2021 22:07 Відповісти
откуда зебилке такое знать? там лишь бы в лужу пернуть
показати весь коментар
12.01.2021 22:09 Відповісти
Татьяна, вы если https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2&aqs=chrome..69i57j33i10i160.3654j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 опростовалосились , то могли просто загуглить. Может быть там и не было Енштейнов с ядерными бомбами, но умные люди все-таки были... стыдно, товарищ
показати весь коментар
12.01.2021 22:21 Відповісти
Гавайи славятся своими учеными? ?
показати весь коментар
12.01.2021 22:11 Відповісти
особливо з географії
показати весь коментар
12.01.2021 22:17 Відповісти
Тоже, что и ученые из лаптестана.
показати весь коментар
12.01.2021 22:17 Відповісти
Скажуть, щоб ви географію вивчили
показати весь коментар
12.01.2021 23:31 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))ох и дурак
показати весь коментар
13.01.2021 00:07 Відповісти
Зебилка, методичку смени
показати весь коментар
13.01.2021 07:46 Відповісти
Ещё пару лет назад, даже намёк на гораздо меньшие зашквары, вызывал целый армагедон недовольства нарида... А сейчас читаешь подобное просто, как мелкое событие не влияющее на статистику. Это типа, вообще, не новость. Зелёная плесень наживается... будет много жертв... преступления, коррупция, предательство - ничего особенного не происходит, зрады нет, всё в порядке вещей, никто особо не удивлён... Где все сраные борцуны - белые пальта, гадя во главе очередной "революции", сракашвили с гневными разоблаченими, бахиня, грицацуев, нацжёны, парасюки с вомбатами, голоса и прочие тягнибоки? А ведь весь этот мухлёж вокруг короновируса вполне можно расценивать, как современную форму геноцида нации, но сметунам на это пох...
показати весь коментар
12.01.2021 22:07 Відповісти
Где? А куда засунуть до сих пор высокий рейтинг Зеленского? По опросам, Клован выигрывает внеочередные выборы. Народ ПОКА не созрел. Правда может просто не успеть созреть ...
показати весь коментар
12.01.2021 22:21 Відповісти
Гниле яблуко ніколи не дозріє...
показати весь коментар
12.01.2021 22:26 Відповісти
Я бы не стал называть его гнилым, оно не зрелое - были плохие погодные условия.
показати весь коментар
12.01.2021 22:47 Відповісти
Без 1+1 с интером и не созреет. Телевизионные зомби не умеют в самостоятельное мышление
показати весь коментар
13.01.2021 00:12 Відповісти
А по вашему "5-й канал" и "Прямой" Порошенко и "Ньюс Ван", "112-й", "ZIK" Медведчука, или "Украина", "Украина - 24" Ахметова лучше????
показати весь коментар
13.01.2021 13:39 Відповісти
Ну нет у нас, в Украине проукраинских телеканалов, пора это уже понять и принять как действительность.
показати весь коментар
13.01.2021 13:41 Відповісти
тогда против патриотических сил работала засРашка и вся #идовскяа нечисть из телевизора

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин советник В.Путина по геополитике 2018 г
показати весь коментар
13.01.2021 00:11 Відповісти
Согласен! 5+!!
показати весь коментар
13.01.2021 04:58 Відповісти
Негайно ввести китайську вакцину всій ******* з офісу президента. !!!
показати весь коментар
12.01.2021 22:08 Відповісти
раз по 20 для поднятия процента єфективности
показати весь коментар
12.01.2021 23:35 Відповісти
Сексуально озабочен(а) ?
показати весь коментар
12.01.2021 22:18 Відповісти
китайское фуфло по цене выше чем у Пфайзера через прокладку из трусов Богатыревой...фууууууу.... кто готов уколоться?
показати весь коментар
12.01.2021 22:13 Відповісти
Скорее всего у всех эффективность в районе 50%. 90+% сомнительны для антивирусной вакцины, иначе грипп давно бы победили как оспу и чуму.
показати весь коментар
12.01.2021 22:16 Відповісти
опять засада однако...
показати весь коментар
12.01.2021 22:17 Відповісти
Китай еще раз доказал неспособность создавать новое, свое. Вот воровать чужие идеи, копировать достижения цивилизованных развитых стран, не покупая, а присваивая достижения других народов - в этом эта хитросделанная нация преуспела. В этом вся ее сущность.
показати весь коментар
12.01.2021 22:23 Відповісти
Недарма Китай та росія- сусіди.Багато спільного .
показати весь коментар
12.01.2021 22:46 Відповісти
Китайцы сказали, что украинскому правительству напрямую продавать вакцину не будем.
Только через Райку Богатырёву. У неё классная фирма.
показати весь коментар
12.01.2021 22:24 Відповісти
Це їм з кремля підсказали.
показати весь коментар
12.01.2021 22:48 Відповісти
Я так понимаю 50% всетаки могут заразиться. Вопрос в главном. От чего от вакцины или от контакта?!
показати весь коментар
12.01.2021 22:25 Відповісти
Треба почекати, що скажуть колумбійські та ямайські вчені
показати весь коментар
12.01.2021 22:31 Відповісти
Зелёная власть всегда принимает из возможных только ЛУЧШИЕ решения и ЛУЧШИЕ продукты!!! Не для себя же, право.
показати весь коментар
12.01.2021 22:33 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1349091846354591745 1 мин

Бразильцы уже нахлебались китайской "вакцины" Эффективность 50,38%.
показати весь коментар
12.01.2021 22:34 Відповісти
https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1

https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 Hawthorn Healing https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 @hawthornhealin1 https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1/status/1349039301422690304 3 ч

Молдова и Албания прививаются Файзером, уже.
И я не про шовинистические анекдотики сейчас, а про то что это две страны с крайне ограниченными ресурсами.
Украина не договорилась даже о партии для массосового вакцинировнаия медработников.
Зато Украина придумала, как вернуть мутки Богатыревским прокладкам и получить откат от мутного китайского поставщика. Это джекпот, ска, страна слюнявых дегенератов.

Как же я презираю скот, выбравший Зє.
показати весь коментар
12.01.2021 22:46 Відповісти
и ту покупают через прокладку, хотя, может в этом и причина...
показати весь коментар
12.01.2021 22:59 Відповісти
у зебиков нет денег конкурировать при закупке - все на дороги спустили
показати весь коментар
12.01.2021 23:00 Відповісти
китайские одноразовые штаны и китайские 50% вакцины всё что мы можем себе позволить = 50 на 50 может поможет а может и нет
показати весь коментар
12.01.2021 23:03 Відповісти
Бразільські вчені? Не серйозно якось. На крайняк хоча б британські. )
показати весь коментар
12.01.2021 23:18 Відповісти
Британським вченим нема що робити, як тестувати на своїх громадянах барматухи з Китаю та Мордовії? Для цього є Бразилія, Зімбабве та Україна. Ви зробили себе разом
показати весь коментар
12.01.2021 23:35 Відповісти
Бразилец Питер Брайан Медавар получил Нобелевскую премию по медицине

За открытие искусственной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C и ммунной толерантности.
показати весь коментар
12.01.2021 23:54 Відповісти
"Вакцина Спутник опасна. Разработчикам «Спутник V» есть что скрывать. Такой вывод сделали российские учёные после анализа опубликованной в журнале The Lancet статьи об испытаниях вакцины, разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России.

С резкой критикой «Спутник V» выступили: Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, зампредседателя комиссии Российской академии наук по борьбе с фальсификациями научных исследований и входит в несколько экспертных советов - как российских, так и международных; Ольга Реброва, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова; Валерий Аксёнов, кандидат медицинских наук, научный редактор издательства «Бионика Медиа»; вице-президенты Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ)" .Детали ,например: https://uainfo.org/blognews/1610479275-vaktsina-sputnik-v-opasna-dlya-zdorovya-rossiyskie-uchenye.html
показати весь коментар
12.01.2021 23:20 Відповісти
...там ещё в самом названии хитрость " Спутник V" - это значит С ПУТиным В ....!!)))))
показати весь коментар
13.01.2021 13:18 Відповісти
Покупать вакцину у желто-красных нацистов просто позорно. У виновников и бенефициаров мировой пандемии. Это как у россиян электроэнергию покупать
показати весь коментар
12.01.2021 23:28 Відповісти
Чтобы легализовать в Украине вакцину сомнительного происхождения и качества, Степанов поставил одесского барыгу Бабенко рулить Экспертным центром МОЗ Украины в ноябре 2020.
Как Степанов не имеет никакого понятия о медицине, так и Бабенко не имеет никакого понятия о фармакологии и безопасности лекарств. Так по трупам украинцев и шагают за зелёной бумагой два одесских пацана. Еще и требуют продлить карантин для нагнетания драматизма ситуации с "короной".
показати весь коментар
12.01.2021 23:30 Відповісти
По всем этическим и логическим правилам ШимпанЗЕ и его свора должны официально на камеру вколоть себе эту барматуху из Китая. А как по другому? Т.е. они для нарида закупили ветпрепарат, а сами подпольно вмажутся омериканской вакциной?
Зебилы, ви зробили це разом! Вернее вас мазохистов зробили ще раз.
показати весь коментар
12.01.2021 23:32 Відповісти
Сегодняшняя власть напоминает революцию 1917 года в Петрограде, когда тупая-малограмотная чернь пришли к власти, все старое разрушили , а самим что то новое построить ослиные мозги мешали...
показати весь коментар
12.01.2021 23:35 Відповісти
Ниче ,Зеля видосик снимет, уколется Пфайзером на камеру, лохторату китайский фуфель впарят😁
показати весь коментар
12.01.2021 23:42 Відповісти
А потом все удивляются почему народ вакцинироваться не хочет.
Да кто такую фуету захочет?
показати весь коментар
12.01.2021 23:43 Відповісти
и на это будут тратить бюджетные деньги?
и закупать через фирму-прокладку богатыревой?
вообще вова страх потерял или что?
показати весь коментар
13.01.2021 00:05 Відповісти
Тобто це нижній кордон ефективності, за якою вакцина вже не вважається вакциною???
Який стєпашка молодець, разом з пєтрушкою - припіздєнтом...
показати весь коментар
13.01.2021 00:31 Відповісти
50% - або допоможе, або ні ))))
показати весь коментар
13.01.2021 01:11 Відповісти
....гадание на ромашке - "выживу . не выживу!!!))))
показати весь коментар
13.01.2021 13:24 Відповісти
Вакцина "50 на 50" - це круто, саме для українців. Це перегукується з відношенням до країни-агресорки - 50% позитивно, а 50% - негативно, в НАТО - 50 на 50, ... Що можна сказати про таких громадян?... От така нам і вакцина.
показати весь коментар
13.01.2021 01:21 Відповісти
Ефективність закупленої Україною вакцини Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильські вчені - Цензор.НЕТ 89
показати весь коментар
13.01.2021 01:48 Відповісти
Вакцины, которую разработали за пол-года при минимальных тестах на эффективность, выдают за панацею от COVID-19!!?? В лучшем случае все эти вакцины окажутся никакими. Тем более что болеет всего 3-5% населения, что с вакциной, что без нее. Споры какая вакцина лучше США, китайская или российская вызывают недоумение и смех. Ведь еще нет результатов снижения процента заболеваний от вакцинирования
показати весь коментар
13.01.2021 05:08 Відповісти
это лучше, чем ничего.
показати весь коментар
13.01.2021 05:54 Відповісти
Молдоване прививаются нормальной вакциной, а зебилы скупают китайское г втридорога и за наши деньги. Эпоха бедности закончилась.
показати весь коментар
13.01.2021 06:16 Відповісти
А нельзя за это вакцину тоже платить деньгами которые на 50 % настоящие на 50 фальшивые???
показати весь коментар
13.01.2021 06:25 Відповісти
Типа русской рулетки или орел и решка)
показати весь коментар
13.01.2021 06:53 Відповісти
" ЕПІЦЕНТР" колоть буде? Ото "наварять"! - ще ціну не погодили! Ось- ось буде.
показати весь коментар
13.01.2021 07:52 Відповісти
Если бы существовала номинация "цинизм року", то эта власть с бешеным отрывом заняла бы в ней первое место. Тут не каких то там схематозных" шалостях более, или менее благополучных времен дело идет, а о реальном физическом выживании населения.
показати весь коментар
13.01.2021 07:59 Відповісти
Были у власти бараны, были воры. Но 95 квартал - и то и другое одновременно. Закупить вакцину с эффективностью подброшенной монетки, и сделать то через прослойку прославленной коррупционерки.
показати весь коментар
13.01.2021 09:17 Відповісти
....50/50 - это же как гадание на ромашке , "выживу не выживу!!"
показати весь коментар
13.01.2021 13:22 Відповісти
Радуйтесь 73% зедебилов!! вы же занего проголосавали по приколу!! А теперь и подызать будете тоже по приколу!! ВОт теперь и жуйте свои сопли с видосиками зеленского!!
показати весь коментар
13.01.2021 11:53 Відповісти
Все сдохнут, а вот "богом избранных" 27% спасет сам святой Петя!
показати весь коментар
13.01.2021 17:31 Відповісти
Ещё одна фуфлофвкцина, наподобии Российской!!
показати весь коментар
13.01.2021 12:02 Відповісти
80% из тех кто сейчас рвет волосы себе на заднице по поводу вакцины, палкой не загонишь вакцинироваться ЛЮБОЙ
показати весь коментар
13.01.2021 17:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 