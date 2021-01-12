СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы. ДОКУМЕНТ

Следователь Службы безопасности Украины закрыл дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака и бывшего главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы, открытое по заявлению нардепа "Европейской Солидарности" Владимира Вятровича.

Об этом сообщил в Фейсбуке сам Вятрович, опубликовав постановление о закрытии уголовного производства, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения".

"В ходе досудебного расследования в данном уголовном производстве не получено каких-либо фактических данных о совершении лицами, которые входили в состав украинской делегации во время переговоров 11.03.2020 в городе Минск Республики Беларусь, в том числе Кучмой Л.Д. и Ермаком А.Б., преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины", - говорится в постановлении.

Вятрович возмущен решением закрыть производство.

"Результат оказался прогнозируемым. Не для того Зеленский ставил во главе СБУ своего друга детства Баканова, чтобы в случае конфликта интересов Зеленского и Ко с государственными интересами этот друг защищал государство", - написал он.

Напомним, 23 апреля Вятрович сообщил, что Шевченковский районный суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование возможного совершения государственной измены лавой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины, представителем страны в ТКГ по Донбассу Леонидом Кучмой.

13 марта Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. Депутат считает, что Леонид Кучма и Андрей Ермак виновны в государственной измене из-за того, что подписали в Минске документ о создании "консультативного совета" с террористами.

Речь идет о подписанных в Минске договоренностях о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.





