СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы. ДОКУМЕНТ
Следователь Службы безопасности Украины закрыл дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака и бывшего главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы, открытое по заявлению нардепа "Европейской Солидарности" Владимира Вятровича.
Об этом сообщил в Фейсбуке сам Вятрович, опубликовав постановление о закрытии уголовного производства, информирует Цензор.НЕТ.
В документе указано, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения".
"В ходе досудебного расследования в данном уголовном производстве не получено каких-либо фактических данных о совершении лицами, которые входили в состав украинской делегации во время переговоров 11.03.2020 в городе Минск Республики Беларусь, в том числе Кучмой Л.Д. и Ермаком А.Б., преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины", - говорится в постановлении.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО
Вятрович возмущен решением закрыть производство.
"Результат оказался прогнозируемым. Не для того Зеленский ставил во главе СБУ своего друга детства Баканова, чтобы в случае конфликта интересов Зеленского и Ко с государственными интересами этот друг защищал государство", - написал он.
Напомним, 23 апреля Вятрович сообщил, что Шевченковский районный суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование возможного совершения государственной измены лавой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины, представителем страны в ТКГ по Донбассу Леонидом Кучмой.
Также на Цензор.НЕТ: Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах
13 марта Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. Депутат считает, что Леонид Кучма и Андрей Ермак виновны в государственной измене из-за того, что подписали в Минске документ о создании "консультативного совета" с террористами.
Речь идет о подписанных в Минске договоренностях о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
А коли ДЄрмак подасть до суду на пана Піонтковського, який на весь світ продовжує його називати агентом ФСБ з кличкою "Козир"?
Этих дел у него будет еще немало=)
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.
https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска https://mobile.twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia/status/1348967198992306176 8 ч
Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі.
Будуть обговорювати катриджи для принтерів і офісний папір?
Скоріше, як прийняти Донбас і дати воду в Крим (фсбшник з грувцем) паришают... ага
Активным агентом, который работает более 10 лет на Кремль.
Помпео не журналист, не громадський дияч - он дипломат. То есть человек, который тщательно взвешивает каждое слово. И за каждое слово готов ответить с аргументами и документами.
И, что важно, именно Украина, а не США, стала жертвой российской агрессии.
То есть нас присутствие агентов российских спецслужб на нашей территории и в нашей политике должно беспокоить гораздо больше, чем Госдеп. И что по этому поводу думает «Служба Божия Украины»? Вернее, что она по этому поводу делает?
Владимир Александрович, мне кажется, что тут как раз уместно будет позвонить Баканову прямо сейчас. Особенно в контексте того, что это вопрос не только нацбезопасности Украины, но и наших отношений с США. Надо звонить. В обязательном порядке.
Ну и формально стоит отреагировать и на санкции в отношении Дубинского.
Согласитесь, ситуация, когда нардеп от партии власти (от вашей партии) попадает в санкционный список США за сотрудничество с российской агентурой, ставит вас в очень двусмысленное положение.
И не только вас - нас всех…