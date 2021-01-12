РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4671 посетитель онлайн
Новости
11 285 63

СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы. ДОКУМЕНТ

СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы. ДОКУМЕНТ

Следователь Службы безопасности Украины закрыл дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака и бывшего главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы, открытое по заявлению нардепа "Европейской Солидарности" Владимира Вятровича.

Об этом сообщил в Фейсбуке сам Вятрович, опубликовав постановление о закрытии уголовного производства, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения".

"В ходе досудебного расследования в данном уголовном производстве не получено каких-либо фактических данных о совершении лицами, которые входили в состав украинской делегации во время переговоров 11.03.2020 в городе Минск Республики Беларусь, в том числе Кучмой Л.Д. и Ермаком А.Б., преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины", - говорится в постановлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО

Вятрович возмущен решением закрыть производство.

"Результат оказался прогнозируемым. Не для того Зеленский ставил во главе СБУ своего друга детства Баканова, чтобы в случае конфликта интересов Зеленского и Ко с государственными интересами этот друг защищал государство", - написал он.

Напомним, 23 апреля Вятрович сообщил, что Шевченковский районный суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование возможного совершения государственной измены лавой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины, представителем страны в ТКГ по Донбассу Леонидом Кучмой.

Также на Цензор.НЕТ: Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах

13 марта Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. Депутат считает, что Леонид Кучма и Андрей Ермак виновны в государственной измене из-за того, что подписали в Минске документ о создании "консультативного совета" с террористами.

Речь идет о подписанных в Минске договоренностях о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы 01СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы 02
СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы 03
СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы 04

СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы 05

Автор: 

Кучма Леонид (1868) СБУ (20431) Вятрович Владимир (275) государственная измена (1628) Ермак Андрей (1314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
презираю мудака Бакановаа и крысу Венедиктову!..
показать весь комментарий
12.01.2021 20:47 Ответить
+31
Ничего, новое СБУ откроет.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:44 Ответить
+21
Було б смішно, якби не було так сумно. БакЛанов чортів ганяє, нема йому діла до ворогів України.
А коли ДЄрмак подасть до суду на пана Піонтковського, який на весь світ продовжує його називати агентом ФСБ з кличкою "Козир"?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего, новое СБУ откроет.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:44 Ответить
И на этих, закрывших, СБУшников.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:54 Ответить
Заодно и против нынешнего СБУ.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:52 Ответить
СБУ зели навряд ли, а вот Байден.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:46 Ответить
презираю мудака Бакановаа и крысу Венедиктову!..
показать весь комментарий
12.01.2021 20:47 Ответить
А Зелю ?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:02 Ответить
тільки матюків не пишіть
показать весь комментарий
12.01.2021 21:02 Ответить
Каломойский и его группа Приват, вместе с Зеленским и 95 кварталом первые в моем списке ненависти.. первые, сразу после Путина..
показать весь комментарий
12.01.2021 21:04 Ответить
А какому государству не изменяли не уточнили .
показать весь комментарий
12.01.2021 20:48 Ответить
Значит, без суда и следствия..
показать весь комментарий
12.01.2021 20:48 Ответить
Було б смішно, якби не було так сумно. БакЛанов чортів ганяє, нема йому діла до ворогів України.
А коли ДЄрмак подасть до суду на пана Піонтковського, який на весь світ продовжує його називати агентом ФСБ з кличкою "Козир"?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:48 Ответить
Далеко не последнее дело путинского агента Ермака.
Этих дел у него будет еще немало=)
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:49 Ответить
Одна надежда на честное правосудие у Нас осталась только на Байдена...
показать весь комментарий
12.01.2021 20:49 Ответить
Фотка Кучмы- замечательная! Он, конечно- не подарок, но тут!!! Где-то я такое видел, не вспомню название кинушки.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:50 Ответить
Зебанаты сделали всё чтобы не было Украины.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:50 Ответить
мудачьё......
показать весь комментарий
12.01.2021 20:51 Ответить
Там вроде бы было - Кучму геть !!!
СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми - Цензор.НЕТ 3124
показать весь комментарий
12.01.2021 21:05 Ответить
многоликий янус
показать весь комментарий
12.01.2021 21:40 Ответить
или просто лицемер приживальщик ?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:41 Ответить
насаживатель кацапов под американским прокси на бутылку в основном
показать весь комментарий
13.01.2021 15:00 Ответить
полиграф полиграфыч
показать весь комментарий
13.01.2021 16:44 Ответить
з чого ти взяв, що Кучма - друг Порошенка? Який собачий рот тобі таке прогавкав?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:08 Ответить
не цікаво вже, демократія на цензорі запрацювала, хрести пішли, так ідемо до Європи
показать весь комментарий
12.01.2021 21:43 Ответить
хтось може й до Європи, а ти йдеш сідати на бутилку
показать весь комментарий
13.01.2021 15:01 Ответить
Все вірно - вони ***** не зраджували за що їх має підрозділ ФСБ в Україні під назвою СБУ судити???
показать весь комментарий
12.01.2021 20:56 Ответить
"Результат оказался прогнозируемым. Не для того Зеленский ставил во главе СБУ своего друга детства Баканова, чтобы в случае конфликта интересов Зеленского и Ко с государственными интересами этот друг защищал государство"
показать весь комментарий
12.01.2021 20:58 Ответить
а теперь опубликуйте решение о сдаче операции по задержанию вагнеровцев. или слабо?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:58 Ответить
СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы - Цензор.НЕТ 2755
показать весь комментарий
12.01.2021 21:00 Ответить
капля переполнения чаши доверия гарантику (не знаю как у вас) у меня стали тарифы! больше я не верю ни одному слову зелёного киздуна!
показать весь комментарий
12.01.2021 21:31 Ответить
https://mobile.twitter.com/MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска https://mobile.twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia/status/1348967198992306176 8 ч

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі.
Будуть обговорювати катриджи для принтерів і офісний папір?
Скоріше, як прийняти Донбас і дати воду в Крим (фсбшник з грувцем) паришают... ага
показать весь комментарий
12.01.2021 22:26 Ответить
От хто би сумнівався....
показать весь комментарий
12.01.2021 21:01 Ответить
Напрасно это они, придёт время и их найдут по этому делу.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:03 Ответить
В цьому можуть розібратися лише фахові юристи, цікаво їх послухати.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:05 Ответить
Слава дебилам, за клоунов голосующих!

СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми - Цензор.НЕТ 4037
показать весь комментарий
12.01.2021 21:09 Ответить
СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми - Цензор.НЕТ 1522
показать весь комментарий
12.01.2021 21:16 Ответить
Ага ,попались сволочи - тащи их на пожизненное ...
показать весь комментарий
12.01.2021 21:12 Ответить
Як же все це набридло !!!
показать весь комментарий
12.01.2021 21:15 Ответить
Я колись десь читав, що підпільні групи і партизанські загони можуть наводити лад в певних країнах, в яких керівники не дружать як з розумом, та і з законом...
показать весь комментарий
12.01.2021 21:23 Ответить
Майк Помпео прямым текстом называет влиятельного украинского политика Андрея Деркача агентом российских спецслужб.
Активным агентом, который работает более 10 лет на Кремль.
Помпео не журналист, не громадський дияч - он дипломат. То есть человек, который тщательно взвешивает каждое слово. И за каждое слово готов ответить с аргументами и документами.

И, что важно, именно Украина, а не США, стала жертвой российской агрессии.

То есть нас присутствие агентов российских спецслужб на нашей территории и в нашей политике должно беспокоить гораздо больше, чем Госдеп. И что по этому поводу думает «Служба Божия Украины»? Вернее, что она по этому поводу делает?

Владимир Александрович, мне кажется, что тут как раз уместно будет позвонить Баканову прямо сейчас. Особенно в контексте того, что это вопрос не только нацбезопасности Украины, но и наших отношений с США. Надо звонить. В обязательном порядке.

Ну и формально стоит отреагировать и на санкции в отношении Дубинского.

Согласитесь, ситуация, когда нардеп от партии власти (от вашей партии) попадает в санкционный список США за сотрудничество с российской агентурой, ставит вас в очень двусмысленное положение.

И не только вас - нас всех…
показать весь комментарий
12.01.2021 21:28 Ответить
Можно подумать при Баканове могло быть как то по другому . Но то фигня , не долго им осталось , скоро новые дела заведут и первым сядет сам Баканыч , ну или случайно покончит жизнь самоубийством двумя выстрелами в голову , как доказали украинские эксперты.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:39 Ответить
Нічого іншого, від товариша по криворізькому парадняку, співвласника 95 кварталу, й очікувати не варто.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:45 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:56 Ответить
О, это как раз в дополнение в тему о шлюхах каломойского-ахметова в верховной раде.он тоже берут и дают за деньги бени и рыжего.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:17 Ответить
Ясен пень.😂
показать весь комментарий
12.01.2021 22:56 Ответить
чмырину зеЛЮ и его банду будем законять в тюрягу палками и камнями!
показать весь комментарий
13.01.2021 00:12 Ответить
а не пришло ли время службу умственно убогих разогнать? они перестали быть защитниками Украины и прекратились в кровососущую вошь на ее теле...
показать весь комментарий
13.01.2021 02:29 Ответить
І правильно, що закрила! Це ж не бабка Параска, яка торгує укропом на вулиці, а ще й при отягчаючих обставинах: З маскою, але не затуляючою ніс.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:59 Ответить
Когда будет дело по поводу самого подписания минской капитуляции?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:52 Ответить
 
 