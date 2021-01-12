УКР
СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми. ДОКУМЕНТ

Слідчий Служби безпеки України закрив справу проти голови Офісу президента Андрія Єрмака і колишнього глави української делегації в ТКГ Леоніда Кучми, відкриту за заявою нардепа "Європейської Солідарності" Володимира В'ятровича.

Про це повідомив у Фейсбуці сам В'ятрович, опублікувавши постанову про закриття кримінального провадження, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що кримінальне провадження закрито "у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення".

"Під час досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні ніхто не почув жодних фактичних даних про вчинення особами, які входили до складу української делегації під час переговорів 11.03.2020 в місті Мінськ Республіки Білорусь, зокрема Кучмою Л.Д. і Єрмаком А. Б., злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України", - сказано в постанові.

Читайте також: СБУ підтвердила, що відкрила справу про можливу держзраду Єрмака і Кучми, - "Укрінформ"

В'ятрович обурений рішенням закрити провадження.

"Результат виявився прогнозованим. Не для того Зеленський ставив на чолі СБУ свого друга дитинства Баканова, щоб у разі конфлікту інтересів Зеленського і Ко з державними інтересами цей друг захищав державу", - написав він.

Нагадаємо, 23 квітня народний депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович повідомив, що Шевченківський районний суд зобов'язав Службу безпеки України розпочати розслідування можливого скоєння державної зради головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і другим президентом України, представником країни в ТКГ стосовно Донбасу Леонідом Кучмою.

13 березня В'ятрович написав на Кучму і Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР. Депутат вважає, що Леонід Кучма і Андрій Єрмак винні в державній зраді через те, що підписали в Мінську документ про створення "консультативної ради" з терористами.

Йдеться про підписані в Мінську домовленості щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми 01СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми 02
СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми 03
СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми 04

СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми 05

Топ коментарі
+44
презираю мудака Бакановаа и крысу Венедиктову!..
показати весь коментар
12.01.2021 20:47 Відповісти
+31
Ничего, новое СБУ откроет.
показати весь коментар
12.01.2021 20:44 Відповісти
+21
Було б смішно, якби не було так сумно. БакЛанов чортів ганяє, нема йому діла до ворогів України.
А коли ДЄрмак подасть до суду на пана Піонтковського, який на весь світ продовжує його називати агентом ФСБ з кличкою "Козир"?
показати весь коментар
12.01.2021 20:48 Відповісти
Ничего, новое СБУ откроет.
показати весь коментар
12.01.2021 20:44 Відповісти
И на этих, закрывших, СБУшников.
показати весь коментар
12.01.2021 20:54 Відповісти
Заодно и против нынешнего СБУ.
показати весь коментар
13.01.2021 08:52 Відповісти
СБУ зели навряд ли, а вот Байден.
показати весь коментар
12.01.2021 20:46 Відповісти
презираю мудака Бакановаа и крысу Венедиктову!..
показати весь коментар
12.01.2021 20:47 Відповісти
А Зелю ?
показати весь коментар
12.01.2021 21:02 Відповісти
тільки матюків не пишіть
показати весь коментар
12.01.2021 21:02 Відповісти
Каломойский и его группа Приват, вместе с Зеленским и 95 кварталом первые в моем списке ненависти.. первые, сразу после Путина..
показати весь коментар
12.01.2021 21:04 Відповісти
А какому государству не изменяли не уточнили .
показати весь коментар
12.01.2021 20:48 Відповісти
Значит, без суда и следствия..
показати весь коментар
12.01.2021 20:48 Відповісти
Було б смішно, якби не було так сумно. БакЛанов чортів ганяє, нема йому діла до ворогів України.
А коли ДЄрмак подасть до суду на пана Піонтковського, який на весь світ продовжує його називати агентом ФСБ з кличкою "Козир"?
показати весь коментар
12.01.2021 20:48 Відповісти
Далеко не последнее дело путинского агента Ермака.
Этих дел у него будет еще немало=)
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.
показати весь коментар
12.01.2021 20:49 Відповісти
Одна надежда на честное правосудие у Нас осталась только на Байдена...
показати весь коментар
12.01.2021 20:49 Відповісти
Фотка Кучмы- замечательная! Он, конечно- не подарок, но тут!!! Где-то я такое видел, не вспомню название кинушки.
показати весь коментар
12.01.2021 20:50 Відповісти
Зебанаты сделали всё чтобы не было Украины.
показати весь коментар
12.01.2021 20:50 Відповісти
мудачьё......
показати весь коментар
12.01.2021 20:51 Відповісти
Там вроде бы было - Кучму геть !!!
СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми - Цензор.НЕТ 3124
показати весь коментар
12.01.2021 21:05 Відповісти
многоликий янус
показати весь коментар
12.01.2021 21:40 Відповісти
или просто лицемер приживальщик ?
показати весь коментар
12.01.2021 21:41 Відповісти
насаживатель кацапов под американским прокси на бутылку в основном
показати весь коментар
13.01.2021 15:00 Відповісти
полиграф полиграфыч
показати весь коментар
13.01.2021 16:44 Відповісти
з чого ти взяв, що Кучма - друг Порошенка? Який собачий рот тобі таке прогавкав?
показати весь коментар
12.01.2021 21:08 Відповісти
не цікаво вже, демократія на цензорі запрацювала, хрести пішли, так ідемо до Європи
показати весь коментар
12.01.2021 21:43 Відповісти
хтось може й до Європи, а ти йдеш сідати на бутилку
показати весь коментар
13.01.2021 15:01 Відповісти
Все вірно - вони ***** не зраджували за що їх має підрозділ ФСБ в Україні під назвою СБУ судити???
показати весь коментар
12.01.2021 20:56 Відповісти
"Результат оказался прогнозируемым. Не для того Зеленский ставил во главе СБУ своего друга детства Баканова, чтобы в случае конфликта интересов Зеленского и Ко с государственными интересами этот друг защищал государство"
показати весь коментар
12.01.2021 20:58 Відповісти
а теперь опубликуйте решение о сдаче операции по задержанию вагнеровцев. или слабо?
показати весь коментар
12.01.2021 20:58 Відповісти
СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы - Цензор.НЕТ 2755
показати весь коментар
12.01.2021 21:00 Відповісти
капля переполнения чаши доверия гарантику (не знаю как у вас) у меня стали тарифы! больше я не верю ни одному слову зелёного киздуна!
показати весь коментар
12.01.2021 21:31 Відповісти
https://mobile.twitter.com/MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска https://mobile.twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia/status/1348967198992306176 8 ч

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі.
Будуть обговорювати катриджи для принтерів і офісний папір?
Скоріше, як прийняти Донбас і дати воду в Крим (фсбшник з грувцем) паришают... ага
показати весь коментар
12.01.2021 22:26 Відповісти
От хто би сумнівався....
показати весь коментар
12.01.2021 21:01 Відповісти
Напрасно это они, придёт время и их найдут по этому делу.
показати весь коментар
12.01.2021 21:03 Відповісти
В цьому можуть розібратися лише фахові юристи, цікаво їх послухати.
показати весь коментар
12.01.2021 21:05 Відповісти
Слава дебилам, за клоунов голосующих!

СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми - Цензор.НЕТ 4037
показати весь коментар
12.01.2021 21:09 Відповісти
СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми - Цензор.НЕТ 1522
показати весь коментар
12.01.2021 21:16 Відповісти
Ага ,попались сволочи - тащи их на пожизненное ...
показати весь коментар
12.01.2021 21:12 Відповісти
Як же все це набридло !!!
показати весь коментар
12.01.2021 21:15 Відповісти
Я колись десь читав, що підпільні групи і партизанські загони можуть наводити лад в певних країнах, в яких керівники не дружать як з розумом, та і з законом...
показати весь коментар
12.01.2021 21:23 Відповісти
Майк Помпео прямым текстом называет влиятельного украинского политика Андрея Деркача агентом российских спецслужб.
Активным агентом, который работает более 10 лет на Кремль.
Помпео не журналист, не громадський дияч - он дипломат. То есть человек, который тщательно взвешивает каждое слово. И за каждое слово готов ответить с аргументами и документами.

И, что важно, именно Украина, а не США, стала жертвой российской агрессии.

То есть нас присутствие агентов российских спецслужб на нашей территории и в нашей политике должно беспокоить гораздо больше, чем Госдеп. И что по этому поводу думает «Служба Божия Украины»? Вернее, что она по этому поводу делает?

Владимир Александрович, мне кажется, что тут как раз уместно будет позвонить Баканову прямо сейчас. Особенно в контексте того, что это вопрос не только нацбезопасности Украины, но и наших отношений с США. Надо звонить. В обязательном порядке.

Ну и формально стоит отреагировать и на санкции в отношении Дубинского.

Согласитесь, ситуация, когда нардеп от партии власти (от вашей партии) попадает в санкционный список США за сотрудничество с российской агентурой, ставит вас в очень двусмысленное положение.

И не только вас - нас всех…
показати весь коментар
12.01.2021 21:28 Відповісти
Можно подумать при Баканове могло быть как то по другому . Но то фигня , не долго им осталось , скоро новые дела заведут и первым сядет сам Баканыч , ну или случайно покончит жизнь самоубийством двумя выстрелами в голову , как доказали украинские эксперты.
показати весь коментар
12.01.2021 21:39 Відповісти
Нічого іншого, від товариша по криворізькому парадняку, співвласника 95 кварталу, й очікувати не варто.
показати весь коментар
12.01.2021 21:45 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет.
показати весь коментар
12.01.2021 21:56 Відповісти
О, это как раз в дополнение в тему о шлюхах каломойского-ахметова в верховной раде.он тоже берут и дают за деньги бени и рыжего.
показати весь коментар
12.01.2021 22:17 Відповісти
Ясен пень.😂
показати весь коментар
12.01.2021 22:56 Відповісти
чмырину зеЛЮ и его банду будем законять в тюрягу палками и камнями!
показати весь коментар
13.01.2021 00:12 Відповісти
а не пришло ли время службу умственно убогих разогнать? они перестали быть защитниками Украины и прекратились в кровососущую вошь на ее теле...
показати весь коментар
13.01.2021 02:29 Відповісти
І правильно, що закрила! Це ж не бабка Параска, яка торгує укропом на вулиці, а ще й при отягчаючих обставинах: З маскою, але не затуляючою ніс.
показати весь коментар
13.01.2021 09:59 Відповісти
Когда будет дело по поводу самого подписания минской капитуляции?
показати весь коментар
13.01.2021 10:52 Відповісти
 
 