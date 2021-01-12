СБУ закрила справу про держзраду проти Єрмака і Кучми. ДОКУМЕНТ

Слідчий Служби безпеки України закрив справу проти голови Офісу президента Андрія Єрмака і колишнього глави української делегації в ТКГ Леоніда Кучми, відкриту за заявою нардепа "Європейської Солідарності" Володимира В'ятровича.

Про це повідомив у Фейсбуці сам В'ятрович, опублікувавши постанову про закриття кримінального провадження, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що кримінальне провадження закрито "у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення".

"Під час досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні ніхто не почув жодних фактичних даних про вчинення особами, які входили до складу української делегації під час переговорів 11.03.2020 в місті Мінськ Республіки Білорусь, зокрема Кучмою Л.Д. і Єрмаком А. Б., злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України", - сказано в постанові.

В'ятрович обурений рішенням закрити провадження.

"Результат виявився прогнозованим. Не для того Зеленський ставив на чолі СБУ свого друга дитинства Баканова, щоб у разі конфлікту інтересів Зеленського і Ко з державними інтересами цей друг захищав державу", - написав він.

Нагадаємо, 23 квітня народний депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович повідомив, що Шевченківський районний суд зобов'язав Службу безпеки України розпочати розслідування можливого скоєння державної зради головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і другим президентом України, представником країни в ТКГ стосовно Донбасу Леонідом Кучмою.

13 березня В'ятрович написав на Кучму і Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР. Депутат вважає, що Леонід Кучма і Андрій Єрмак винні в державній зраді через те, що підписали в Мінську документ про створення "консультативної ради" з терористами.

Йдеться про підписані в Мінську домовленості щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.





