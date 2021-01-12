Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун

Президент Молдови Санду говорить українською, міністр охорони здоров'я Степанов хоче продовжити локдаун, у Антоненка в СІЗО випадають зуби, Зеленський кличе Маска в Житомир - головні новини України за вівторок, 12 січня.

Санду в Києві

Новообраний президент Молдови Мая Санду прибула з першим візитом до Києва. Вона привітала бійців почесної варти словами "Слава Україні!" і провела зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим. Зеленський на зустрічі заявив, що хоче побудувати дорогу, якою з Києва до Кишинева можна буде домчати за 5 годин.

"Нормандська" зустріч радників у Берліні

У Берліні зустрічалися радники президентів країн "нормандської четвірки". Говорили майже 6 годин, але домовленостей, за словами представника РФ Козака, так і не досягли, і збираються ще раз зустрітися через 2 тижні - швидше за все, в онлайн-форматі.

Тим часом стосовно глави ОП Андрія Єрмака, який представляв на цій зустрічі Україну, закрили справу про держзраду, яку було відкрито проти нього і Кучми за заявою нардепа "ЄС" В'ятровича через березневі документи про створення консультативної ради з терористами.

Степанов хоче продовжити локдаун

Міністр охорони здоров'я хоче, щоб локдаун продовжили і після 24 січня - адже люди на Новий рік гуляли, ходили і їздили в гості, а отже, захворюваність зросте, та й грип має підключитися.

Степанов обіцяє, що щеплення проти коронавірусу половині населення України зроблять до першого кварталу 2022 року.

Китайська вакцина ефективна тільки на 50,38%

Такі уточнені дані бразильських вчених. Раніше повідомлялося про ефективність 78%. Вакцини виробництва провідних світових компаній Pfizer і Moderna показують ефективність 95%.

У Антоненка в СІЗО випадають зуби

У підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і волонтера Андрія Антоненка в СІЗО погіршилося здоров'я і випадають зуби. "У мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього мало, потрібні нормальні умови", - розповів він журналістам.

Зеленський кличе Маска в Житомир

Засновнику космічної компанії SpaceX президент України пропонує відвідати музей космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі.

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним із найкращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова", - написав Зеленський у соцмережі Twitter, коментуючи повідомлення Маска про спілкування з сім'єю Корольова.