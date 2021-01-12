УКР
Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун

Президент Молдови Санду говорить українською, міністр охорони здоров'я Степанов хоче продовжити локдаун, у Антоненка в СІЗО випадають зуби, Зеленський кличе Маска в Житомир - головні новини України за вівторок, 12 січня.

Санду в Києві

Новообраний президент Молдови Мая Санду прибула з першим візитом до Києва. Вона привітала бійців почесної варти словами "Слава Україні!" і провела зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим. Зеленський на зустрічі заявив, що хоче побудувати дорогу, якою з Києва до Кишинева можна буде домчати за 5 годин.

"Нормандська" зустріч радників у Берліні

У Берліні зустрічалися радники президентів країн "нормандської четвірки". Говорили майже 6 годин, але домовленостей, за словами представника РФ Козака, так і не досягли, і збираються ще раз зустрітися через 2 тижні - швидше за все, в онлайн-форматі.

Тим часом стосовно глави ОП Андрія Єрмака, який представляв на цій зустрічі Україну, закрили справу про держзраду, яку було відкрито проти нього і Кучми за заявою нардепа "ЄС" В'ятровича через березневі документи про створення консультативної ради з терористами.

Степанов хоче продовжити локдаун

Міністр охорони здоров'я хоче, щоб локдаун продовжили і після 24 січня - адже люди на Новий рік гуляли, ходили і їздили в гості, а отже, захворюваність зросте, та й грип має підключитися.

Степанов обіцяє, що щеплення проти коронавірусу половині населення України зроблять до першого кварталу 2022 року.

Китайська вакцина ефективна тільки на 50,38%

Такі уточнені дані бразильських вчених. Раніше повідомлялося про ефективність 78%. Вакцини виробництва провідних світових компаній Pfizer і Moderna показують ефективність 95%.

У Антоненка в СІЗО випадають зуби

У підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і волонтера Андрія Антоненка в СІЗО погіршилося здоров'я і випадають зуби. "У мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього мало, потрібні нормальні умови", - розповів він журналістам.

Зеленський кличе Маска в Житомир

Засновнику космічної компанії SpaceX президент України пропонує відвідати музей космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі.

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним із найкращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова", - написав Зеленський у соцмережі Twitter, коментуючи повідомлення Маска про спілкування з сім'єю Корольова.

Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 3897
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 9941
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 8363
ЗЕбанат Вова, як там результати розслідування?

Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 6314
12.01.2021 22:03 Відповісти
В стране вирус ,а вы о каких то плёнках ,которые порочат нашего Президента, который от многострадального народа
12.01.2021 22:08 Відповісти
Ему просто мешают!!!Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 5659
12.01.2021 22:09 Відповісти
Интересно, что стало с этим дурачком-ЗЕбанатом?
Методичка, наверное, уже раз 20 поменялась
12.01.2021 22:12 Відповісти
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 2279
12.01.2021 22:15 Відповісти
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 7105
12.01.2021 22:19 Відповісти
В Мордовии люди без масок заразили коронавирусом бродячих медведей - Министр здравоохранения Мордовии..
12.01.2021 22:04 Відповісти
Просто не нужно было каждой мордовской шлендре целоваться в засос , делать селфи и ложиться в постель со скрепным животным .Их и так мало осталось . Скоро этим ....прийдется рожать от медведей чтоб популяцию поддержать , ато х.йло ихнее гневаться будет
12.01.2021 22:10 Відповісти
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 725
12.01.2021 22:06 Відповісти
На чому він сидить? Щось там не влізло в кадр
12.01.2021 22:23 Відповісти
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/98956.
Якось так.

Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 14
12.01.2021 22:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/98956 - "На чому він сидить? Щось там не влізло в кадр"

Бажаєш на себе подивитись?
12.01.2021 23:09 Відповісти
У районі ООС загинула 29-річна військова Вікторія Слободянюк, у неї залишилося дві доньки.

Молода мама двох дітей під час ******** "перемир*я" загинула.

Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 5272
12.01.2021 22:09 Відповісти
ітог "перемир'я" - двоє загиблих за два дні, а ДЄрмак Віслюка поїхав узгоджувати нові "точки розведення" з свнсбк
12.01.2021 22:10 Відповісти
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 4112
12.01.2021 22:12 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
12.01.2021 22:16 Відповісти
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 3897
12.01.2021 22:20 Відповісти
Пєцю і Зєлю на нари. Вгадав?
12.01.2021 22:24 Відповісти
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/98956, будеш?
Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 1539
12.01.2021 22:28 Відповісти
Це тобі Мародер за роботу дав?
12.01.2021 22:29 Відповісти
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/98956 це преміальні новорічні були.
Шось без Мародьора "мудрий наріт" на кшталт скота https://censor.net/ru/user/98956 добивається лише підвищення тарифів, вагнерівської зради, реального зубожіння і раю олігархів.

Скот це ти обрав ляльку олігархів, обрав ляльок олігархів у ВР, дав олігархам повну владу, а потім в туалеті на пляшці кричить: "Зєлю геть. Дострокові."
****, так ви ж зробили це разом, нє, тупой?
12.01.2021 22:35 Відповісти
А тобі Юля Тімашонка слабенько платить.

Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 1598
12.01.2021 22:35 Відповісти
А чия це карамель?
12.01.2021 22:45 Відповісти
Взагалі мені ніхто не платить. Я - майданівець. А майданівцям не платили. Майданівці самі платили
12.01.2021 23:04 Відповісти
Попроси свого психіатра хай збільшить тобі дозу ліків.
12.01.2021 23:36 Відповісти
Оно на колчаковских фронтах ранен 😏
13.01.2021 00:32 Відповісти
Ні, у нього видіння.
13.01.2021 06:08 Відповісти
С какой стороны?
А ну понятно, раз против Порошенко то с януковичской. Помниишь там на бульдозере Порошенко стоял?
13.01.2021 06:40 Відповісти
Ех щас бы шурпы похлебать из казанка на огне
12.01.2021 22:26 Відповісти
здувся?
щось занадто швидко
зебіли мають страждати
12.01.2021 22:22 Відповісти
Дати гривню, продажний?
12.01.2021 22:25 Відповісти
Пачєму малчіт Ю.Тімашонка?
12.01.2021 22:30 Відповісти
Гривня одна. Я дам. Але діліть там якось самі
12.01.2021 23:05 Відповісти
Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 3494

Зелю не геть, а до вишки Бойка!
12.01.2021 23:20 Відповісти
Пам'ятаєте випуск фейк на Г+Г про Американські біологічні лабораторії в Україні? Може за цю брехню їм теж запердоліть санкції

Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 724
12.01.2021 22:19 Відповісти
а давайте степанову стоватный паяльник в сраку всунем, будем повышать температуру каждый час локдауна, думаю будет очень хорошо
12.01.2021 22:19 Відповісти
Аппетит приходит во время еды.
12.01.2021 22:20 Відповісти
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 9941
показати весь коментар
12.01.2021 22:21 Відповісти
+++++++++++++++
12.01.2021 22:22 Відповісти
Go on the dick head, zebil
12.01.2021 22:27 Відповісти
Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 7060
12.01.2021 22:34 Відповісти
зе-Лоху, його Дубинському, і взагалі всій зеленій компанії, показали червону картку. І продовження - обов'язково буде.
12.01.2021 22:54 Відповісти
Главные новости 12 января: Санду в Киеве, Степанов хочет продлить локдаун - Цензор.НЕТ 8363
12.01.2021 22:21 Відповісти
Та ну. А це?

- https://censor.net/ru/resonance/3241329/io_nachalnika_ofisa_krupnyh_nalogoplatelschikov_gfs_naznachen_sergeyi_lebedko_zaderjannyyi_s_polichnym

- https://censor.net/ru/news/3241265/ermak_pribyl_v_berlin_na_vstrechu_sovetnikov_glav_gosudarstv_normandskoyi_chetverki
- https://censor.net/ru/photo_news/3241332/ermak_poletel_v_berlin_na_prezidentskom_samolete_foto

- https://censor.net/ru/news/3241408/sbu_zakryla_delo_o_gosizmene_protiv_ermaka_i_kuchmy_dokument
- https://censor.net/ru/news/3241412/effektivnost_zakuplennoyi_ukrainoyi_vaktsiny_sinovac_ne_78_a_5038_brazilskie_uchenye

- ...
12.01.2021 22:24 Відповісти
Китай еще раз доказал неспособность создавать новое, свое. Вот воровать чужие идеи, копировать достижения цивилизованных развитых стран, не покупая, а присваивая достижения других народов - в этом эта хитросделанная нация преуспела. В этом вся ее сущность.
12.01.2021 22:26 Відповісти
недосанітар стєпанов купив через афєрістку богатирьову китайську вакцину з ефективністю 50%. тобто, чючєло за державний кошт купило фуфло нікому не потрібне(вкрало гроші), і продовжує працювати міністром. якщо ********** ідіот, міністр не може не бути ідіотом. зе влада-влада виродків, зрадників і ідіотів.
12.01.2021 22:29 Відповісти
https://mobile.twitter.com/sergiy_taran

https://mobile.twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran/status/1348977042944110592 7 ч

Нагадую, що заборона купляти книжки і лампочки та, водночас, дозвіл купляти горілку та заохочення відвідувати Буковель Коломойського влада називає «інтелектуальний локдаун»
12.01.2021 22:36 Відповісти
Головні новини 12 січня: Санду в Києві, Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 4518
12.01.2021 22:38 Відповісти
Насправді це не Степанов хоче, а Зєлєнскійі його найближче оточення. Щоб попередити протести проти захмарних комунальних тарифів, штрафуючи організаторів і найбільш активних, так як це вже сьогодні зробили
12.01.2021 22:41 Відповісти
Зеленский хочет построить дорогу, по которой из Киева в Кишинев можно будет https://censor.net/ru/news/3241292/ukraina_i_moldova_planiruyut_postroit_sovmestnuyu_magistral_dlya_obedineniya_dvuh_stolits_zelenskiyi.

А зачем???
12.01.2021 23:15 Відповісти
л0хдаун, да и такой бестолковый и беспонтовый карантин, убивает каждого УКРАИНЦА.. если ты конечно не госслужащий, который почти сидя дома зарплату получает, причём полную..
12.01.2021 23:44 Відповісти
А мне подарили вчера пижаму, тайно купили на рынке, типа переучет у них был, аааа криминал.
13.01.2021 01:16 Відповісти
12.‎01.‎2021 TZE

На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу.
13.01.2021 01:44 Відповісти
 
 