Цензор.НЕТ
Степанов хоче продовжити локдаун

Степанов хоче продовжити локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наполягає на продовженні жорсткого карантину й після 24 січня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Очільник МОЗ заявив, що разом з провідними епідеміологами України наполягає на подовженні локдауну. І саме за таких обставин, як є зараз, сказав він.

За словами Степанова, карантин потрібно продовжити через січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участю великої кількості людей. Також люди їздили до родичів, багато переміщувалися.

"Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19", – зазначив міністр охорони здоров'я.

Читайте також: Мінекономіки змінило прогноз щодо ВВП України в першому кварталі: через локдаун замість зростання тепер очікує падіння на 3%

Також, додав він, щороку спостерігається сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні. Відтак дуже важливо на цьому піку ліквідувати зростання.

Степанов пояснив, що грип передається так само, як і коронавірус, і цій хворобі також можна запобігти припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.

"Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему", – підсумував очільник МОЗ.

Читайте також: Щоб сфера культури запрацювала 25 січня, необхідно дотримуватися карантинних заходів, - Ткаченко

карантин Степанов Максим COVID-19 коронавірус локдаун
+65
Носки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Степанов, у меня последний день носки носков 24 января !!!!

я же рассчитал точно !
12.01.2021 19:12 Відповісти
+52
Т.е. сначала он переносит локдаун с новогодних праздников на после новогодних праздников, а потом настаивает на продлении локдауна ибо его не было на новогодние праздники. Сказочный зебил.
12.01.2021 19:07 Відповісти
+50
Кретин!!!
12.01.2021 19:06 Відповісти
Що токо нет придумают, шоб вован в Буковеле на санках покатался. Банда разграбив бюджет 2020 и накупив себе подарков, ещё не готова грабить бюджет 2021. Твари!
12.01.2021 19:53 Відповісти
Все дело в том, что жесткого карантина нет. Нечего продолжать. Есть только имитация для уничтожения среднего класса.
12.01.2021 19:56 Відповісти
Я как ходил на работу так и хожу. Оно даже и к лучшему. Во первых денюжку заработаешь, а во вторых дома можно забухать от безделия и войти в запой настоящий локдаун
12.01.2021 20:02 Відповісти
+++
12.01.2021 20:18 Відповісти
Я, вообще, ни на день не уходил на карантин. Контора моя как работала, так и работает. Разве что, когда контачил с больными, уходил несколько раз на самоизоляцию, чтобы дальше не распространять.
12.01.2021 22:21 Відповісти
Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 4771
12.01.2021 20:01 Відповісти
https://images.app.goo.gl/3kxDNXS75ygxy5Zp8Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 3927
12.01.2021 20:02 Відповісти
Яне против что Степанов продлит себе локдаун, а вы?
12.01.2021 20:05 Відповісти
Чего вы все возмущаетесь, вы шо, правда думали, шо на масках и весеннем карантине все закончится? Это не закончится даже если всех до единого привьют от чего-то там.
12.01.2021 20:08 Відповісти
За полный лоХдаун 73%-го лохтората "бубочки" я только "за", пусть сидят под замком, пока все трусы на них не сопреют и последняя лампочка не перегорит.
А вот порохоботам я искренне сочувствую.

Степанову надо таки различать и в лоХдауне держать самые "уязвимые сли населения" (С), то есть ЗЕбилов, они действительно уязвимы, ибо на голову слабы с детства.
Вот пусть и сидят по домам, как зайчики.
13.01.2021 05:26 Відповісти
В моем окружении зебила уже - ни одного, все плюются. Поэтому я стараюсь их не упоминать. Да и главзебилы этот идиотизм только копируют. Но остальные же, незебилы, молчат или даже поддерживают эту бредятину...
13.01.2021 07:33 Відповісти
Мировые паразиты еще понапридумывают разных штучек.
13.01.2021 07:16 Відповісти
Происходящее сейчас на горнолыжных курортах Украины полностью дискредитирует идею карантина.
Можно бесконечно требовать от малого бизнеса, например, закрыть кофейни, а всем украинцам запретить покупать нижнее белье в супермаркетах. Но одной фотографии Зеленского из Буковеля вполне хватит для того, чтобы разрушить доверие граждан к государству и его институтам.
Необходимость очередного локдауна власти Украины объясняют желанием снизить нагрузку на систему здравоохранения после новогодних праздников. Медики уверены: даже несмотря на довольно оптимистичную официальную статистику по заболеванию COVID-19 (часть украинцев, очевидно, просто игнорируют ПЦР-тесты из-за их высокой стоимости), страну ждет рост числа инфицированных. И, судя по всему, не последний, учитывая то, что Украина даже и не начинала вакцинации населения. Но будут ли украинцы теперь строго соблюдать правила очередного локдауна? Сомневаюсь..... (с)
12.01.2021 20:10 Відповісти
Так и хочет зелёный урод, что бы украинцы без носков ходили.
12.01.2021 20:11 Відповісти
Да без носков то ладно, а вот без трусов...
Без носков то если, то скажут, что креативщик, а вот если без трусов - то сразу видно будет, что ЗЕбил.
13.01.2021 05:27 Відповісти
За труселя КМУ беспокоится. Тарифы на коммуналку подняли
13.01.2021 10:05 Відповісти
ЗЕбил готов и с голым задом ходить,лишь бы не потерять веру в своего наимудрейшего кумира..
13.01.2021 10:13 Відповісти
Хотеть не вредно
12.01.2021 20:14 Відповісти
Ця дрянота,Степанов,добре відома свою безпринципністю та продажністю,відтак,йому наплювати,насправді,на громадян! Він виконує завдання тих кому продався у 2019-знищує тих хто є самодостатнім,незалежним,активним-малий та середній бізнес,середній клас! Тих хто становить загрозу йому та упирям Зеленського! І привчає до виконання абсурдних,маразматичних,беззаконних розпорядженнь,як привчають,дресирують собачок! Аби потім,коли українцям дадуть команду "сидіти" чи "лежати" вони її виконували не задаючись питаннями"що це" чи "навіщо"! Він не ідіот-він злочинець!
12.01.2021 20:16 Відповісти
Лохдаун - какая никакая, но своего рода власть над людьми. Упивается с.ка.
12.01.2021 20:25 Відповісти
А я абсолютно согласен, только с несколькими поправками -коммунальные платежи отменяются , налоги для ФОП и ЕСВ отменяются и с 25 января продукты питания в супермаркетах раздаются бесплатно!
P.S. Носки каждому бесплатно по почте!
12.01.2021 20:36 Відповісти
А я повторю: чому ви обурюєтеся і "критикуєте" ?
Ви цього хотіли. Кричали =давайте карантин і жорсткі= заходи, все на Захід показували і у приклад ставили, обзивали / проклинали і оббріхували тих, хто заїкався про права людей і писав, що всі ці "заходи" - не ефективні, а цифрами жонглюють скрізь, як їм хочеться.

Ой, "рекорд" - продовжуємо жорсткий карантин + решта заборон.
Потім зменшать - о, бачите, =працює=, але ми вас не випустимо, поки вакцинку не привезуть на всіх ...

І так, нехай вам введуть ще й комендантську годину. Щоб знали.

Зате у нас від початку дурдому майже вчетверо збільшилася кількість відкладених операцій, сьогодні знову написали.
Я на морди цих "борців" дивитися не можу. Вони квакають про "турботу про людей", в той же час вбиваючи інших. Бо зараз людьми є лише ковідні. А інші можуть подихати.

Ковзанки у нас теж є. І дебілка-мереса бомжів туди кликала кататися, запрошувала. Я пропустила цей прикол - бачу люди в коментах уже животи надірвали. Потім розказали.
Enjoy !
12.01.2021 20:36 Відповісти
Буде-буде і комендантська година - все, як у всіх... ненормальних. Не прийми за особисте.
12.01.2021 21:00 Відповісти
Та ні. Через комендантську годину я називаю тепер нашу реальність концтабором.
Ото ще тільки роби лишилося видати.
12.01.2021 23:50 Відповісти
The number of ********* who have been waiting for surgery for more than a year has almost quadrupled since the pandemic began.

https://www.journaldemontreal.com/2021/01/12/lattente-est-en-forte-hausse?fbclid=IwAR2hZ9KVpknT4QS-WGG4JOETyeYJmGmTHvEdcP4sEjgrcCJv_9bU_NG5lFc
13.01.2021 00:10 Відповісти
"Ви цього хотіли. Кричали =давайте карантин і жорсткі= заходи, все на Захід показували і у приклад ставили, обзивали / проклинали і оббріхували тих, хто заїкався про права людей і писав, що всі ці "заходи" - не ефективні, а цифрами жонглюють скрізь, як їм хочеться."
13.01.2021 05:28 Відповісти
ну шо за народ, сам їх захотів і вимагає як з розумних
12.01.2021 21:01 Відповісти
На заході теж саме, або навіть гірше. Чи й там наші навибирали?
12.01.2021 21:18 Відповісти
Та не кажи за Захід, там загнивають, геї, біднота, зубожіння.Щастя тільки в нас
13.01.2021 00:19 Відповісти
комуняку - на гілляку!
12.01.2021 21:02 Відповісти
Интересно , а где у нас карантин ? В Киеве его нет точно , пробки на дорогах , как в обычный будний день ,ну разве что эпицентры закрыли , а так почти все работает и народу на улицах ровно столько же как всегда.
12.01.2021 21:06 Відповісти
В совкові часи теж все працювало. І шо?
12.01.2021 21:10 Відповісти
И при чем тут Сова ?
12.01.2021 21:15 Відповісти
Штаб-квартира лохДаунів в Гуті?
12.01.2021 21:07 Відповісти
Степанов хочет продлить локдаун? А что продлевать? По факту не с вирусом боремся, а имитируем борьбу с ним.
12.01.2021 21:20 Відповісти
Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 6923
12.01.2021 21:21 Відповісти
Мабуть, степашка мріє, що народний гнів його мине.
12.01.2021 21:21 Відповісти
Степанов е*нутый на всю голову -ПНХ. Людям работать надо и прокормить свою семью.
12.01.2021 22:24 Відповісти
Степанов если Вы продлите ЛОХДАУН народ Вас ****** без вазелина. Это я Вам не по наслышке говорю.
12.01.2021 22:32 Відповісти
А почему с большой Буквы?
13.01.2021 19:46 Відповісти
*** себе до Ростова продли, лысая мразь, а не нам лохдаун! Как ты уже всем ********, придурок! И какой только ***** тебя на этот высокий поста назначил после умных людей, а? Вот бы глянуть в глаза тому уе*ану!
12.01.2021 22:37 Відповісти
Зробіть хоч один день вільний, щоб я міг закупитися носками. Так і назвіть його - День Носків.
12.01.2021 23:09 Відповісти
Забыл добавить Много людей в Буковель поехало надо продлить Локдаун.
12.01.2021 23:22 Відповісти
Про вакцину.
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой.
Это просто золотой дождь.
Все в реальности - наоборот.
Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым.
И только китайцы, зная, как все устроенно на пост-совке, согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского неплохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
12.01.2021 23:29 Відповісти
А це те, про що я писала раніше:
More than half of ********* say they are anxious when they find themselves in public places due to the COVID-19. pandemic.

https://www.journaldemontreal.com/2021/01/12/covid-19-plus-dun-*********-sur-deux-se-dit-anxieux-detre-dans-un-lieu-public?fbclid=IwAR0gEZsgHChMPal6oQezUtPoYv3GEWDYxaFZV7H0HQb7LqYgQ4-t3T-4jW0

Саме цього вони й добивалися.
Раніше люди посміхалися один одному, просто віталися ...
А тепер шарахаються в сторону.
13.01.2021 00:05 Відповісти
"More than half of ********* say they are anxious when they find themselves in public places due to the COVID-19. pandemic."

Была статья в научном журнале, российское исследование, о сдвиге по фазе у населения из-за страха ковида, там приводились примеры того, как голова у населения ехала из-за боязни "ковида" (статью на censor цитировали и я ее нашла в сети): пенсионеры поклонялись, приносили дары и разговаривали с кустом самшита; дети-подростки непрерывно мыли руки сами и мыли кота каждый день по нескольку раз, пока животное не облысело и много другое, столь же занимательное.
Так что "ковид-пасс" можно сразу считать пропуском в дурку.
13.01.2021 05:35 Відповісти
((
13.01.2021 06:13 Відповісти
мне побарабану
13.01.2021 00:21 Відповісти
я видел только пикчи..а был в магазе пару раз до лок даунов..так что пихуй шо там продают
13.01.2021 00:22 Відповісти
Степанов! Хочєт, но не может. Всі відпочивають, лише він сам гля, без ансамбля, як поц гля.
13.01.2021 00:34 Відповісти
Степанов!, министром - язык не поворачивается назвать. Пусть у Вас, ваших родных и близких - замыкает проводка, текут краны, рвет отопление. Вы посягнули на имущество граждан, которое может быть повреждено или уничтожено т.к. граждане не имеют возможности приобрести необходимое для поддержания его в безаварийном состоянии.
13.01.2021 00:48 Відповісти
Шоб у тебе кабака на лобі виросла...
13.01.2021 02:33 Відповісти
Які ви профани, своїми локдаунами і напівмірами доб'єте малий бізнес, краще б думали і вирішували б питання масової вакцинації населення і повернення до нормального життя🤦🤦🤦
13.01.2021 03:23 Відповісти
ЛОХДАУН
13.01.2021 03:26 Відповісти
Локдаун это не столько борьба с вирусами , сколько борьба с экономикой Украины и желанием вызвать народный взрыв, который назревает. С весьма тяжкими последствиями. Нужно не продлевать, а прекращать самого Степанова, который и так уже нанес колоссальный ущерб экономике и социальной жизни Украины. Следствием чего и являются повышение цен и тарифов. Тем более, что его постоянные требования усилить-продлить локдаун звучать как издевательство. Он и так засиделся на своем место министра МОЗ. Пора в отставку с расследованием его деятельности прокурором
13.01.2021 04:32 Відповісти
Молодец, Степанов, так их, ЗЕбилов, так их!
До девятомая в лоХдауне держи даунов 73-процентных, пусть у них не только все лампочки перегорят, но и все трусы с носками порвутся!
Так их, дебилов, так их, глумитесь над этим лохторатом, сколько угодно, они все проглотят, это же стадо баранье.
13.01.2021 05:10 Відповісти
Степанов и Шмыгаль, вот плохо вы работаете, учиться надо, как убивать национальное сельское хозяйство.
Так, у бритишей при прибытии в Европу теперь конфисковывают бутерброды с ветчиной, ибо ни хлеба, ни ветчины в ЕС бритишам теперь ввозить нельзя:

https://www.traveller.com.au/sandwiches-confiscated-by-customs-leaving-the-eu-has-cost-britons-more-than-they-realised-h1tbyl

Это так голландцы и датчане отблагодарили британцев за то, что те убили свое свиноводство и молочные хозяйства в угоду голландцам и датчанам, когда после 2-й мировой войны стали закупать у них масло, сыр и свинину.

Когда я впрвые прочла в воспоминаниюх Мэри Берри (это кулинарная гуру Британии), что в 50-х она была нанята в Лондоне продвигать европейскую молочку в Британии, то я очень удивилась: зачем же завозить с континента масло и сыр, ведь во 2-ю мировую войну Британия себя продовольствием обеспечивала сама и практически полностью.
Потом в воспоминаниях глав. редактора британского журнала Vogue я прочла о том, что по уходе из журнала она купила ферму и начала с мужем разводить свиней и как они на этом потеряли деньги, потому что государство кинуло британских фермеров, когда стало завозить свинину с континента.

Вот так вот: разори своих фермеров и помоги фермерам тех стран, которые во 2-ю мировую убивали евреев (смотрите фильм Верховена "Черная книга" на эту тему).

И теперь британцев еще раз отблагодарили за то, что они тогда своих фермеров разорили.
Так вам, британцы, и надо, чтобы вы знали, кому стОит помогать, а кому нет, и на кого ваши банкстеры работают, когда ваше сельское хозяйство убивают.

Так что учитесь, Степанов и Шмыгаль, у британских ротшильдов - это профессионалы высшего класса, а вы пока так - "ученики младшего черпальщика в ассенизационном обозе".
13.01.2021 05:22 Відповісти
Для положительного результата следует повторить весенний карантин, и плюс в каждый супермаркет по наряду полиции для контроля правильного ношения маски. Старше 60 лет на улицу не выходить и остановить весь транспорт. А иначе это всё фикция.
13.01.2021 07:27 Відповісти
А смысл продлевать, когда наш президент на Буковеле фотографируется с народом без маски, при этом на фото, где он проводит какое-то, видимо селекторное, совещание через компьютер, он в маске?! Карантин должен быть для всех, и сначала надо объяснить народу, почему в марте можно было покупать колготки, носки, батарейки, обувь, а теперь - нельзя.
13.01.2021 08:08 Відповісти
Люди точно выйдут и тогда что будет Степанов?
13.01.2021 08:52 Відповісти
Тогда сей министр объявит тотальный карантин вкупе с "чс" и комендантским часом от величайшего Зе..
13.01.2021 10:24 Відповісти
нелох хочет и дальше на лыжах кататься
13.01.2021 09:04 Відповісти
там кварталовские концерты назначены - не получится, додик))
13.01.2021 09:52 Відповісти
що ви причепились до хворої людини? Бачите в нього не все в порядку з постачанням крові до голови (і відповідно до мозку), тому і лисина на пів голови.... Хворе створіння - йому би підлікуватись, а він пробує в міністра МОЗу!
13.01.2021 10:04 Відповісти
Конечно надо продлевать - новый директор фарм. центра Бабенко не успеет до 25 января заработать другу-министру на виллу на Лазурном берегу.
13.01.2021 13:27 Відповісти
Лохдаун у нас еще надолго. Благодаря зебилам
13.01.2021 16:02 Відповісти
Степашка всем в отместку теперь нагадит, мудак такой. Посмотрим что принесет февраль, как никак уникальный месяц на все 800 лет.
13.01.2021 16:13 Відповісти
алйо мынистр, я рассчитывал носки только до 24 января. По интернету покупать не предлагать. Хватит в прошлый локдаун весной в прошлом году я камеры для лисапета из Харькова по интернету заказывал. Хренового качества и быстро порепались.
13.01.2021 19:20 Відповісти
