Степанов хоче продовжити локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наполягає на продовженні жорсткого карантину й після 24 січня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Очільник МОЗ заявив, що разом з провідними епідеміологами України наполягає на подовженні локдауну. І саме за таких обставин, як є зараз, сказав він.

За словами Степанова, карантин потрібно продовжити через січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участю великої кількості людей. Також люди їздили до родичів, багато переміщувалися.

"Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19", – зазначив міністр охорони здоров'я.

Читайте також: Мінекономіки змінило прогноз щодо ВВП України в першому кварталі: через локдаун замість зростання тепер очікує падіння на 3%

Також, додав він, щороку спостерігається сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні. Відтак дуже важливо на цьому піку ліквідувати зростання.

Степанов пояснив, що грип передається так само, як і коронавірус, і цій хворобі також можна запобігти припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.

"Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему", – підсумував очільник МОЗ.

Читайте також: Щоб сфера культури запрацювала 25 січня, необхідно дотримуватися карантинних заходів, - Ткаченко