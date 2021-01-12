РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4565 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
32 286 173

Степанов хочет продлить локдаун

Степанов хочет продлить локдаун

Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на продлении жесткого карантина и после 24 января.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Глава Минздрава заявил, что вместе с ведущими эпидемиологами Украины настаивает на продлении локдауна. И именно при таких обстоятельствах, как сейчас, подчеркнул он.

По словам Степанова, карантин нужно продлить из-за январских праздников, во время которых большое количество людей приняли участие в массовых празднованиях. Также люди ездили к родственникам, много перемещались.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве. ФОТОрепортаж

"Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19", - отметил министр здравоохранения.

Также, добавил он, ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. Поэтому очень важно на этом пике ликвидировать роста.

Степанов пояснил, что грипп передается так же, как и коронавирус, и эту болезнь можно предотвратить прекращением контактов между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения.

Также на Цензор.НЕТ: Минэкономики изменило прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3%

"Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", - подытожил глава Минздрава.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
Носки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Степанов, у меня последний день носки носков 24 января !!!!

я же рассчитал точно !
показать весь комментарий
12.01.2021 19:12 Ответить
+52
Т.е. сначала он переносит локдаун с новогодних праздников на после новогодних праздников, а потом настаивает на продлении локдауна ибо его не было на новогодние праздники. Сказочный зебил.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:07 Ответить
+50
Кретин!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 19:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Що токо нет придумают, шоб вован в Буковеле на санках покатался. Банда разграбив бюджет 2020 и накупив себе подарков, ещё не готова грабить бюджет 2021. Твари!
показать весь комментарий
12.01.2021 19:53 Ответить
Все дело в том, что жесткого карантина нет. Нечего продолжать. Есть только имитация для уничтожения среднего класса.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:56 Ответить
Я как ходил на работу так и хожу. Оно даже и к лучшему. Во первых денюжку заработаешь, а во вторых дома можно забухать от безделия и войти в запой настоящий локдаун
показать весь комментарий
12.01.2021 20:02 Ответить
+++
показать весь комментарий
12.01.2021 20:18 Ответить
Я, вообще, ни на день не уходил на карантин. Контора моя как работала, так и работает. Разве что, когда контачил с больными, уходил несколько раз на самоизоляцию, чтобы дальше не распространять.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:21 Ответить
Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 4771
показать весь комментарий
12.01.2021 20:01 Ответить
https://images.app.goo.gl/3kxDNXS75ygxy5Zp8Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 3927
показать весь комментарий
12.01.2021 20:02 Ответить
Яне против что Степанов продлит себе локдаун, а вы?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:05 Ответить
Чего вы все возмущаетесь, вы шо, правда думали, шо на масках и весеннем карантине все закончится? Это не закончится даже если всех до единого привьют от чего-то там.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:08 Ответить
За полный лоХдаун 73%-го лохтората "бубочки" я только "за", пусть сидят под замком, пока все трусы на них не сопреют и последняя лампочка не перегорит.
А вот порохоботам я искренне сочувствую.

Степанову надо таки различать и в лоХдауне держать самые "уязвимые сли населения" (С), то есть ЗЕбилов, они действительно уязвимы, ибо на голову слабы с детства.
Вот пусть и сидят по домам, как зайчики.
показать весь комментарий
13.01.2021 05:26 Ответить
В моем окружении зебила уже - ни одного, все плюются. Поэтому я стараюсь их не упоминать. Да и главзебилы этот идиотизм только копируют. Но остальные же, незебилы, молчат или даже поддерживают эту бредятину...
показать весь комментарий
13.01.2021 07:33 Ответить
Мировые паразиты еще понапридумывают разных штучек.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:16 Ответить
Происходящее сейчас на горнолыжных курортах Украины полностью дискредитирует идею карантина.
Можно бесконечно требовать от малого бизнеса, например, закрыть кофейни, а всем украинцам запретить покупать нижнее белье в супермаркетах. Но одной фотографии Зеленского из Буковеля вполне хватит для того, чтобы разрушить доверие граждан к государству и его институтам.
Необходимость очередного локдауна власти Украины объясняют желанием снизить нагрузку на систему здравоохранения после новогодних праздников. Медики уверены: даже несмотря на довольно оптимистичную официальную статистику по заболеванию COVID-19 (часть украинцев, очевидно, просто игнорируют ПЦР-тесты из-за их высокой стоимости), страну ждет рост числа инфицированных. И, судя по всему, не последний, учитывая то, что Украина даже и не начинала вакцинации населения. Но будут ли украинцы теперь строго соблюдать правила очередного локдауна? Сомневаюсь..... (с)
показать весь комментарий
12.01.2021 20:10 Ответить
Так и хочет зелёный урод, что бы украинцы без носков ходили.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:11 Ответить
Да без носков то ладно, а вот без трусов...
Без носков то если, то скажут, что креативщик, а вот если без трусов - то сразу видно будет, что ЗЕбил.
показать весь комментарий
13.01.2021 05:27 Ответить
За труселя КМУ беспокоится. Тарифы на коммуналку подняли
показать весь комментарий
13.01.2021 10:05 Ответить
ЗЕбил готов и с голым задом ходить,лишь бы не потерять веру в своего наимудрейшего кумира..
показать весь комментарий
13.01.2021 10:13 Ответить
Хотеть не вредно
показать весь комментарий
12.01.2021 20:14 Ответить
Ця дрянота,Степанов,добре відома свою безпринципністю та продажністю,відтак,йому наплювати,насправді,на громадян! Він виконує завдання тих кому продався у 2019-знищує тих хто є самодостатнім,незалежним,активним-малий та середній бізнес,середній клас! Тих хто становить загрозу йому та упирям Зеленського! І привчає до виконання абсурдних,маразматичних,беззаконних розпорядженнь,як привчають,дресирують собачок! Аби потім,коли українцям дадуть команду "сидіти" чи "лежати" вони її виконували не задаючись питаннями"що це" чи "навіщо"! Він не ідіот-він злочинець!
показать весь комментарий
12.01.2021 20:16 Ответить
Лохдаун - какая никакая, но своего рода власть над людьми. Упивается с.ка.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:25 Ответить
А я абсолютно согласен, только с несколькими поправками -коммунальные платежи отменяются , налоги для ФОП и ЕСВ отменяются и с 25 января продукты питания в супермаркетах раздаются бесплатно!
P.S. Носки каждому бесплатно по почте!
показать весь комментарий
12.01.2021 20:36 Ответить
А я повторю: чому ви обурюєтеся і "критикуєте" ?
Ви цього хотіли. Кричали =давайте карантин і жорсткі= заходи, все на Захід показували і у приклад ставили, обзивали / проклинали і оббріхували тих, хто заїкався про права людей і писав, що всі ці "заходи" - не ефективні, а цифрами жонглюють скрізь, як їм хочеться.

Ой, "рекорд" - продовжуємо жорсткий карантин + решта заборон.
Потім зменшать - о, бачите, =працює=, але ми вас не випустимо, поки вакцинку не привезуть на всіх ...

І так, нехай вам введуть ще й комендантську годину. Щоб знали.

Зате у нас від початку дурдому майже вчетверо збільшилася кількість відкладених операцій, сьогодні знову написали.
Я на морди цих "борців" дивитися не можу. Вони квакають про "турботу про людей", в той же час вбиваючи інших. Бо зараз людьми є лише ковідні. А інші можуть подихати.

Ковзанки у нас теж є. І дебілка-мереса бомжів туди кликала кататися, запрошувала. Я пропустила цей прикол - бачу люди в коментах уже животи надірвали. Потім розказали.
Enjoy !
показать весь комментарий
12.01.2021 20:36 Ответить
Буде-буде і комендантська година - все, як у всіх... ненормальних. Не прийми за особисте.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:00 Ответить
Та ні. Через комендантську годину я називаю тепер нашу реальність концтабором.
Ото ще тільки роби лишилося видати.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:50 Ответить
The number of ********* who have been waiting for surgery for more than a year has almost quadrupled since the pandemic began.

https://www.journaldemontreal.com/2021/01/12/lattente-est-en-forte-hausse?fbclid=IwAR2hZ9KVpknT4QS-WGG4JOETyeYJmGmTHvEdcP4sEjgrcCJv_9bU_NG5lFc
показать весь комментарий
13.01.2021 00:10 Ответить
"Ви цього хотіли. Кричали =давайте карантин і жорсткі= заходи, все на Захід показували і у приклад ставили, обзивали / проклинали і оббріхували тих, хто заїкався про права людей і писав, що всі ці "заходи" - не ефективні, а цифрами жонглюють скрізь, як їм хочеться."
показать весь комментарий
13.01.2021 05:28 Ответить
ну шо за народ, сам їх захотів і вимагає як з розумних
показать весь комментарий
12.01.2021 21:01 Ответить
На заході теж саме, або навіть гірше. Чи й там наші навибирали?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:18 Ответить
Та не кажи за Захід, там загнивають, геї, біднота, зубожіння.Щастя тільки в нас
показать весь комментарий
13.01.2021 00:19 Ответить
комуняку - на гілляку!
показать весь комментарий
12.01.2021 21:02 Ответить
Интересно , а где у нас карантин ? В Киеве его нет точно , пробки на дорогах , как в обычный будний день ,ну разве что эпицентры закрыли , а так почти все работает и народу на улицах ровно столько же как всегда.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:06 Ответить
В совкові часи теж все працювало. І шо?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:10 Ответить
И при чем тут Сова ?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:15 Ответить
Штаб-квартира лохДаунів в Гуті?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:07 Ответить
Степанов хочет продлить локдаун? А что продлевать? По факту не с вирусом боремся, а имитируем борьбу с ним.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:20 Ответить
Степанов хоче продовжити локдаун - Цензор.НЕТ 6923
показать весь комментарий
12.01.2021 21:21 Ответить
Мабуть, степашка мріє, що народний гнів його мине.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:21 Ответить
Степанов е*нутый на всю голову -ПНХ. Людям работать надо и прокормить свою семью.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:24 Ответить
Степанов если Вы продлите ЛОХДАУН народ Вас ****** без вазелина. Это я Вам не по наслышке говорю.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:32 Ответить
А почему с большой Буквы?
показать весь комментарий
13.01.2021 19:46 Ответить
*** себе до Ростова продли, лысая мразь, а не нам лохдаун! Как ты уже всем ********, придурок! И какой только ***** тебя на этот высокий поста назначил после умных людей, а? Вот бы глянуть в глаза тому уе*ану!
показать весь комментарий
12.01.2021 22:37 Ответить
Зробіть хоч один день вільний, щоб я міг закупитися носками. Так і назвіть його - День Носків.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:09 Ответить
Забыл добавить Много людей в Буковель поехало надо продлить Локдаун.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:22 Ответить
Про вакцину.
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой.
Это просто золотой дождь.
Все в реальности - наоборот.
Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым.
И только китайцы, зная, как все устроенно на пост-совке, согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского неплохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:29 Ответить
А це те, про що я писала раніше:
More than half of ********* say they are anxious when they find themselves in public places due to the COVID-19. pandemic.

https://www.journaldemontreal.com/2021/01/12/covid-19-plus-dun-*********-sur-deux-se-dit-anxieux-detre-dans-un-lieu-public?fbclid=IwAR0gEZsgHChMPal6oQezUtPoYv3GEWDYxaFZV7H0HQb7LqYgQ4-t3T-4jW0

Саме цього вони й добивалися.
Раніше люди посміхалися один одному, просто віталися ...
А тепер шарахаються в сторону.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:05 Ответить
"More than half of ********* say they are anxious when they find themselves in public places due to the COVID-19. pandemic."

Была статья в научном журнале, российское исследование, о сдвиге по фазе у населения из-за страха ковида, там приводились примеры того, как голова у населения ехала из-за боязни "ковида" (статью на censor цитировали и я ее нашла в сети): пенсионеры поклонялись, приносили дары и разговаривали с кустом самшита; дети-подростки непрерывно мыли руки сами и мыли кота каждый день по нескольку раз, пока животное не облысело и много другое, столь же занимательное.
Так что "ковид-пасс" можно сразу считать пропуском в дурку.
показать весь комментарий
13.01.2021 05:35 Ответить
((
показать весь комментарий
13.01.2021 06:13 Ответить
мне побарабану
показать весь комментарий
13.01.2021 00:21 Ответить
я видел только пикчи..а был в магазе пару раз до лок даунов..так что пихуй шо там продают
показать весь комментарий
13.01.2021 00:22 Ответить
Степанов! Хочєт, но не может. Всі відпочивають, лише він сам гля, без ансамбля, як поц гля.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:34 Ответить
Степанов!, министром - язык не поворачивается назвать. Пусть у Вас, ваших родных и близких - замыкает проводка, текут краны, рвет отопление. Вы посягнули на имущество граждан, которое может быть повреждено или уничтожено т.к. граждане не имеют возможности приобрести необходимое для поддержания его в безаварийном состоянии.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:48 Ответить
Шоб у тебе кабака на лобі виросла...
показать весь комментарий
13.01.2021 02:33 Ответить
Які ви профани, своїми локдаунами і напівмірами доб'єте малий бізнес, краще б думали і вирішували б питання масової вакцинації населення і повернення до нормального життя🤦🤦🤦
показать весь комментарий
13.01.2021 03:23 Ответить
ЛОХДАУН
показать весь комментарий
13.01.2021 03:26 Ответить
Локдаун это не столько борьба с вирусами , сколько борьба с экономикой Украины и желанием вызвать народный взрыв, который назревает. С весьма тяжкими последствиями. Нужно не продлевать, а прекращать самого Степанова, который и так уже нанес колоссальный ущерб экономике и социальной жизни Украины. Следствием чего и являются повышение цен и тарифов. Тем более, что его постоянные требования усилить-продлить локдаун звучать как издевательство. Он и так засиделся на своем место министра МОЗ. Пора в отставку с расследованием его деятельности прокурором
показать весь комментарий
13.01.2021 04:32 Ответить
Молодец, Степанов, так их, ЗЕбилов, так их!
До девятомая в лоХдауне держи даунов 73-процентных, пусть у них не только все лампочки перегорят, но и все трусы с носками порвутся!
Так их, дебилов, так их, глумитесь над этим лохторатом, сколько угодно, они все проглотят, это же стадо баранье.
показать весь комментарий
13.01.2021 05:10 Ответить
Степанов и Шмыгаль, вот плохо вы работаете, учиться надо, как убивать национальное сельское хозяйство.
Так, у бритишей при прибытии в Европу теперь конфисковывают бутерброды с ветчиной, ибо ни хлеба, ни ветчины в ЕС бритишам теперь ввозить нельзя:

https://www.traveller.com.au/sandwiches-confiscated-by-customs-leaving-the-eu-has-cost-britons-more-than-they-realised-h1tbyl

Это так голландцы и датчане отблагодарили британцев за то, что те убили свое свиноводство и молочные хозяйства в угоду голландцам и датчанам, когда после 2-й мировой войны стали закупать у них масло, сыр и свинину.

Когда я впрвые прочла в воспоминаниюх Мэри Берри (это кулинарная гуру Британии), что в 50-х она была нанята в Лондоне продвигать европейскую молочку в Британии, то я очень удивилась: зачем же завозить с континента масло и сыр, ведь во 2-ю мировую войну Британия себя продовольствием обеспечивала сама и практически полностью.
Потом в воспоминаниях глав. редактора британского журнала Vogue я прочла о том, что по уходе из журнала она купила ферму и начала с мужем разводить свиней и как они на этом потеряли деньги, потому что государство кинуло британских фермеров, когда стало завозить свинину с континента.

Вот так вот: разори своих фермеров и помоги фермерам тех стран, которые во 2-ю мировую убивали евреев (смотрите фильм Верховена "Черная книга" на эту тему).

И теперь британцев еще раз отблагодарили за то, что они тогда своих фермеров разорили.
Так вам, британцы, и надо, чтобы вы знали, кому стОит помогать, а кому нет, и на кого ваши банкстеры работают, когда ваше сельское хозяйство убивают.

Так что учитесь, Степанов и Шмыгаль, у британских ротшильдов - это профессионалы высшего класса, а вы пока так - "ученики младшего черпальщика в ассенизационном обозе".
показать весь комментарий
13.01.2021 05:22 Ответить
Для положительного результата следует повторить весенний карантин, и плюс в каждый супермаркет по наряду полиции для контроля правильного ношения маски. Старше 60 лет на улицу не выходить и остановить весь транспорт. А иначе это всё фикция.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:27 Ответить
А смысл продлевать, когда наш президент на Буковеле фотографируется с народом без маски, при этом на фото, где он проводит какое-то, видимо селекторное, совещание через компьютер, он в маске?! Карантин должен быть для всех, и сначала надо объяснить народу, почему в марте можно было покупать колготки, носки, батарейки, обувь, а теперь - нельзя.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:08 Ответить
Люди точно выйдут и тогда что будет Степанов?
показать весь комментарий
13.01.2021 08:52 Ответить
Тогда сей министр объявит тотальный карантин вкупе с "чс" и комендантским часом от величайшего Зе..
показать весь комментарий
13.01.2021 10:24 Ответить
нелох хочет и дальше на лыжах кататься
показать весь комментарий
13.01.2021 09:04 Ответить
там кварталовские концерты назначены - не получится, додик))
показать весь комментарий
13.01.2021 09:52 Ответить
що ви причепились до хворої людини? Бачите в нього не все в порядку з постачанням крові до голови (і відповідно до мозку), тому і лисина на пів голови.... Хворе створіння - йому би підлікуватись, а він пробує в міністра МОЗу!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:04 Ответить
Конечно надо продлевать - новый директор фарм. центра Бабенко не успеет до 25 января заработать другу-министру на виллу на Лазурном берегу.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:27 Ответить
Лохдаун у нас еще надолго. Благодаря зебилам
показать весь комментарий
13.01.2021 16:02 Ответить
Степашка всем в отместку теперь нагадит, мудак такой. Посмотрим что принесет февраль, как никак уникальный месяц на все 800 лет.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:13 Ответить
алйо мынистр, я рассчитывал носки только до 24 января. По интернету покупать не предлагать. Хватит в прошлый локдаун весной в прошлом году я камеры для лисапета из Харькова по интернету заказывал. Хренового качества и быстро порепались.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 