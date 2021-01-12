Степанов хочет продлить локдаун

Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на продлении жесткого карантина и после 24 января.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Глава Минздрава заявил, что вместе с ведущими эпидемиологами Украины настаивает на продлении локдауна. И именно при таких обстоятельствах, как сейчас, подчеркнул он.

По словам Степанова, карантин нужно продлить из-за январских праздников, во время которых большое количество людей приняли участие в массовых празднованиях. Также люди ездили к родственникам, много перемещались.

"Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19", - отметил министр здравоохранения.

Также, добавил он, ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. Поэтому очень важно на этом пике ликвидировать роста.

Степанов пояснил, что грипп передается так же, как и коронавирус, и эту болезнь можно предотвратить прекращением контактов между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения.

"Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", - подытожил глава Минздрава.