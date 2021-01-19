ОБСЕ усилила наблюдение за админграницей Крыма и Херсонщины, - Линде

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ усилила свое присутствие на Херсонщине, чтобы отслеживать события в оккупированном РФ Крыму.

Об этом сообщила глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"В последнее время СММ ОБСЕ усилила свое присутствие в Херсонском регионе, для того, чтобы отслеживать события, происходящие в оккупированном Крыму. Представители миссии также разговаривали с людьми, которые проживают в Крыму, Херсоне, Киеве и Львове", - сообщила Линде.

Наблюдатели ОБСЕ пока "не напрямую" отслеживают происходящие в оккупированном Россией Крыму. Отслеживание включает мониторинг деятельности на пункте пропуска "Чонгар", на восточном пункте пропуска "Каланчак".

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