ОБСЕ усилила наблюдение за админграницей Крыма и Херсонщины, - Линде
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ усилила свое присутствие на Херсонщине, чтобы отслеживать события в оккупированном РФ Крыму.
Об этом сообщила глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"В последнее время СММ ОБСЕ усилила свое присутствие в Херсонском регионе, для того, чтобы отслеживать события, происходящие в оккупированном Крыму. Представители миссии также разговаривали с людьми, которые проживают в Крыму, Херсоне, Киеве и Львове", - сообщила Линде.
Наблюдатели ОБСЕ пока "не напрямую" отслеживают происходящие в оккупированном Россией Крыму. Отслеживание включает мониторинг деятельности на пункте пропуска "Чонгар", на восточном пункте пропуска "Каланчак".
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Собирать и документировать все преступления оккупантов.
вот в чём вопрос...
Єдина можливість - спілкування с відвідувачами родичів та документування.
В Джанкої ніхто це не дозволить.
Але іншої організації в Європі, яка займається конфліктами нема.
Є бажання більшого, але Путін купує багатьох в Європі:
Лє-Пен та Фійона в Франції, АфД та СПД в Німеччині, половину в Австрії, Італії та Угорщині...
Росіяни, які працюють в ОБСЄ не мають великих можливостей, бо це - не центр прийняття рішень, а, вдруге: ніхто не буде призначати росіян в відділ, що працює в Херсонській області.