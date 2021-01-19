РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4660 посетителей онлайн
Новости
1 580 19

ОБСЕ усилила наблюдение за админграницей Крыма и Херсонщины, - Линде

ОБСЕ усилила наблюдение за админграницей Крыма и Херсонщины, - Линде

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ усилила свое присутствие на Херсонщине, чтобы отслеживать события в оккупированном РФ Крыму.

Об этом сообщила глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"В последнее время СММ ОБСЕ усилила свое присутствие в Херсонском регионе, для того, чтобы отслеживать события, происходящие в оккупированном Крыму. Представители миссии также разговаривали с людьми, которые проживают в Крыму, Херсоне, Киеве и Львове", - сообщила Линде.

Наблюдатели ОБСЕ пока "не напрямую" отслеживают происходящие в оккупированном Россией Крыму. Отслеживание включает мониторинг деятельности на пункте пропуска "Чонгар", на восточном пункте пропуска "Каланчак".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Крымская платформа" получает все большую поддержку в мире, - Кулеба

Автор: 

Крым (26362) ОБСЕ (4870) оккупация (10109) Линде Анн (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Правильно.
Собирать и документировать все преступления оккупантов.
показать весь комментарий
19.01.2021 18:02
+2
А в сам Крым, как и Лугандон, ОБСЕ не пускают? Ох уж многолетние "наблюдатели" с европейскими зарплатами и непонятным результатом. В Херсонской области, и не только в ней, не наблюдать надо, а оборону активно готовить. Чтобы потом опять сюрпризов не было и "держитесь, мы скоро, главное дождитесь". Расисяне высадку десанта тренируют, а мы всё "наблюдаем"
показать весь комментарий
19.01.2021 18:20
+2
Не радій . Цікаво- скільки млн баксів щорічно платять українці із власних податків за цю абсолютно непотрібну та неефективну місію?
показать весь комментарий
19.01.2021 19:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Исправительно Трудовой Крым !
показать весь комментарий
19.01.2021 18:01 Ответить
Не радій . Цікаво- скільки млн баксів щорічно платять українці із власних податків за цю абсолютно непотрібну та неефективну місію?
показать весь комментарий
19.01.2021 19:09 Ответить
Правильно.
Собирать и документировать все преступления оккупантов.
показать весь комментарий
19.01.2021 18:02 Ответить
за админграницой? чы за админграницей?
вот в чём вопрос...
показать весь комментарий
19.01.2021 18:02 Ответить
Фактично чи юридично?
показать весь комментарий
19.01.2021 18:07 Ответить
Якщо дивитись на кордон з тої сторони, то "админграницай"
показать весь комментарий
19.01.2021 18:10 Ответить
адмін граніцею-ю -ю.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:10 Ответить
цой живий?
показать весь комментарий
19.01.2021 18:04 Ответить
Який маразм...просто нема слів. Нагляд за Кримом вони з території України посилили...)))
показать весь комментарий
19.01.2021 18:06 Ответить
А як інакше?
Єдина можливість - спілкування с відвідувачами родичів та документування.
В Джанкої ніхто це не дозволить.
показать весь комментарий
19.01.2021 18:39 Ответить
Рашка член ОБСЄ. Продовжувати?
показать весь комментарий
19.01.2021 18:42 Ответить
Я більш скажу - СРСР засновник ОБСЄ.
Але іншої організації в Європі, яка займається конфліктами нема.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:27 Ответить
Тобто Європу це влаштовує.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:30 Ответить
Мабуть не влаштовує, бо рада Євросоюзу (виконавчий орган - керівникі стран та МЗС) вводить проти Росії санкції, та як підгрунтя використовує звіти ОБСЄ.
Є бажання більшого, але Путін купує багатьох в Європі:
Лє-Пен та Фійона в Франції, АфД та СПД в Німеччині, половину в Австрії, Італії та Угорщині...
Росіяни, які працюють в ОБСЄ не мають великих можливостей, бо це - не центр прийняття рішень, а, вдруге: ніхто не буде призначати росіян в відділ, що працює в Херсонській області.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:39 Ответить
Мені пожаліти бідних знедолених рашкою европейців? А дзуськи їм!!!
показать весь комментарий
19.01.2021 19:54 Ответить
А в сам Крым, как и Лугандон, ОБСЕ не пускают? Ох уж многолетние "наблюдатели" с европейскими зарплатами и непонятным результатом. В Херсонской области, и не только в ней, не наблюдать надо, а оборону активно готовить. Чтобы потом опять сюрпризов не было и "держитесь, мы скоро, главное дождитесь". Расисяне высадку десанта тренируют, а мы всё "наблюдаем"
показать весь комментарий
19.01.2021 18:20 Ответить
А гражданство наблюдателей почему не озвучено? Судя по бредовости заявленной цели скорее москальских шпионов официально оформили для подготовки вторжения.
показать весь комментарий
19.01.2021 18:39 Ответить
Нафіга ви,сліпо-глухо-продажне ОБСЄ потрібні у Херсоні,львові,Києві?! Ресторани обживать,збирати інформацію аби потім,через москальню у складі цієї "місії" передати Кремлю як ви це робили на Донбасі?! ОБСЄ-уособлення всього європейського лицемірства й цинізму!
показать весь комментарий
19.01.2021 19:38 Ответить
це ще питання - чи за кордом спостерігають, чи збирають розвідданні про українські збройні сили на цій дільниці..
показать весь комментарий
19.01.2021 21:20 Ответить
 
 