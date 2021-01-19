ОБСЄ посилила нагляд за адмінмежею Криму та Херсонщини, - Лінде
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ посилила свою присутність на Херсонщині, щоб відстежувати події в окупованому РФ Криму.
Про це повідомила глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Останнім часом СММ ОБСЄ посилила свою присутність у Херсонському регіоні, для того, щоб відстежувати події, що відбуваються в окупованому Криму. Представники місії також розмовляли з людьми, які проживають у Криму, Херсоні, Києві та Львові", - повідомила Лінде.
Спостерігачі ОБСЄ поки "не безпосередньо" відстежують те, що відбувається в окупованому Росією Криму. Відстеження включає моніторинг діяльності на пункті пропуску "Чонгар", на східному пункті пропуску "Каланчак".
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Собирать и документировать все преступления оккупантов.
вот в чём вопрос...
Єдина можливість - спілкування с відвідувачами родичів та документування.
В Джанкої ніхто це не дозволить.
Але іншої організації в Європі, яка займається конфліктами нема.
Є бажання більшого, але Путін купує багатьох в Європі:
Лє-Пен та Фійона в Франції, АфД та СПД в Німеччині, половину в Австрії, Італії та Угорщині...
Росіяни, які працюють в ОБСЄ не мають великих можливостей, бо це - не центр прийняття рішень, а, вдруге: ніхто не буде призначати росіян в відділ, що працює в Херсонській області.