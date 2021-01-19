ОБСЄ посилила нагляд за адмінмежею Криму та Херсонщини, - Лінде

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ посилила свою присутність на Херсонщині, щоб відстежувати події в окупованому РФ Криму.

Про це повідомила глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Останнім часом СММ ОБСЄ посилила свою присутність у Херсонському регіоні, для того, щоб відстежувати події, що відбуваються в окупованому Криму. Представники місії також розмовляли з людьми, які проживають у Криму, Херсоні, Києві та Львові", - повідомила Лінде.

Спостерігачі ОБСЄ поки "не безпосередньо" відстежують те, що відбувається в окупованому Росією Криму. Відстеження включає моніторинг діяльності на пункті пропуску "Чонгар", на східному пункті пропуску "Каланчак".

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