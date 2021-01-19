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ОБСЄ посилила нагляд за адмінмежею Криму та Херсонщини, - Лінде

ОБСЄ посилила нагляд за адмінмежею Криму та Херсонщини, - Лінде

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ посилила свою присутність на Херсонщині, щоб відстежувати події в окупованому РФ Криму.

Про це повідомила глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Останнім часом СММ ОБСЄ посилила свою присутність у Херсонському регіоні, для того, щоб відстежувати події, що відбуваються в окупованому Криму. Представники місії також розмовляли з людьми, які проживають у Криму, Херсоні, Києві та Львові", - повідомила Лінде.

Спостерігачі ОБСЄ поки "не безпосередньо" відстежують те, що відбувається в окупованому Росією Криму. Відстеження включає моніторинг діяльності на пункті пропуску "Чонгар", на східному пункті пропуску "Каланчак".

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Автор: 

Крим (14124) ОБСЄ (3497) окупація (6658) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+3
Правильно.
Собирать и документировать все преступления оккупантов.
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19.01.2021 18:02
+2
А в сам Крым, как и Лугандон, ОБСЕ не пускают? Ох уж многолетние "наблюдатели" с европейскими зарплатами и непонятным результатом. В Херсонской области, и не только в ней, не наблюдать надо, а оборону активно готовить. Чтобы потом опять сюрпризов не было и "держитесь, мы скоро, главное дождитесь". Расисяне высадку десанта тренируют, а мы всё "наблюдаем"
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19.01.2021 18:20
+2
Не радій . Цікаво- скільки млн баксів щорічно платять українці із власних податків за цю абсолютно непотрібну та неефективну місію?
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19.01.2021 19:09
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Исправительно Трудовой Крым !
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19.01.2021 18:01 Відповісти
Не радій . Цікаво- скільки млн баксів щорічно платять українці із власних податків за цю абсолютно непотрібну та неефективну місію?
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19.01.2021 19:09 Відповісти
Правильно.
Собирать и документировать все преступления оккупантов.
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19.01.2021 18:02 Відповісти
за админграницой? чы за админграницей?
вот в чём вопрос...
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19.01.2021 18:02 Відповісти
Фактично чи юридично?
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19.01.2021 18:07 Відповісти
Якщо дивитись на кордон з тої сторони, то "админграницай"
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19.01.2021 18:10 Відповісти
адмін граніцею-ю -ю.
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19.01.2021 19:10 Відповісти
цой живий?
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19.01.2021 18:04 Відповісти
Який маразм...просто нема слів. Нагляд за Кримом вони з території України посилили...)))
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19.01.2021 18:06 Відповісти
А як інакше?
Єдина можливість - спілкування с відвідувачами родичів та документування.
В Джанкої ніхто це не дозволить.
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19.01.2021 18:39 Відповісти
Рашка член ОБСЄ. Продовжувати?
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19.01.2021 18:42 Відповісти
Я більш скажу - СРСР засновник ОБСЄ.
Але іншої організації в Європі, яка займається конфліктами нема.
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19.01.2021 19:27 Відповісти
Тобто Європу це влаштовує.
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19.01.2021 19:30 Відповісти
Мабуть не влаштовує, бо рада Євросоюзу (виконавчий орган - керівникі стран та МЗС) вводить проти Росії санкції, та як підгрунтя використовує звіти ОБСЄ.
Є бажання більшого, але Путін купує багатьох в Європі:
Лє-Пен та Фійона в Франції, АфД та СПД в Німеччині, половину в Австрії, Італії та Угорщині...
Росіяни, які працюють в ОБСЄ не мають великих можливостей, бо це - не центр прийняття рішень, а, вдруге: ніхто не буде призначати росіян в відділ, що працює в Херсонській області.
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19.01.2021 19:39 Відповісти
Мені пожаліти бідних знедолених рашкою европейців? А дзуськи їм!!!
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19.01.2021 19:54 Відповісти
А в сам Крым, как и Лугандон, ОБСЕ не пускают? Ох уж многолетние "наблюдатели" с европейскими зарплатами и непонятным результатом. В Херсонской области, и не только в ней, не наблюдать надо, а оборону активно готовить. Чтобы потом опять сюрпризов не было и "держитесь, мы скоро, главное дождитесь". Расисяне высадку десанта тренируют, а мы всё "наблюдаем"
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19.01.2021 18:20 Відповісти
А гражданство наблюдателей почему не озвучено? Судя по бредовости заявленной цели скорее москальских шпионов официально оформили для подготовки вторжения.
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19.01.2021 18:39 Відповісти
Нафіга ви,сліпо-глухо-продажне ОБСЄ потрібні у Херсоні,львові,Києві?! Ресторани обживать,збирати інформацію аби потім,через москальню у складі цієї "місії" передати Кремлю як ви це робили на Донбасі?! ОБСЄ-уособлення всього європейського лицемірства й цинізму!
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19.01.2021 19:38 Відповісти
це ще питання - чи за кордом спостерігають, чи збирають розвідданні про українські збройні сили на цій дільниці..
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19.01.2021 21:20 Відповісти
 
 