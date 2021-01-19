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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Татаров утверждает, что ОП не готовит никаких законопроектов для его спасения

Татаров утверждает, что ОП не готовит никаких законопроектов для его спасения

Замглавы Офиса Президента Олег Татаров утверждает, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

Об этом Татаров написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о подготовке законопроекта он назвал "дезинформацией" и "фейком".

"Ни в Офисе Президента Украины, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами", - написал Татаров.

"Органы антикоррупционной инфраструктуры являются неотъемлемой частью государственной правоохранительной системы, и любые попытки связать или ассоциировать деятельность и статус этих органов с незаконными действиями лиц, которые их возглавляют, являются манипуляцией", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова, - Шабунин

Ранее глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что ОП готовит для спасения Татарова срочный законопроект, которым планирует урезать часть полномочий антикоррупционных органов.

Татаров утверждает, что ОП не готовит никаких законопроектов для его спасения 01

Автор: 

законопроект (3219) Шабунин (535) Офис Президента (1795) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+6
Невдовзі побачимо.
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19.01.2021 19:08
+6
Ага, ми так і повірили 😎
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19.01.2021 19:13
+6
Татарову з ОПою вірити - себе не поважати.
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19.01.2021 19:28
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Невдовзі побачимо.
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19.01.2021 19:08 Ответить
Ага, ми так і повірили 😎
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19.01.2021 19:13 Ответить
Татаров утверждает, что ОП не готовит никаких законопроектов для его спасения - Цензор.НЕТ 5995
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19.01.2021 19:14 Ответить
конечно, конечно! этот достойный человек врать не будет!
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19.01.2021 19:25 Ответить
" ... достойный человек ..." в лапках?
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19.01.2021 19:27 Ответить
Все заборы обрисованы. НедоРада просто не успеет.Это Улита бездельников,каких свет не видел.Что КС ,что она ,только себя оберегают во власти.Раду надо избирать на 2 года.
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19.01.2021 19:26 Ответить
Татарову з ОПою вірити - себе не поважати.
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19.01.2021 19:28 Ответить
Який стосунок має "гниле сміття" до Незалежності України?!
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19.01.2021 19:43 Ответить
Татаров про Шабуніна: "Опоненти незалежної України опублікували в ЗМІ серію статей..."

Виборці Зєлі, як ви вважаєте, Татаров, призначений вашим преЗедентом, натякає на зовнішнє управління Україною КИМ ?
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19.01.2021 19:55 Ответить
татаров иди уже в тюрьму, и не порть жфирное время !
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19.01.2021 20:04 Ответить
Блин,хоть бы пианино какое упало с многоэтажки на этого татарова. Реально он уже кумарит. Гнида.
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19.01.2021 20:10 Ответить
Як ні в чому не бувало,нічого не готує.
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19.01.2021 20:52 Ответить
З тим Татаровим повний ...! Який такий "цінний кадр", що вони за ним так обстають паралельно вивалюючись в його г...!?
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19.01.2021 20:56 Ответить
Татарин наверное кореш клоуна-пианиста с детства, а иначе зачем так о нём беспокоиться?
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19.01.2021 23:50 Ответить
 
 