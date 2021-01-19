Татаров утверждает, что ОП не готовит никаких законопроектов для его спасения

Замглавы Офиса Президента Олег Татаров утверждает, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

Об этом Татаров написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о подготовке законопроекта он назвал "дезинформацией" и "фейком".

"Ни в Офисе Президента Украины, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами", - написал Татаров.

"Органы антикоррупционной инфраструктуры являются неотъемлемой частью государственной правоохранительной системы, и любые попытки связать или ассоциировать деятельность и статус этих органов с незаконными действиями лиц, которые их возглавляют, являются манипуляцией", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова, - Шабунин

Ранее глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что ОП готовит для спасения Татарова срочный законопроект, которым планирует урезать часть полномочий антикоррупционных органов.