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Новости Коронавирус и карантин
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ЕС готовит механизм, чтобы передать избыток вакцин бедным странам, - еврокомиссар Кириакидес

ЕС готовит механизм, чтобы передать избыток вакцин бедным странам, - еврокомиссар Кириакидес

Евросоюз хочет создать механизм для того, чтобы поделиться избытком вакцин от коронавируса со своими более бедными соседями и странами Африки.

Об этом объявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы работаем со странами-членами над идеей европейского механизма, чтобы делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС", - отметила Стелла Кириакидес в речи перед европарламентариями 19 января.

По ее словам, этот механизм поможет бедным странам получить вакцину "еще до того, как платформа COVAX (международная платформа, созданная для обеспечения доступа к вакцинам для всех стран мира) начнет работать в полном объеме".

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Кириакидес отметила, что механизм ЕС будет предоставлять приоритет медицинским работникам и наиболее уязвимым группам. Reuters указывает, что среди упомянутых ею регионов были Западные Балканы и Африка.

Еврокомиссар отметила, что часть вакцин могут быть переданы и платформе COVAX, а потом будут распределены.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17059) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Зеленский готов принять в любом колличестве и с любой стороны!
Как в немецком кино.
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19.01.2021 19:27
+5
ЗеМародер готовит передать бесплатную вакцину в Эпицентр?
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19.01.2021 19:26
+4
Зеленский купил почти 2 миллиона доз китайской вакцины в 5 раз дороже, чем качественная вакцина (10 миллионов доз качественной вакцины) и клянчил избытки у Меркель и Маркона.
===========
ТВАРЬ, КОТОРАЯ НАЖИВАЕТСЯ НА КРОВИ.
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19.01.2021 19:30
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Прошу при цьому врахувати, що українці визнані "самой прибедняющейся нацией Европы".)))
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19.01.2021 19:24 Ответить
Тобто ми навіть в число найбідніших не входимо. Нам просто сказали "Їбі..я як хочете"
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19.01.2021 20:06 Ответить
Прочитай значення терміну "сарказм".
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19.01.2021 20:08 Ответить
Пальто скажи чесно - ти зебіл?
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19.01.2021 20:17 Ответить
Зроби rename to коричневе пальто - буде саме то.
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19.01.2021 20:15 Ответить
Командуй своїми тарганами, пацак.
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19.01.2021 20:17 Ответить
ЗеМародер готовит передать бесплатную вакцину в Эпицентр?
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19.01.2021 19:26 Ответить
Зеленский готов принять в любом колличестве и с любой стороны!
Как в немецком кино.
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19.01.2021 19:27 Ответить
У него сейчас нет выхода. Когда остальные думали и готовились к вакцинации, то оно бабло на дорогах пилило в карман. А теперь врет и изворачивается.
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19.01.2021 19:32 Ответить
А наши дебилы от власти все народ завтраками кормят в надежде что вдруг кто-то сжалится над бездарями и подарит пару миллионов доз нормальных вакцин.
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19.01.2021 19:27 Ответить
Даже, если Украине что-то достанется, ЗеБарыга скажет, что закупил втридорога за бюджетные деньги.
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19.01.2021 19:28 Ответить
минимум в 5 раз
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19.01.2021 19:30 Ответить
делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС / что делать с этими вакцинами лучше всех знает Радуцкий.
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19.01.2021 19:29 Ответить
Зеленский купил почти 2 миллиона доз китайской вакцины в 5 раз дороже, чем качественная вакцина (10 миллионов доз качественной вакцины) и клянчил избытки у Меркель и Маркона.
===========
ТВАРЬ, КОТОРАЯ НАЖИВАЕТСЯ НА КРОВИ.
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19.01.2021 19:30 Ответить
А что, есть выбор? Pfizer не реально использовать, нет складов где его хранить, про транспортировку промолчим. Moderna вроде как вообще не продается особо и там тоже надо -20, и это не так мало как многие думают. Остальные еще не одобрены, кроме AstraZeneca которая имеет эффективность 62%-70% (одобрена только в Англии). Выбора то и нету. Ты же не хочешь "новичка", у которого ни данных об эффективности, ничего нет, кроме сказок? Выбор невелик, пока что.
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19.01.2021 22:26 Ответить
выбор конечно есть, нет желания
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20.01.2021 00:28 Ответить
https://prom.ua/ua/Sosud-dyuara.html?category=142401
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20.01.2021 00:31 Ответить
https://vgoru.org/index.php/post/nu-i-she-raz-pro-vakcinu Україна могла б купити вакцину в 5 разів дешевше і якіснішу, яку закуповують для COVAX. Але цього не сталося, бо контракт в останній момент зупинив міністр Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю та по 17 дол замість 3.
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19.01.2021 19:31 Ответить
Непогано б було скинути сюди докази - як міністру Степанову (а це ще та амеба) не пофіг, що купляти Скинете? Чи нам самим гуглити ваш висєр?
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19.01.2021 20:23 Ответить
баран, то посилання, на якому потрібно клацнути мишкою.
Там ще будуть посилання на інші першоджерела...
для особливо обдарованих: https://vgoru.org/index.php/post/nu-i-she-raz-pro-vakcinu .... тисни сюди ....
ще тисни тут https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/14/243656/ І найбільші шанси на реєстрацію має лише російський "Спутнік V".
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19.01.2021 20:54 Ответить
Zakazano ES dva raza bolse,no sto s togo jesli poka tolko 2% polucili sto nado.Takimi tempani postavkami vakcin i do novogo goda nepolucit togo sto nado
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19.01.2021 19:33 Ответить
Гуглим как поставить русский язык на Windows...
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19.01.2021 20:16 Ответить
Страшну для медиків інформацію почула з Дніпра - учора усім лікарням зроблено заяву, що у зв"язку з нестачею фінансування медичної галузі, йде страшне об"єднаня великих лікарень міста , наприклад у Дніпрі, з об"єднанням верхівки лікарень та їх дуже скороченого фінансування.
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19.01.2021 19:35 Ответить
)))
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19.01.2021 20:09 Ответить
А по офіційним документам "страшне об'єднання великих лікарень" як звучить?

Суть вашого висЄру лежить в методичках з РФ - грошей з бюджету нема, ніхто нічого не пояснює, але я знаю екслюзивну інформацію )
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19.01.2021 20:19 Ответить
Ура. Украине возможно перепадёт.
PS/ чёртов стыд....
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19.01.2021 19:36 Ответить
приоритет медицинским работникам и наиболее уязвимым группам.

тоесть по капле каждой стране, они чего с дуба упали всем подряд закупать.
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19.01.2021 19:40 Ответить
Из того, что ВОЗ ****** - я бы не стал брать во внимание. Там такая работа. Миру - миру.
Перепадет вакцина из Китая, на самом деле между Pfizer,NTech и Китаем разница в отзывах, которые контролирует тот, кто контролирует большую часть информации в интернет.

Так что, закупает Украина китайскую вакцину, а Дмитрий в Германии получит Пфайзер за 17евро доза (но Пфайзер очень просила не публиковать цену). Итог будет даже не в вакцинах - а как потом недовласти ЕС будут бесноваться, кого пускать и на основании каких бумажек вакцинирования.
80% людей переболели и имеют иммунитет, но маховик запущен)) Да и бизнес тоже.
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19.01.2021 20:11 Ответить
Как говориться полностью- на все 100%.
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19.01.2021 20:24 Ответить
Бред. Китайская вакцина имеет эффективность на уровне 70% максимум, т.е. надо больше доз и больше вакцинированных, чтобы остановить распространение вируса. Это сразу в минус. Опять-таки, китайский режим и его контроль качества тоже вызывает вопросы, они косячили много раз с этим.
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19.01.2021 22:29 Ответить
Рекомендую ВОЗ ввести в свою структуру силову структуру,яка буде займатись знаходженням джерела інфекційних захворювань,які приводять до масових захворювань.Тобто силова структура -це структура з функцією розлідування і притягнення до відповідальності персон і організацій винних в розповсюдженні інфекції.Ця структура ,думаю,повинна бути підлеглою Інтерполу.
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19.01.2021 19:44 Ответить
Для Вашого відома, Ольха, ВОЗ це суто статистична бюрократична контора, яка нічорта не аналізує на два кроки вперед і нічорта стратегічно не вирішує. Це Офіс Президента, якщо вам так буде більше зрозуміло. Ні за що не відповідальні, нічим допомогти не можуть.

Інтерпол - там такі самі імпотенти як і ВОЗ, розслідування Христо Грозєва -вам то мають довести.
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19.01.2021 19:51 Ответить
Моя пропозиція говорить про необхідне реформування ВОЗ,
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19.01.2021 19:52 Ответить
Не смішно,яке і чого реформування? ВОЗ-МОЗ-ПНХ? ЛАЙНО!
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19.01.2021 19:58 Ответить
Бариня просто щось несе з ілюзією, що щось можна реформувати.
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19.01.2021 20:04 Ответить
Шановна, ви пробували реформувати закон гравітації?
Ну так ВОЗ - "ваша пропозиція" так само хвилює.

Це бюрократична тупа контора, яка займається статистикою. Недаром Трамп (при всій його проблематичності) хотів щоб США виключили себе з членства цієї убогої конторки.

Бо ВОЗ нічого не контролює, не аналізує і не здатне предбачити. ВОЗ це недорозуміння, на яке суспільство витратило гроші з податків. Так вам зрозуміло?
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19.01.2021 20:02 Ответить
ви не компетентні в цьому питанні.
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19.01.2021 21:22 Ответить
РЕАГИРОВАНИЕ НА ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Деятельность ВОЗ и Глобальной сети в области оповещения о вспышках болезней и ответных действий является оплотом глобальной безопасности для здоровья и имеет целью выявление, проверку и сдерживание эпидемий. В случае преднамеренного использования биологических веществ эта деятельность будет иметь жизненно важное значение для обеспечения эффективности международных усилий в области сдерживания их распространения.
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19.01.2021 21:36 Ответить
жаль нам не достанется. мы не бедная страна, мы недоразвитая
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19.01.2021 19:58 Ответить
Більше нас принизити чим наша діюча влада вже неможливо.
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19.01.2021 20:10 Ответить
ну так, ви бачите те, що хочете
тому коли одна з країн ЄС каже "ми дамо залишки Україні" - для вас це не приниження.Хоча це не факт доброї волі, бо країна могла закупити на 25% вакцини більше і продати нам.. але ні, вона "віддасть залишки".
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19.01.2021 20:14 Ответить
Ви трошки не розумієте ситуації. Якщо якась країна продасть нам залишки, то Радуцький і компанія завтра завантажать ці залишки на Руслан АН-124 та відправлять в якусь Гватемалу за дорого. А нам скажуть що вакцини було дуже мало і вистачить тільки незахищеним верствам населення та ОП, МВС, ГПУ, СБУ. Може трошки перепаде ЗСУ, але я в цьому не впевнений.
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19.01.2021 20:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/127747 Діючу владу обрало саме населення.Так що,це саме населення,себе і принижує.
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19.01.2021 20:15 Ответить
Страна без будущего,увы...
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19.01.2021 20:12 Ответить
як скажете)
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19.01.2021 20:14 Ответить
Свою думку висловмв ще в далекому 86-м : В стране,где родился,где строил и рос
Великий всевидящий ленин
Какойто паршивый пошарпаный пес
Затеял пору обновлений...
Но умные люди не шутят с огнем
Нам падла не может быть другом
Давайте все вместе ему полоснем
По яйцам серпом или плугом...
...
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19.01.2021 21:01 Ответить
"Залишки - це не недоїдки" (с). А якщо серйозно, то ніяких надлишків вакцин у світі наразі немає бо не вистачає потужностей, для їх виробництва. Можливо, з'являться через рік.
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19.01.2021 20:47 Ответить
Україна небідна ...Україна пограбована ...
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19.01.2021 20:01 Ответить
Типу - хлопець був недурний - просто був тупий.
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19.01.2021 20:07 Ответить
"ЕС готовит механизм, чтобы передать избыток вакцин бедным странам, - еврокомиссар Кириакидес" - Почему в самой богатой в Европе стране, самый бедный народ? Почему эта страна давно занимает первое место в Европе по смертности населения?
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19.01.2021 20:49 Ответить
Шта?
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19.01.2021 20:53 Ответить
Цікаво, як буде вирішуватися питання, кого першого вакцинувати - медика чи пенсіонера?
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19.01.2021 20:51 Ответить
"СЛУГИ" виводять Україну поперед Африки - мавпи сміються і кидають у них банани!!!
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19.01.2021 23:05 Ответить
По этому зелёные твари этого и ждут, чтобы втюхать Украинцам за бабки
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19.01.2021 23:12 Ответить
 
 