ЕС готовит механизм, чтобы передать избыток вакцин бедным странам, - еврокомиссар Кириакидес

Евросоюз хочет создать механизм для того, чтобы поделиться избытком вакцин от коронавируса со своими более бедными соседями и странами Африки.

Об этом объявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы работаем со странами-членами над идеей европейского механизма, чтобы делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС", - отметила Стелла Кириакидес в речи перед европарламентариями 19 января.

По ее словам, этот механизм поможет бедным странам получить вакцину "еще до того, как платформа COVAX (международная платформа, созданная для обеспечения доступа к вакцинам для всех стран мира) начнет работать в полном объеме".

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Кириакидес отметила, что механизм ЕС будет предоставлять приоритет медицинским работникам и наиболее уязвимым группам. Reuters указывает, что среди упомянутых ею регионов были Западные Балканы и Африка.

Еврокомиссар отметила, что часть вакцин могут быть переданы и платформе COVAX, а потом будут распределены.