ЕС готовит механизм, чтобы передать избыток вакцин бедным странам, - еврокомиссар Кириакидес
Евросоюз хочет создать механизм для того, чтобы поделиться избытком вакцин от коронавируса со своими более бедными соседями и странами Африки.
Об этом объявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы работаем со странами-членами над идеей европейского механизма, чтобы делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС", - отметила Стелла Кириакидес в речи перед европарламентариями 19 января.
По ее словам, этот механизм поможет бедным странам получить вакцину "еще до того, как платформа COVAX (международная платформа, созданная для обеспечения доступа к вакцинам для всех стран мира) начнет работать в полном объеме".
Кириакидес отметила, что механизм ЕС будет предоставлять приоритет медицинским работникам и наиболее уязвимым группам. Reuters указывает, что среди упомянутых ею регионов были Западные Балканы и Африка.
Еврокомиссар отметила, что часть вакцин могут быть переданы и платформе COVAX, а потом будут распределены.
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Как в немецком кино.
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ТВАРЬ, КОТОРАЯ НАЖИВАЕТСЯ НА КРОВИ.
Там ще будуть посилання на інші першоджерела...
для особливо обдарованих: https://vgoru.org/index.php/post/nu-i-she-raz-pro-vakcinu .... тисни сюди ....
ще тисни тут https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/14/243656/ І найбільші шанси на реєстрацію має лише російський "Спутнік V".
Суть вашого висЄру лежить в методичках з РФ - грошей з бюджету нема, ніхто нічого не пояснює, але я знаю екслюзивну інформацію )
PS/ чёртов стыд....
тоесть по капле каждой стране, они чего с дуба упали всем подряд закупать.
Перепадет вакцина из Китая, на самом деле между Pfizer,NTech и Китаем разница в отзывах, которые контролирует тот, кто контролирует большую часть информации в интернет.
Так что, закупает Украина китайскую вакцину, а Дмитрий в Германии получит Пфайзер за 17евро доза (но Пфайзер очень просила не публиковать цену). Итог будет даже не в вакцинах - а как потом недовласти ЕС будут бесноваться, кого пускать и на основании каких бумажек вакцинирования.
80% людей переболели и имеют иммунитет, но маховик запущен)) Да и бизнес тоже.
Інтерпол - там такі самі імпотенти як і ВОЗ, розслідування Христо Грозєва -вам то мають довести.
Ну так ВОЗ - "ваша пропозиція" так само хвилює.
Це бюрократична тупа контора, яка займається статистикою. Недаром Трамп (при всій його проблематичності) хотів щоб США виключили себе з членства цієї убогої конторки.
Бо ВОЗ нічого не контролює, не аналізує і не здатне предбачити. ВОЗ це недорозуміння, на яке суспільство витратило гроші з податків. Так вам зрозуміло?
Деятельность ВОЗ и Глобальной сети в области оповещения о вспышках болезней и ответных действий является оплотом глобальной безопасности для здоровья и имеет целью выявление, проверку и сдерживание эпидемий. В случае преднамеренного использования биологических веществ эта деятельность будет иметь жизненно важное значение для обеспечения эффективности международных усилий в области сдерживания их распространения.
тому коли одна з країн ЄС каже "ми дамо залишки Україні" - для вас це не приниження.Хоча це не факт доброї волі, бо країна могла закупити на 25% вакцини більше і продати нам.. але ні, вона "віддасть залишки".
Великий всевидящий ленин
Какойто паршивый пошарпаный пес
Затеял пору обновлений...
Но умные люди не шутят с огнем
Нам падла не может быть другом
Давайте все вместе ему полоснем
По яйцам серпом или плугом...
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