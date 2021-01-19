ЄС готує механізм, щоб передати надлишок вакцин бідним країнам, - єврокомісар Кіріакідес

Євросоюз хоче створити механізм для того, щоб поділитися надлишком вакцин проти коронавірусу зі своїми біднішими сусідами і країнами Африки.

Про це оголосила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми працюємо з країнами-членами над ідеєю європейського механізму, щоб ділитися вакцинами з іншими країнами за межами ЄС", - зазначила Стелла Кіріакідес у промові перед європарламентарями 19 січня.

За її словами, цей механізм допоможе бідним країнам отримати вакцину "ще до того, як платформа COVAX (міжнародна платформа, створена для забезпечення доступу до вакцин для всіх країн світу) почне працювати в повному обсязі".

Кіріакідес зазначила, що механізм ЄС надаватиме пріоритет медичним працівникам і найбільш уразливим групам. Reuters зазначає, що серед згаданих нею регіонів були Західні Балкани й Африка.

Єврокомісар зазначила, що частину вакцин можна передати і платформі COVAX, а потім розподілити.

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