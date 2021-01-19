ЄС готує механізм, щоб передати надлишок вакцин бідним країнам, - єврокомісар Кіріакідес
Євросоюз хоче створити механізм для того, щоб поділитися надлишком вакцин проти коронавірусу зі своїми біднішими сусідами і країнами Африки.
Про це оголосила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми працюємо з країнами-членами над ідеєю європейського механізму, щоб ділитися вакцинами з іншими країнами за межами ЄС", - зазначила Стелла Кіріакідес у промові перед європарламентарями 19 січня.
За її словами, цей механізм допоможе бідним країнам отримати вакцину "ще до того, як платформа COVAX (міжнародна платформа, створена для забезпечення доступу до вакцин для всіх країн світу) почне працювати в повному обсязі".
Кіріакідес зазначила, що механізм ЄС надаватиме пріоритет медичним працівникам і найбільш уразливим групам. Reuters зазначає, що серед згаданих нею регіонів були Західні Балкани й Африка.
Єврокомісар зазначила, що частину вакцин можна передати і платформі COVAX, а потім розподілити.
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Как в немецком кино.
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ТВАРЬ, КОТОРАЯ НАЖИВАЕТСЯ НА КРОВИ.
Там ще будуть посилання на інші першоджерела...
для особливо обдарованих: https://vgoru.org/index.php/post/nu-i-she-raz-pro-vakcinu .... тисни сюди ....
ще тисни тут https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/14/243656/ І найбільші шанси на реєстрацію має лише російський "Спутнік V".
Суть вашого висЄру лежить в методичках з РФ - грошей з бюджету нема, ніхто нічого не пояснює, але я знаю екслюзивну інформацію )
PS/ чёртов стыд....
тоесть по капле каждой стране, они чего с дуба упали всем подряд закупать.
Перепадет вакцина из Китая, на самом деле между Pfizer,NTech и Китаем разница в отзывах, которые контролирует тот, кто контролирует большую часть информации в интернет.
Так что, закупает Украина китайскую вакцину, а Дмитрий в Германии получит Пфайзер за 17евро доза (но Пфайзер очень просила не публиковать цену). Итог будет даже не в вакцинах - а как потом недовласти ЕС будут бесноваться, кого пускать и на основании каких бумажек вакцинирования.
80% людей переболели и имеют иммунитет, но маховик запущен)) Да и бизнес тоже.
Інтерпол - там такі самі імпотенти як і ВОЗ, розслідування Христо Грозєва -вам то мають довести.
Ну так ВОЗ - "ваша пропозиція" так само хвилює.
Це бюрократична тупа контора, яка займається статистикою. Недаром Трамп (при всій його проблематичності) хотів щоб США виключили себе з членства цієї убогої конторки.
Бо ВОЗ нічого не контролює, не аналізує і не здатне предбачити. ВОЗ це недорозуміння, на яке суспільство витратило гроші з податків. Так вам зрозуміло?
Деятельность ВОЗ и Глобальной сети в области оповещения о вспышках болезней и ответных действий является оплотом глобальной безопасности для здоровья и имеет целью выявление, проверку и сдерживание эпидемий. В случае преднамеренного использования биологических веществ эта деятельность будет иметь жизненно важное значение для обеспечения эффективности международных усилий в области сдерживания их распространения.
тому коли одна з країн ЄС каже "ми дамо залишки Україні" - для вас це не приниження.Хоча це не факт доброї волі, бо країна могла закупити на 25% вакцини більше і продати нам.. але ні, вона "віддасть залишки".
Великий всевидящий ленин
Какойто паршивый пошарпаный пес
Затеял пору обновлений...
Но умные люди не шутят с огнем
Нам падла не может быть другом
Давайте все вместе ему полоснем
По яйцам серпом или плугом...
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