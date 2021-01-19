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Новини Коронавірус і карантин
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ЄС готує механізм, щоб передати надлишок вакцин бідним країнам, - єврокомісар Кіріакідес

ЄС готує механізм, щоб передати надлишок вакцин бідним країнам, - єврокомісар Кіріакідес

Євросоюз хоче створити механізм для того, щоб поділитися надлишком вакцин проти коронавірусу зі своїми біднішими сусідами і країнами Африки.

Про це оголосила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми працюємо з країнами-членами над ідеєю європейського механізму, щоб ділитися вакцинами з іншими країнами за межами ЄС", - зазначила Стелла Кіріакідес у промові перед європарламентарями 19 січня.

За її словами, цей механізм допоможе бідним країнам отримати вакцину "ще до того, як платформа COVAX (міжнародна платформа, створена для забезпечення доступу до вакцин для всіх країн світу) почне працювати в повному обсязі".

Кіріакідес зазначила, що механізм ЄС надаватиме пріоритет медичним працівникам і найбільш уразливим групам. Reuters зазначає, що серед згаданих нею регіонів були Західні Балкани й Африка.

Єврокомісар зазначила, що частину вакцин можна передати і платформі COVAX, а потім розподілити.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13313) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Зеленский готов принять в любом колличестве и с любой стороны!
Как в немецком кино.
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19.01.2021 19:27
+5
ЗеМародер готовит передать бесплатную вакцину в Эпицентр?
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19.01.2021 19:26
+4
Зеленский купил почти 2 миллиона доз китайской вакцины в 5 раз дороже, чем качественная вакцина (10 миллионов доз качественной вакцины) и клянчил избытки у Меркель и Маркона.
===========
ТВАРЬ, КОТОРАЯ НАЖИВАЕТСЯ НА КРОВИ.
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19.01.2021 19:30
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Прошу при цьому врахувати, що українці визнані "самой прибедняющейся нацией Европы".)))
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19.01.2021 19:24 Відповісти
Тобто ми навіть в число найбідніших не входимо. Нам просто сказали "Їбі..я як хочете"
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19.01.2021 20:06 Відповісти
Прочитай значення терміну "сарказм".
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19.01.2021 20:08 Відповісти
Пальто скажи чесно - ти зебіл?
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19.01.2021 20:17 Відповісти
Зроби rename to коричневе пальто - буде саме то.
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19.01.2021 20:15 Відповісти
Командуй своїми тарганами, пацак.
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19.01.2021 20:17 Відповісти
ЗеМародер готовит передать бесплатную вакцину в Эпицентр?
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19.01.2021 19:26 Відповісти
Зеленский готов принять в любом колличестве и с любой стороны!
Как в немецком кино.
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19.01.2021 19:27 Відповісти
У него сейчас нет выхода. Когда остальные думали и готовились к вакцинации, то оно бабло на дорогах пилило в карман. А теперь врет и изворачивается.
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19.01.2021 19:32 Відповісти
А наши дебилы от власти все народ завтраками кормят в надежде что вдруг кто-то сжалится над бездарями и подарит пару миллионов доз нормальных вакцин.
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19.01.2021 19:27 Відповісти
Даже, если Украине что-то достанется, ЗеБарыга скажет, что закупил втридорога за бюджетные деньги.
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19.01.2021 19:28 Відповісти
минимум в 5 раз
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19.01.2021 19:30 Відповісти
делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС / что делать с этими вакцинами лучше всех знает Радуцкий.
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19.01.2021 19:29 Відповісти
Зеленский купил почти 2 миллиона доз китайской вакцины в 5 раз дороже, чем качественная вакцина (10 миллионов доз качественной вакцины) и клянчил избытки у Меркель и Маркона.
===========
ТВАРЬ, КОТОРАЯ НАЖИВАЕТСЯ НА КРОВИ.
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19.01.2021 19:30 Відповісти
А что, есть выбор? Pfizer не реально использовать, нет складов где его хранить, про транспортировку промолчим. Moderna вроде как вообще не продается особо и там тоже надо -20, и это не так мало как многие думают. Остальные еще не одобрены, кроме AstraZeneca которая имеет эффективность 62%-70% (одобрена только в Англии). Выбора то и нету. Ты же не хочешь "новичка", у которого ни данных об эффективности, ничего нет, кроме сказок? Выбор невелик, пока что.
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19.01.2021 22:26 Відповісти
выбор конечно есть, нет желания
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20.01.2021 00:28 Відповісти
https://prom.ua/ua/Sosud-dyuara.html?category=142401
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20.01.2021 00:31 Відповісти
https://vgoru.org/index.php/post/nu-i-she-raz-pro-vakcinu Україна могла б купити вакцину в 5 разів дешевше і якіснішу, яку закуповують для COVAX. Але цього не сталося, бо контракт в останній момент зупинив міністр Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю та по 17 дол замість 3.
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19.01.2021 19:31 Відповісти
Непогано б було скинути сюди докази - як міністру Степанову (а це ще та амеба) не пофіг, що купляти Скинете? Чи нам самим гуглити ваш висєр?
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19.01.2021 20:23 Відповісти
баран, то посилання, на якому потрібно клацнути мишкою.
Там ще будуть посилання на інші першоджерела...
для особливо обдарованих: https://vgoru.org/index.php/post/nu-i-she-raz-pro-vakcinu .... тисни сюди ....
ще тисни тут https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/14/243656/ І найбільші шанси на реєстрацію має лише російський "Спутнік V".
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19.01.2021 20:54 Відповісти
Zakazano ES dva raza bolse,no sto s togo jesli poka tolko 2% polucili sto nado.Takimi tempani postavkami vakcin i do novogo goda nepolucit togo sto nado
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19.01.2021 19:33 Відповісти
Гуглим как поставить русский язык на Windows...
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19.01.2021 20:16 Відповісти
Страшну для медиків інформацію почула з Дніпра - учора усім лікарням зроблено заяву, що у зв"язку з нестачею фінансування медичної галузі, йде страшне об"єднаня великих лікарень міста , наприклад у Дніпрі, з об"єднанням верхівки лікарень та їх дуже скороченого фінансування.
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19.01.2021 19:35 Відповісти
)))
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19.01.2021 20:09 Відповісти
А по офіційним документам "страшне об'єднання великих лікарень" як звучить?

Суть вашого висЄру лежить в методичках з РФ - грошей з бюджету нема, ніхто нічого не пояснює, але я знаю екслюзивну інформацію )
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19.01.2021 20:19 Відповісти
Ура. Украине возможно перепадёт.
PS/ чёртов стыд....
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19.01.2021 19:36 Відповісти
приоритет медицинским работникам и наиболее уязвимым группам.

тоесть по капле каждой стране, они чего с дуба упали всем подряд закупать.
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19.01.2021 19:40 Відповісти
Из того, что ВОЗ ****** - я бы не стал брать во внимание. Там такая работа. Миру - миру.
Перепадет вакцина из Китая, на самом деле между Pfizer,NTech и Китаем разница в отзывах, которые контролирует тот, кто контролирует большую часть информации в интернет.

Так что, закупает Украина китайскую вакцину, а Дмитрий в Германии получит Пфайзер за 17евро доза (но Пфайзер очень просила не публиковать цену). Итог будет даже не в вакцинах - а как потом недовласти ЕС будут бесноваться, кого пускать и на основании каких бумажек вакцинирования.
80% людей переболели и имеют иммунитет, но маховик запущен)) Да и бизнес тоже.
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19.01.2021 20:11 Відповісти
Как говориться полностью- на все 100%.
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19.01.2021 20:24 Відповісти
Бред. Китайская вакцина имеет эффективность на уровне 70% максимум, т.е. надо больше доз и больше вакцинированных, чтобы остановить распространение вируса. Это сразу в минус. Опять-таки, китайский режим и его контроль качества тоже вызывает вопросы, они косячили много раз с этим.
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19.01.2021 22:29 Відповісти
Рекомендую ВОЗ ввести в свою структуру силову структуру,яка буде займатись знаходженням джерела інфекційних захворювань,які приводять до масових захворювань.Тобто силова структура -це структура з функцією розлідування і притягнення до відповідальності персон і організацій винних в розповсюдженні інфекції.Ця структура ,думаю,повинна бути підлеглою Інтерполу.
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19.01.2021 19:44 Відповісти
Для Вашого відома, Ольха, ВОЗ це суто статистична бюрократична контора, яка нічорта не аналізує на два кроки вперед і нічорта стратегічно не вирішує. Це Офіс Президента, якщо вам так буде більше зрозуміло. Ні за що не відповідальні, нічим допомогти не можуть.

Інтерпол - там такі самі імпотенти як і ВОЗ, розслідування Христо Грозєва -вам то мають довести.
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19.01.2021 19:51 Відповісти
Моя пропозиція говорить про необхідне реформування ВОЗ,
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19.01.2021 19:52 Відповісти
Не смішно,яке і чого реформування? ВОЗ-МОЗ-ПНХ? ЛАЙНО!
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19.01.2021 19:58 Відповісти
Бариня просто щось несе з ілюзією, що щось можна реформувати.
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19.01.2021 20:04 Відповісти
Шановна, ви пробували реформувати закон гравітації?
Ну так ВОЗ - "ваша пропозиція" так само хвилює.

Це бюрократична тупа контора, яка займається статистикою. Недаром Трамп (при всій його проблематичності) хотів щоб США виключили себе з членства цієї убогої конторки.

Бо ВОЗ нічого не контролює, не аналізує і не здатне предбачити. ВОЗ це недорозуміння, на яке суспільство витратило гроші з податків. Так вам зрозуміло?
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19.01.2021 20:02 Відповісти
ви не компетентні в цьому питанні.
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19.01.2021 21:22 Відповісти
РЕАГИРОВАНИЕ НА ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Деятельность ВОЗ и Глобальной сети в области оповещения о вспышках болезней и ответных действий является оплотом глобальной безопасности для здоровья и имеет целью выявление, проверку и сдерживание эпидемий. В случае преднамеренного использования биологических веществ эта деятельность будет иметь жизненно важное значение для обеспечения эффективности международных усилий в области сдерживания их распространения.
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19.01.2021 21:36 Відповісти
жаль нам не достанется. мы не бедная страна, мы недоразвитая
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19.01.2021 19:58 Відповісти
Більше нас принизити чим наша діюча влада вже неможливо.
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19.01.2021 20:10 Відповісти
ну так, ви бачите те, що хочете
тому коли одна з країн ЄС каже "ми дамо залишки Україні" - для вас це не приниження.Хоча це не факт доброї волі, бо країна могла закупити на 25% вакцини більше і продати нам.. але ні, вона "віддасть залишки".
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19.01.2021 20:14 Відповісти
Ви трошки не розумієте ситуації. Якщо якась країна продасть нам залишки, то Радуцький і компанія завтра завантажать ці залишки на Руслан АН-124 та відправлять в якусь Гватемалу за дорого. А нам скажуть що вакцини було дуже мало і вистачить тільки незахищеним верствам населення та ОП, МВС, ГПУ, СБУ. Може трошки перепаде ЗСУ, але я в цьому не впевнений.
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19.01.2021 20:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/127747 Діючу владу обрало саме населення.Так що,це саме населення,себе і принижує.
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19.01.2021 20:15 Відповісти
Страна без будущего,увы...
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19.01.2021 20:12 Відповісти
як скажете)
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19.01.2021 20:14 Відповісти
Свою думку висловмв ще в далекому 86-м : В стране,где родился,где строил и рос
Великий всевидящий ленин
Какойто паршивый пошарпаный пес
Затеял пору обновлений...
Но умные люди не шутят с огнем
Нам падла не может быть другом
Давайте все вместе ему полоснем
По яйцам серпом или плугом...
...
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19.01.2021 21:01 Відповісти
"Залишки - це не недоїдки" (с). А якщо серйозно, то ніяких надлишків вакцин у світі наразі немає бо не вистачає потужностей, для їх виробництва. Можливо, з'являться через рік.
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19.01.2021 20:47 Відповісти
Україна небідна ...Україна пограбована ...
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19.01.2021 20:01 Відповісти
Типу - хлопець був недурний - просто був тупий.
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19.01.2021 20:07 Відповісти
"ЕС готовит механизм, чтобы передать избыток вакцин бедным странам, - еврокомиссар Кириакидес" - Почему в самой богатой в Европе стране, самый бедный народ? Почему эта страна давно занимает первое место в Европе по смертности населения?
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19.01.2021 20:49 Відповісти
Шта?
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19.01.2021 20:53 Відповісти
Цікаво, як буде вирішуватися питання, кого першого вакцинувати - медика чи пенсіонера?
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19.01.2021 20:51 Відповісти
"СЛУГИ" виводять Україну поперед Африки - мавпи сміються і кидають у них банани!!!
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19.01.2021 23:05 Відповісти
По этому зелёные твари этого и ждут, чтобы втюхать Украинцам за бабки
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19.01.2021 23:12 Відповісти
 
 