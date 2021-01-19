Зеленский назначил 194 стипендии молодым писателям и деятелям искусства
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О назначении стипендий президента Украины для молодых писателей и деятелям в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Согласно документу, стипендии главы государства были назначены 22 писателям, 89 деятелям в сфере музыкального искусства, 28 деятелям в области театрального искусства, 25 деятелям в сфере изобразительного искусства, 10 деятелям в сфере хореографического искусства, 14 деятелям в сфере эстрадно-циркового искусства и 6 деятелям кино", - говорится в сообщении.
Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Со списком стипендиатов можно ознакомиться тут.
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рль в глаза
Горький Лук
Дмитрий Калинчук
Запека
И многие другие....
Но я допускаю что они бы отказались.
Ще Письменники:
МАКСАКОВІЙ Аліні Станіславівні, 2003 року народження 17років
ФРАНЧУК Зоряні Валеріївні, 2003 року народження
Театрального
ЖУРАВЛЬОВІЙ Анастасії Дмитрівні, 2006 року народження
ІВАНОВІЙ Юлії Євгеніївні, 2004 року народження
МАРКЕВИЧ Катерині Владиславівні, 2004 року народження
СТУЛЬНЄВІЙ Катерині Сергіївні, 2004 року народження
СТУЛЬНЄВІЙ Марії Сергіївні, 2004 року народження
АРКЕВИЧ Катерині Владиславівні, 2004 року народження
Там ще повно 17-річних.
Ці діти ще школярі , мабуть в шкільному театральном гуртку? " Діячи мистецтва"-?
А може це просто діти, онуки чи похресники "видатних" діячів "95 кварталу"