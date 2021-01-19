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Зеленский назначил 194 стипендии молодым писателям и деятелям искусства

Зеленский назначил 194 стипендии молодым писателям и деятелям искусства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О назначении стипендий президента Украины для молодых писателей и деятелям в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Согласно документу, стипендии главы государства были назначены 22 писателям, 89 деятелям в сфере музыкального искусства, 28 деятелям в области театрального искусства, 25 деятелям в сфере изобразительного искусства, 10 деятелям в сфере хореографического искусства, 14 деятелям в сфере эстрадно-циркового искусства и 6 деятелям кино", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Со списком стипендиатов можно ознакомиться тут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил стипендии 24 ученым и педагогам сроком на два года, - указ

Автор: 

Зеленский (20210) искусство (252) писатель (199) стипендии (204)


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Топ комментарии
+7
не...ну тут без базара! своих эстрадно-цирковых забывать никак нельзя ))))
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19.01.2021 20:58
+7
Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва - Цензор.НЕТ 6553
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19.01.2021 21:17
+6
Я маю надію, що автори кварталу у пріоритеті!
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19.01.2021 21:00
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добрый сцарль в глаза
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19.01.2021 20:56 Ответить
не...ну тут без базара! своих эстрадно-цирковых забывать никак нельзя ))))
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19.01.2021 20:58 Ответить
Особенно фокусников-иллюзионистов.
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19.01.2021 21:15 Ответить
Я маю надію, що автори кварталу у пріоритеті!
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19.01.2021 21:00 Ответить
Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва - Цензор.НЕТ 6553
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19.01.2021 21:17 Ответить
Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва - Цензор.НЕТ 1231
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19.01.2021 21:28 Ответить
Развивал рифму с детства под столом или на рояле,без разницы...
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19.01.2021 21:40 Ответить
Просмотрела «список».....в категории «Пісьменники» под номер 2 (Бойко Богдан Олегович 2006 года рождения)........это парню 14-15 лет🤔
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19.01.2021 21:21 Ответить
По идее, там должны быть:
Горький Лук
Дмитрий Калинчук
Запека
И многие другие....
Но я допускаю что они бы отказались.
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19.01.2021 21:23 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/296489/sortby/date
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19.01.2021 21:40 Ответить
С 95 квартала с сватов?
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19.01.2021 21:29 Ответить
А папу он не обделил?
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19.01.2021 21:33 Ответить
А че не трактористам,которые пашут и кормят людей или дворникам или еще медикам ,которые спасают людей?
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19.01.2021 22:05 Ответить
Допомагати треба молоді,щоб робила наш життєвий простір більш означеним та вивіреним в служінні країні, захисту її від напастей,розвитку, наповненню життєвої сили, процвітання нації і народу. Прочитав список і нічого не зрозумів.....кому і за що стипендії підписали. Зрозумів лише одне доповнення внизу,про стипендії дітям загиблих журналістів на війні,тільки чиїм і якого направлення!?. Раніш писали через тіре або черкез кому ...за що і кому стипендія.. Наприклад, Єгоркіну Васє, письменнику,утворившому роман в 15 років "Сива Кобила плаче"; Гололобову Ванюше, 12 років,за розробку летального апарата та роботи над суперпоботом-охоронцем для шкіл. Ну щось таке. А тут....стипендії. Ось що значить попали в руки гроші, чвоєю працею не зароблені. А Казна все витримає,а якщо не буде...друконемо і так зійде. Бл..ть, що твориться,хто скаже!?
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19.01.2021 22:09 Ответить
Требую срочно поддержать деньгами цирковое искусство.... Армия и фронт подождут.....
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19.01.2021 22:33 Ответить
Невже стільки книжок прочитав? - ну, Ульянов у озера!
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19.01.2021 22:43 Ответить
Папу не забыл?
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19.01.2021 22:45 Ответить
Подивилась список. В категорії Писменники - БОЙКУ Богдану Олеговичу, 2006 року народження - в 14 років вже писменник? Де б почитати його твори? В указі є 16-18 річні писменники. Вже видатні- отримали відзнаку -стипендію президента.

Ще Письменники:
МАКСАКОВІЙ Аліні Станіславівні, 2003 року народження 17років
ФРАНЧУК Зоряні Валеріївні, 2003 року народження
Театрального
ЖУРАВЛЬОВІЙ Анастасії Дмитрівні, 2006 року народження
ІВАНОВІЙ Юлії Євгеніївні, 2004 року народження
МАРКЕВИЧ Катерині Владиславівні, 2004 року народження
СТУЛЬНЄВІЙ Катерині Сергіївні, 2004 року народження
СТУЛЬНЄВІЙ Марії Сергіївні, 2004 року народження
АРКЕВИЧ Катерині Владиславівні, 2004 року народження
Там ще повно 17-річних.
Ці діти ще школярі , мабуть в шкільному театральном гуртку? " Діячи мистецтва"-?
А може це просто діти, онуки чи похресники "видатних" діячів "95 кварталу"
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20.01.2021 00:42 Ответить
ууу зрадуля.
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20.01.2021 08:42 Ответить
 
 