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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине продолжаются восемь клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19, - ГЭЦ

В Украине продолжаются восемь клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19, - ГЭЦ

По состоянию на 19 января в Украине начаты и продолжаются два клинических испытания препаратов для лечения COVID-19 отечественных производителей и шесть международных многоцентровых.

Об этом сообщается в ответе Государственного экспертного центра (ГЭЦ) на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По информации ГЭЦ, всего за период с 20 марта по 31 декабря 2020 года приказами Минздрав в Украине были утверждены протоколы 16 клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19, в том числе шесть отечественных и 10 международных.

В ГЭЦ уточнили, что всего с 20 марта по 31 декабря 2020 года в ГЭЦ были поданы 26 заявок на проведение клиниспытаний препаратов для лечения COVID-19. За этот период ГЭЦ отказал в проведении пяти клиниспытаний, в том числе двух отечественных и трех международных. С 1 по 15 января 2021 года Минздрав на основании заключений ГЭЦ отказал в проведении в Украине двух международных многоцентровых клиниспытаний.

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"Решение об отказе были приняты на основании заключений ГЭЦ, поскольку ответы на замечания экспортов были предоставлены не в полном объеме", - отметили в ГЭЦ.

Кроме того, в ГЭЦ сообщили, что Украине завершены четыре клинических испытания препаратов для лечения COVID-19, в том числе три протокола отечественных производителей и один протокол международного многоцентрового клиниспытания, которое было досрочно прекращено в Украине и мире.

Всего по состоянию на 19 января в Украине проводятся 514 различных клиниспытаний, в том числе 17 протоколов отечественных производителей и 497 протоколов международных многоцентровых клиниспытаний.

Автор: 

испытания (378) карантин (16729) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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стесняюсь спросить - на ком?...
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19.01.2021 21:03 Ответить
Сомневаюсь что на кошечках и собачках.
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19.01.2021 21:06 Ответить
Ком нинаком , но испіти проводяться . До речі , обіцяний всплєск захворюваності на ковід після празників - святкувань Нового року , - провалився ... .
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19.01.2021 21:39 Ответить
так це ж добре!
(хоча померлі були...і є)
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19.01.2021 21:51 Ответить
на тєх, кому бєсплатно
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19.01.2021 21:05 Ответить
В Украине продолжаются восемь клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19, - ГЭЦ - Цензор.НЕТ 9070
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19.01.2021 21:09 Ответить
 
 