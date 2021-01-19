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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні тривають вісім клінічних випробувань препаратів для лікування COVID-19, - ДЕЦ

В Україні тривають вісім клінічних випробувань препаратів для лікування COVID-19, - ДЕЦ

Станом на 19 січня в Україні розпочато і тривають два клінічні випробування препаратів для лікування COVID-19 вітчизняних виробників і шість міжнародних багатоцентрових.

Про це повідомляється у відповіді Державного експертного центру (ДЕЦ) на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ДЕЦ, всього за період від 20 березня до 31 грудня 2020 року наказами МОЗ в Україні було затверджено протоколи 16 клінічних випробувань препаратів для лікування COVID-19, зокрема шість вітчизняних і 10 міжнародних.

У ДЕЦ уточнили, що всього з 20 березня по 31 грудня 2020 року в ДЕЦ було подано 26 заявок на проведення клінвипробувань препаратів для лікування COVID-19. За цей період ДЕЦ відмовив у проведенні п'яти клінвипробувань, зокрема двох вітчизняних і трьох міжнародних. З 1 по 15 січня 2021 року МОЗ на підставі висновків ДЕЦ відмовив у проведенні в Україні двох міжнародних багатоцентрових клінвипробувань.

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"Рішення про відмову були прийняті на підставі висновків ДЕЦ, оскільки відповіді на зауваження експортом були надані не в повному обсязі", - зазначили в ДЕЦ.

Крім того, в ДЕЦ повідомили, що в Україні завершені чотири клінічних випробування препаратів для лікування COVID-19, зокрема три протоколи вітчизняних виробників і один протокол міжнародного багатоцентрового клінічного випробування, яке було достроково припинено в Україні та світі.

Всього станом на 19 січня в Україні проводяться 514 різних клінічних випробувань, зокрема, 17 протоколів вітчизняних виробників і 497 протоколів міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань.

Автор: 

випробування (402) карантин (18172) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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стесняюсь спросить - на ком?...
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19.01.2021 21:03 Відповісти
Сомневаюсь что на кошечках и собачках.
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19.01.2021 21:06 Відповісти
Ком нинаком , но испіти проводяться . До речі , обіцяний всплєск захворюваності на ковід після празників - святкувань Нового року , - провалився ... .
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19.01.2021 21:39 Відповісти
так це ж добре!
(хоча померлі були...і є)
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19.01.2021 21:51 Відповісти
на тєх, кому бєсплатно
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19.01.2021 21:05 Відповісти
В Украине продолжаются восемь клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19, - ГЭЦ - Цензор.НЕТ 9070
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19.01.2021 21:09 Відповісти
 
 