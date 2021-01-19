В Україні тривають вісім клінічних випробувань препаратів для лікування COVID-19, - ДЕЦ

Станом на 19 січня в Україні розпочато і тривають два клінічні випробування препаратів для лікування COVID-19 вітчизняних виробників і шість міжнародних багатоцентрових.

Про це повідомляється у відповіді Державного експертного центру (ДЕЦ) на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ДЕЦ, всього за період від 20 березня до 31 грудня 2020 року наказами МОЗ в Україні було затверджено протоколи 16 клінічних випробувань препаратів для лікування COVID-19, зокрема шість вітчизняних і 10 міжнародних.

У ДЕЦ уточнили, що всього з 20 березня по 31 грудня 2020 року в ДЕЦ було подано 26 заявок на проведення клінвипробувань препаратів для лікування COVID-19. За цей період ДЕЦ відмовив у проведенні п'яти клінвипробувань, зокрема двох вітчизняних і трьох міжнародних. З 1 по 15 січня 2021 року МОЗ на підставі висновків ДЕЦ відмовив у проведенні в Україні двох міжнародних багатоцентрових клінвипробувань.

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"Рішення про відмову були прийняті на підставі висновків ДЕЦ, оскільки відповіді на зауваження експортом були надані не в повному обсязі", - зазначили в ДЕЦ.

Крім того, в ДЕЦ повідомили, що в Україні завершені чотири клінічних випробування препаратів для лікування COVID-19, зокрема три протоколи вітчизняних виробників і один протокол міжнародного багатоцентрового клінічного випробування, яке було достроково припинено в Україні та світі.

Всього станом на 19 січня в Україні проводяться 514 різних клінічних випробувань, зокрема, 17 протоколів вітчизняних виробників і 497 протоколів міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань.