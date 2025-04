Клинтон подозревает, что Трамп перед штурмом Капитолия мог разговаривать с Путиным

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена выяснить, разговаривал ли действующий президент Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным накануне штурма Капитолия.

Об этом она заявила в подкасте You and Me Both, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Клинтон хочет получить записи разговоров американского лидера от 6 января, чтобы узнать, общался ли он с Путиным. Политик добавила в Twitter, что необходимо провести расследование для установления связей Трампа с российским лидером. Она считает, что это позволит восстановить ущерб, нанесенный национальной безопасности США, и не допустить, чтобы "марионетка снова заняла кресло президента".

По словам Клинтон, четыре года президентства Трампа показали, что он презирает демократию. Кроме того, устроенные его сторонниками беспорядки в Вашингтоне продемонстрировали, что так же пренебрежительно к политической системе относятся и его "сообщники", подчеркнула она.

Также на Цензор.НЕТ: ФБР задержало американку, которая, возможно, украла ноутбук Пелоси для продажи в Россию