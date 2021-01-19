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Клинтон подозревает, что Трамп перед штурмом Капитолия мог разговаривать с Путиным

Клинтон подозревает, что Трамп перед штурмом Капитолия мог разговаривать с Путиным

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена выяснить, разговаривал ли действующий президент Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным накануне штурма Капитолия.

Об этом она заявила в подкасте You and Me Both, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Клинтон хочет получить записи разговоров американского лидера от 6 января, чтобы узнать, общался ли он с Путиным. Политик добавила в Twitter, что необходимо провести расследование для установления связей Трампа с российским лидером. Она считает, что это позволит восстановить ущерб, нанесенный национальной безопасности США, и не допустить, чтобы "марионетка снова заняла кресло президента".

По словам Клинтон, четыре года президентства Трампа показали, что он презирает демократию. Кроме того, устроенные его сторонниками беспорядки в Вашингтоне продемонстрировали, что так же пренебрежительно к политической системе относятся и его "сообщники", подчеркнула она.

Также на Цензор.НЕТ: ФБР задержало американку, которая, возможно, украла ноутбук Пелоси для продажи в Россию

Автор: 

путин (31203) россия (95352) США (26381) Клинтон Хиллари (197) Трамп (5075)


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Топ комментарии
+42
Як взагалі велика і могутня Республіканська Партія, яка поставила на коліна і стратила СССР, докотилась, деградувала з партії Рональда Рейгана іДжона Маккейна в партію жалюгідної, плазуюючої перед росією нікчеми Трампа?
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19.01.2021 23:44
+23
якби не розмовляв, то Клінтонша не підняла б питання. Трамп за все ще відповість в недалекому майбутньому, бо американська демократія не шльондра президентів
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19.01.2021 23:43
+17
За Клинтон проголосовало на 3 миллиона американцев больше чем за Трампа,но коллегия выборщиков выбрала дурака...,специфика такая в Омерике..
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19.01.2021 23:54
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неудивительно
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19.01.2021 23:39 Ответить
К гадалке не ходи ! 100% ***** доканало Трампа до 🪑
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19.01.2021 23:48 Ответить
Клінтон підозрює, що Трамп перед штурмом Капітолію міг розмовляти з Путіним - Цензор.НЕТ 2026
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19.01.2021 23:52 Ответить
Не надо лохматить Трампушку!
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20.01.2021 00:06 Ответить
Клінтон підозрює, що Трамп перед штурмом Капітолію міг розмовляти з Путіним - Цензор.НЕТ 4584
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20.01.2021 00:39 Ответить
хоч та тітка і **** курва, але вона права на всі 100%
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19.01.2021 23:39 Ответить
Разговаривал. Могу подтвердить в Конгрессе. Лично.
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19.01.2021 23:40 Ответить
якби не розмовляв, то Клінтонша не підняла б питання. Трамп за все ще відповість в недалекому майбутньому, бо американська демократія не шльондра президентів
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19.01.2021 23:43 Ответить
А там разве демократия, в америке? После последних событий я начал очень сильно в этом сомневаться
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20.01.2021 06:13 Ответить
завязывай с путиновизором
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20.01.2021 06:33 Ответить
А ты я смотрю выздоровел уже? Может всё таки укольчик? У тебя галюны - где в Украине путиновизор???
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20.01.2021 16:24 Ответить
половина телеканалов в Украине транслируют путинские хотелки. Может ты с другой какой то Украины?
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20.01.2021 16:33 Ответить
Да как то похер в чем ты кацапа сомневаешься.
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20.01.2021 07:07 Ответить
Тебе то похеру не больно будет если набуцают?
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20.01.2021 16:19 Ответить
И откуда это ты узнал что я кацап, где это я прокололся?

ААААААААААААААААА
Наверное для таких как ты все люди, имеющие СВОЁ мнение отличающееся от твоего - они все кацапы? Ты сам то почему разговариваешь и пишешь на вражеском языке, ты мокша видать скрытый? И пишешь как я посмотрю через VPN?
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20.01.2021 16:22 Ответить
Пишу на москальском что бы ты трутень кацапский понял о чём речь. У тебя не свое мнение а то что тебе путиновизор вложил в тыкву ,навалил так сказать кучу,а ты свои какахи пытаешься тут раскидать
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20.01.2021 18:42 Ответить
это ты у нас здесь главный гавноед путинского телевидения мокша ты пля и вата
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20.01.2021 20:43 Ответить
мати сумніви в усьому ваше вільне право, тільки спочатку потрібно уявити, що таке є демократія, а мені здається, що ви її переплутали з охлократією
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20.01.2021 12:44 Ответить
ну может он просто читал по глазам? )))
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19.01.2021 23:40 Ответить
Трам-пам-пам ************.
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19.01.2021 23:43 Ответить
ні, трампон не підху№ловник, а ху№лофіл, бо дуже йому хотілося за прикладом ху№ла стати імператором Америки, він вірний учень у ху№ла
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19.01.2021 23:47 Ответить
Як взагалі велика і могутня Республіканська Партія, яка поставила на коліна і стратила СССР, докотилась, деградувала з партії Рональда Рейгана іДжона Маккейна в партію жалюгідної, плазуюючої перед росією нікчеми Трампа?
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19.01.2021 23:44 Ответить
Цими ж питаннями зараз задаються старі республіканці Буш-молодший та Шварценегер...
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19.01.2021 23:52 Ответить
Скорее всего трамп заглянул путину в очко...а потом лизнул.
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19.01.2021 23:44 Ответить
Юстас Алексу.
Вова,ты меня предал,Трамп не ваш
Алекс Юстасу.Трампутин сдох
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19.01.2021 23:46 Ответить
Грьобаний американський встид.
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19.01.2021 23:47 Ответить
Рептилоиды зашевелились-старая кашелка Клиньтоньша выползла на свет.
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19.01.2021 23:50 Ответить
ты Q-анонист судя по всему?
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20.01.2021 01:43 Ответить
К примеру Ангелу Меркель завербовали еще в юношестве когда она училась в Донецком политехническом институте...
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19.01.2021 23:50 Ответить
Из-за того, что демократы выставили кандидатом Клинтон (а не Байдена, например), Трамп выиграл выборы. Теперь бабушка будет бить лежачего...
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19.01.2021 23:52 Ответить
Клінтонша сама винувата, бо почала себе вважати розумнішою за всіх та непідконтрольною нікому, окрім власних амбіцій, то і поплатилася за це. Перевищена самовпевненість та недооцінка суперників до перемоги не приводять. Запитайте в Порошенка, він підтвердить.
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20.01.2021 00:59 Ответить
Вообще то по голосам она выиграла выборы
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20.01.2021 01:44 Ответить
Она его, лежачего, не бить должна, а убить хотя бы морально и, причём только за то, что он её постоянно обзывал мошенницей безо всяких доказательств, но сам оказался большой Падлой.
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20.01.2021 02:07 Ответить
За Клинтон проголосовало на 3 миллиона американцев больше чем за Трампа,но коллегия выборщиков выбрала дурака...,специфика такая в Омерике..
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19.01.2021 23:54 Ответить
Всё относительно в этом мире.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=-UC%2CP-R Головачев Андрей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2539347466375016&id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
Кто и как украл голоса у Трампа и почему он не ввел чрезвычайное положение
В статье раскрывается механизм кражи голосов у Трампа и передачи их Байдену.
В центре заговора стояли правительство Италии и лично премьер -министр Конте, американское посольство в Италии и хай тек компания Leonardo SpA, 31 % которой принадлежит итальянскому правительству.
У компании Leonardo SpA есть американский филиал , которым управляет бывший заместитель министра Обороны времен Администрации Клинтона William Lynn III
Люди Трампа еще в ноябре исследовали весь механизм кражи голосов с помощью манипуляций с передачами данным голосований.
В общей сложности , как показал Mike Lindell , было украдено 10 млн голосов.
Сейчас стороники Трампа упрекают его за то , что он , зная, что в стране был совершен государственный переворот, не защитил Конституцию и не ввел режим ЧП.
Думаю, что Трамп понимал, что введение режима ЧП немедленно привело бы к гражданской войне , тем более что все западные лидеры , всключая Меркель. ненавидящие Трампа , поторопились поздравить Байдена с победой. Трамп оказался недосточно волевым для жестокой борьбы за власть, но порядочным человеком.
Знали ли ли все европейстки лидеры, кто поздравлял Байдена , о масштабных махинациях и заговоре?
Безусловно знали! Но политическая целесообразность взяла верх на демократией, а это означает , что Запад утопает в цинизме и лицемерии. А элита, как американская , так и европейская ,считает что мир стал слишком сложным, чтобы доверить простому народу принимать решение о своих руководителях.
Очевидно, Трамп решил дать возможность демократам показать себя в полной красе и готовить Америку к относительно мирному распаду. Если выживет , конечно!
«Conte, Leonardo SpA and the U.S. Embassy behind the Election Data Switch fraud to take out Trump» https://noqreport.com/2021/01/06/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election-data-switch-fraud-to-take-out-trump/?fbclid=IwAR2CSw2n_ktu5g400LfpzCAr2panWwSM5NLVcQmkOTgfKjfKSN2335SD9kM ;
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20.01.2021 09:31 Ответить
А шо вы с итальянцами нюхаете?)))) Если бы эта чушь реальна существовала, вони уже было бы во всем мире в сотни раз больше от трампопутинистов. Поэтому читайте книгу- Как управлять всем миром ,не привлекая внимания санитаров.
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20.01.2021 10:07 Ответить
По существу текста «Conte, Leonardo SpA and the U.S. Embassy behind the Election Data Switch fraud to take out Trump» какие-либо замечания есть?...
Если видите в тексте … ложные факты, искажения в описании событий, необъективность или предвзятость в оценках, необоснованность в интерпретации произошедшего, и т. п. - изложите свои суждения и их обоснования, а мы - постараемся их оценить!...
А пока… А пока идите-ка … нет, не «в пешее эротическое путешествие»! Пока - «Вам в сад,сер!»- © Детский! Где Вы - среди его воспитанников, несомненно (!!!), найдёте благодарных слушателей/ценителей/почитателей Ваших милых детских глупостей! …
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21.01.2021 19:24 Ответить
_Ну что ж... Ожиданно более чем. Если Штаты не разребут всю эту кучу кремлёвского дерьма и не раздадут всем крысам полагающееся, то произошедшее кремль обязательно повторит с учётом допущенных ошибок. И тогда бы я за благополучный для американцев исход схватки не поручился. Очень надеюсь янки не допустят огромной ошибки снова и не спустят всё на тормозах!
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19.01.2021 23:57 Ответить
просто нет слов , совсем больная
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20.01.2021 00:00 Ответить
И на что жалуетесь?
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20.01.2021 00:14 Ответить
Да рыжий сядет лет на 100, какая теперь уже разница, что там скажет Хилари.
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20.01.2021 00:45 Ответить
Клінтон підозрює, що Трамп перед штурмом Капітолію міг розмовляти з Путіним - Цензор.НЕТ 4704
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20.01.2021 00:01 Ответить
пунктирно посмотрел ролик Бутера Лехи

занимательно и удивительно: зачем одному (1-му !!!) человеку столько и всякого ???
никакие Людовики подземными хоккейными залами не владели ...

Ролик делали серьезно и серьезные организации, не Навальный, конечно, за ним только озвучка. Качество расследования прекраснейшее: кто, кому и сколько с проводками и накладными. Мне очень кажется, что в Штатах знают практически все и вся о полковнике КГБ
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20.01.2021 01:14 Ответить
Теж трохи подивилась, чіста із любопитства. Так, дійсно там працювали серьозні люди, а Ляксєй лише красиво прочитав та трохи почаклував своїми гарними руками перед камерою. Доречі, дуже дієвий елемент впливу на глядача.
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20.01.2021 01:53 Ответить
ФБР имеет секретный файл на Трампа.Позднее узнаем очень много интересного ...про Юстаса Трампутлера
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20.01.2021 00:02 Ответить
Трамп сам по себе недоделкин. Поэтому скоро присядет.
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20.01.2021 00:07 Ответить
Именно поэтому за Хилари проголосовало на 2 млн 100 тысяч американцев больше чем за Трампа?
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20.01.2021 00:20 Ответить
Кацап, ты попутал США со своим мухосранском
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20.01.2021 01:47 Ответить
Если Сенат проголосует за Импичмент,то Трампу в политику дорога закроется навсегда...
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20.01.2021 00:05 Ответить
Йому і так вже шляхи перекриті, він сам собі їх перекрив безглуздой поведінкою. Мабуть це наслідки альцгеймеру та маразму.
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20.01.2021 01:05 Ответить
После того, как были слышны слова на московитском языке, которые подначивали толпу на штурм, а сами стояли в стороне, а это же обычная практика у русских, разве могут быть какие то сомнения? Лично у меня их нет.
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20.01.2021 00:07 Ответить
Кого вони там "подначували" москальською мовою? Це ж не колишній совок! Хіба що там була рота російськомовних щелеп, завезена ззовні.
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20.01.2021 10:35 Ответить
Клінтон підозрює, що Трамп перед штурмом Капітолію міг розмовляти з Путіним - Цензор.НЕТ 1392
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20.01.2021 00:09 Ответить
Клінтон підозрює, що Трамп перед штурмом Капітолію міг розмовляти з Путіним - Цензор.НЕТ 5734
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20.01.2021 00:10 Ответить
до чого тут трамп, Це Помпео хороший хлопець, та Конгрес розумніший за всіх президентів
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20.01.2021 01:07 Ответить
та вето Трампа на санкції нічого вже не варто здавна
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20.01.2021 01:09 Ответить
Пишуть ,рижий хоче на борту №1 ще політати завтра з чемоданчиком ядерним.Може задумав літак і валізу викрасти в ростов ?
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20.01.2021 00:10 Ответить
«Есть как минимум три-четыре одинаковых чемодана. «Один следует за президентом, другой - за вице-президентом, и один стоит под охраной, чтобы сдаться высшему авторитету на таких мероприятиях, как инаугурации или выступления в Конгрессе», - сказал Стивен Шварц CNN из Бюллетеня атомной науки. « 20 января Байден получит либо Пенс, либо любой другой чемодан, подготовленный военным ведомством Белого дома специально для него».
Кроме того, президент всегда должен иметь при себе пластиковую карту, называемую «cookie», которая содержит код с буквами и цифрами, идентифицирующий президента, который обладает исключительными законными полномочиями отдавать приказ о ядерной атаке. В Конституции США прямо говорится, что Трамп имеет полную власть над ядерным арсеналом до последней секунды перед приведением Байдена к присяге.
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20.01.2021 00:31 Ответить
Він буде завтра на аеродромі військовий парад проводити на честь себе коханого. Яке ж воно хворе на голову.
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20.01.2021 01:55 Ответить
Трамп купил билет до Лондона на 21 января...айропорт Хитроу ждет гостя
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20.01.2021 00:12 Ответить
Санкции вводит Конгресс США задача болвана подписать его или наложить Вето
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20.01.2021 00:18 Ответить
Клинтон выиграла прошлые выборы - трамп украл ее победу, теперь, по классике самим же и придуманного жанра, решил, что и Байден крадет у него победу... но это только оговорка по Фройду, как подтверждение кражи президентства 4 года назад... Клинтон "имеет зуб" на рыжего "чубатика"... может многое раскопать....
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20.01.2021 00:26 Ответить
Что ты мелишь? Как раз в эти выборы были фальсификации, и Трамп победил и на прошлых и на этих. Весь дип стейт надо к стенке поставить давно а фейк сми типа bbc cnn нахер спалить.
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20.01.2021 08:19 Ответить
73 процентник? видно по тупой риторике....
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20.01.2021 09:53 Ответить
бот оно )))
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20.01.2021 10:55 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3242819/01921486-b6d5-7195-abf0-88911498fbaa
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20.01.2021 09:35 Ответить
Пора с предателем разобраться по-взрослому.
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20.01.2021 00:42 Ответить
КИТАЙСКАЯ АРМИЯ УЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ СОЗДАЁТ БАЗУ!
Набираем в ютубе: "Итоги суда над китайской армией в Сибири в Мосгорсуде"
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20.01.2021 00:59 Ответить
Боже! Какой все это бред
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20.01.2021 02:54 Ответить
Театр обсурда.
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20.01.2021 05:08 Ответить
Зато ты стабильно в заднице! Продолжай кушать говно,руССкий!
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20.01.2021 06:55 Ответить
(Малдовашка) в скобках потому что ты скрываешь свою настоящее имя и страну но по стилю и хамству можно догадаться от куда ты . Пиши тебе как то надо проявить себя под , чужим флагом и именем это предаёт смелости. Комплексы так бывает.
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20.01.2021 08:21 Ответить
Тупой козел https://censor.net/ru/user/446270,! Я не один раз говорил,и это знают твои кураторы,что я живу совсем недалеко от посольства Украины в Кишиневе! Кушай дальше говно,русский!
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20.01.2021 09:15 Ответить
Дональд не успів методичку Кремля дочитати до кінця. Вкрали тільки ноутбук, а хотіли ядерний чемонданчик стирити щоб фюреру всія РФ подарувати.
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20.01.2021 07:40 Ответить
Конченая баба, как же хорошо что Трамп ее нагнул на прошлых выборах. Будь она президентом это была бы катастрофа, а так апокалипсис отсрочили до сегодня. Конченый дед я думаю покажет как байдобилы ошибались, они еще тупее зебилов.
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20.01.2021 08:17 Ответить
Конченые под каждой новостью про Трампа чего то про кацапов вспоминают, больные на голову ублюдки
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20.01.2021 08:21 Ответить
ополоумевшая брехливая старуха.
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20.01.2021 08:37 Ответить
Кушай дальше говно,руССкий! Вместе со своим другом-Аленем Бабчинским!
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20.01.2021 09:17 Ответить
ты, как всегда, какапо-бибизяна хорошо сама себе лишь о себе написала: "Кушай дальше говно,руССкий! Вместе со своим другом-Аленем Бабчинским! "
а теперь давай, подай себе команду голос и сам выполни.
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20.01.2021 09:34 Ответить
Мармазетка https://censor.net/ru/user/470316, прекрати кушать г...!
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20.01.2021 13:58 Ответить
ты, как всегда, какапо-бибизяна себя назвала чужим именем. читай о себе правильно: "Мармазетка dedaliu прекрати кушать г...!
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20.01.2021 20:25 Ответить
Кремлевский холоп https://censor.net/ru/user/470316,прекрати кушать говно!
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21.01.2021 08:06 Ответить
 
 