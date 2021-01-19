Клінтон підозрює, що Трамп перед штурмом Капітолію міг розмовляти з Путіним
Колишня держсекретар США Хілларі Клінтон має намір з'ясувати, чи розмовляв діючий президент Дональд Трамп із президентом РФ Володимиром Путіним напередодні штурму Капітолію.
Про це вона заявила в подкасті You and Me Both, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Клінтон хоче отримати записи розмов американського лідера від 6 січня, щоб дізнатися, чи спілкувався він із Путіним. Політик додала в Twitter, що необхідно провести розслідування для встановлення зв'язків Трампа з російським лідером. Вона вважає, що це дозволить відновити збитки, завдані національній безпеці США, і не допустити, щоб "маріонетка знову посіла крісло президента".
За словами Клінтон, чотири роки президентства Трампа показали, що він зневажає демократію. Крім того, влаштовані його прихильниками заворушення у Вашингтоні продемонстрували, що так само зневажливо до політичної системи ставляться і його "спільники", підкреслила вона.
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Наверное для таких как ты все люди, имеющие СВОЁ мнение отличающееся от твоего - они все кацапы? Ты сам то почему разговариваешь и пишешь на вражеском языке, ты мокша видать скрытый? И пишешь как я посмотрю через VPN?
Вова,ты меня предал,Трамп не ваш
Алекс Юстасу.Трампутин сдох
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=-UC%2CP-R Головачев Андрей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2539347466375016&id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
Кто и как украл голоса у Трампа и почему он не ввел чрезвычайное положение
В статье раскрывается механизм кражи голосов у Трампа и передачи их Байдену.
В центре заговора стояли правительство Италии и лично премьер -министр Конте, американское посольство в Италии и хай тек компания Leonardo SpA, 31 % которой принадлежит итальянскому правительству.
У компании Leonardo SpA есть американский филиал , которым управляет бывший заместитель министра Обороны времен Администрации Клинтона William Lynn III
Люди Трампа еще в ноябре исследовали весь механизм кражи голосов с помощью манипуляций с передачами данным голосований.
В общей сложности , как показал Mike Lindell , было украдено 10 млн голосов.
Сейчас стороники Трампа упрекают его за то , что он , зная, что в стране был совершен государственный переворот, не защитил Конституцию и не ввел режим ЧП.
Думаю, что Трамп понимал, что введение режима ЧП немедленно привело бы к гражданской войне , тем более что все западные лидеры , всключая Меркель. ненавидящие Трампа , поторопились поздравить Байдена с победой. Трамп оказался недосточно волевым для жестокой борьбы за власть, но порядочным человеком.
Знали ли ли все европейстки лидеры, кто поздравлял Байдена , о масштабных махинациях и заговоре?
Безусловно знали! Но политическая целесообразность взяла верх на демократией, а это означает , что Запад утопает в цинизме и лицемерии. А элита, как американская , так и европейская ,считает что мир стал слишком сложным, чтобы доверить простому народу принимать решение о своих руководителях.
Очевидно, Трамп решил дать возможность демократам показать себя в полной красе и готовить Америку к относительно мирному распаду. Если выживет , конечно!
«Conte, Leonardo SpA and the U.S. Embassy behind the Election Data Switch fraud to take out Trump» https://noqreport.com/2021/01/06/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election-data-switch-fraud-to-take-out-trump/?fbclid=IwAR2CSw2n_ktu5g400LfpzCAr2panWwSM5NLVcQmkOTgfKjfKSN2335SD9kM ;
Если видите в тексте … ложные факты, искажения в описании событий, необъективность или предвзятость в оценках, необоснованность в интерпретации произошедшего, и т. п. - изложите свои суждения и их обоснования, а мы - постараемся их оценить!...
А пока… А пока идите-ка … нет, не «в пешее эротическое путешествие»! Пока - «Вам в сад,сер!»- © Детский! Где Вы - среди его воспитанников, несомненно (!!!), найдёте благодарных слушателей/ценителей/почитателей Ваших милых детских глупостей! …
занимательно и удивительно: зачем одному (1-му !!!) человеку столько и всякого ???
никакие Людовики подземными хоккейными залами не владели ...
Ролик делали серьезно и серьезные организации, не Навальный, конечно, за ним только озвучка. Качество расследования прекраснейшее: кто, кому и сколько с проводками и накладными. Мне очень кажется, что в Штатах знают практически все и вся о полковнике КГБ
Кроме того, президент всегда должен иметь при себе пластиковую карту, называемую «cookie», которая содержит код с буквами и цифрами, идентифицирующий президента, который обладает исключительными законными полномочиями отдавать приказ о ядерной атаке. В Конституции США прямо говорится, что Трамп имеет полную власть над ядерным арсеналом до последней секунды перед приведением Байдена к присяге.
Набираем в ютубе: "Итоги суда над китайской армией в Сибири в Мосгорсуде"
а теперь давай, подай себе команду голос и сам выполни.