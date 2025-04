Клінтон підозрює, що Трамп перед штурмом Капітолію міг розмовляти з Путіним

Колишня держсекретар США Хілларі Клінтон має намір з'ясувати, чи розмовляв діючий президент Дональд Трамп із президентом РФ Володимиром Путіним напередодні штурму Капітолію.

Про це вона заявила в подкасті You and Me Both, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Клінтон хоче отримати записи розмов американського лідера від 6 січня, щоб дізнатися, чи спілкувався він із Путіним. Політик додала в Twitter, що необхідно провести розслідування для встановлення зв'язків Трампа з російським лідером. Вона вважає, що це дозволить відновити збитки, завдані національній безпеці США, і не допустити, щоб "маріонетка знову посіла крісло президента".

За словами Клінтон, чотири роки президентства Трампа показали, що він зневажає демократію. Крім того, влаштовані його прихильниками заворушення у Вашингтоні продемонстрували, що так само зневажливо до політичної системи ставляться і його "спільники", підкреслила вона.

