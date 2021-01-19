Один из основателей Народного руха Украины Черняк умер от COVID-19

Один из основателей Народного руха Украины Владимир Черняк умер от коронавирусной болезни.

Об этом сообщается на странице политика в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук - Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 года после длительной борьбы с ковидом", - говорится в сообщении.

Владимир Черняк родился в октябре 1941 года на Ривненщине. Доктор экономических наук, профессор. Был народным депутатом СССР (1989-1991) и народным депутатом Украины III (1998-2002) и IV (2002-2006) созывов.

Черняк был одним из основателей Народного руха Украины (с 1999 года - член Украинского народного руха, впоследствии - Украинской народной партии). В 1994 году баллотировался на пост мэра Киева.

Награжден орденом "За заслуги" III степени (2001).

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