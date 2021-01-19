Один із засновників Народного руху України Черняк помер від COVID-19
Один із засновників Народного руху України Володимир Черняк помер від коронавірусної хвороби.
Про це повідомляється на сторінці політика в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора перестало битися серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук - Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після тривалої боротьби з ковідом", - сказано в повідомленні.
Володимир Черняк народився в жовтні 1941 року на Рівненщині. Доктор економічних наук, професор. Був народним депутатом СРСР (1989-1991) і народним депутатом України III (1998-2002) і IV (2002-2006) скликань.
Черняк був одним із засновників Народного руху України (з 1999 року - член Українського Народного Руху, згодом - Української народної партії). У 1994 році балотувався на пост мера Києва.
Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2001).
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