Один із засновників Народного руху України Черняк помер від COVID-19

Один із засновників Народного руху України Володимир Черняк помер від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляється на сторінці політика в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора перестало битися серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук - Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після тривалої боротьби з ковідом", - сказано в повідомленні.

Володимир Черняк народився в жовтні 1941 року на Рівненщині. Доктор економічних наук, професор. Був народним депутатом СРСР (1989-1991) і народним депутатом України III (1998-2002) і IV (2002-2006) скликань.

Черняк був одним із засновників Народного руху України (з 1999 року - член Українського Народного Руху, згодом - Української народної партії). У 1994 році балотувався на пост мера Києва.

Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2001).

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