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Новости Коронавирус и карантин
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"Британский" штамм коронавируса выявили уже в 60 странах мира, - ВОЗ

Новый "британский" штамм коронавируса выявили в 60 странах мира. Это на 10 больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Новый штамм вируса, который получил маркировку VOC-202012/01, был выявлен в шести регионах.

"С 12 января VOC-202012/01 был обнаружен еще в 10 государствах, территориях и районах. На данный момент из 60 стран, территорий и районов поступили сообщения о завозе случаев или о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - сообщает ВОЗ.

Также в организации заявили, что новый штамм коронавируса из ЮАР обнаружен еще в трех странах. Их общее число достигло 23.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса в Украине пока что не фиксировали, - Ляшко

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ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
СПИД ,Герпес,Эбола ,Короновирус.Вакцины есть,толку мало,пока сырое.Самая лучшая вакцина -маска и личная гигиена.
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20.01.2021 09:42
+1
Тепер починайте пошук вакцини проти цього штамму.
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20.01.2021 09:43
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зато в Украине мастера спорта - здесь не только того вируса нет, но и заболеваемость, одна из самых низких и падает каждый день без вакцинации... уникальнейшая страна!
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20.01.2021 09:37 Ответить
Просто нужно больше 🙏🙏🙏 и причащаться с одной ложечки всем приходом😇😇😇
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20.01.2021 09:38 Ответить
"Британский" штамм коронавируса выявили уже в 60 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9707
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20.01.2021 09:37 Ответить
СПИД ,Герпес,Эбола ,Короновирус.Вакцины есть,толку мало,пока сырое.Самая лучшая вакцина -маска и личная гигиена.
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20.01.2021 09:42 Ответить
не так все просто... я заболел ковидом , хоть и носил маску.. скорее всего через глаза....находился рядом с ковидным на расстоянии не меньше метра
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20.01.2021 09:44 Ответить
Так можно и кота погладить и заразиться вроде, ну, типо после гладки потереть глаз, или палец в рот. с тех масок толку не особо
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20.01.2021 09:47 Ответить
Мне 68 ,практически все мои родственники,дальние и близкие,соседи отдельные ,переболели ковидом.Две сестры жены(Кобрин ,Беларусь и Павлоград ) переболели в тяжёлой форме,но врачи вытянули,почти с того света.Да и глубоко верующие они.В Беларуси муж -алкаш конченый,но его ковид и не тронул.У нас общая забота - уберечь 86 летнюю тёщу от этой заразы.Живёт под Харьковом в селе.Очень позитивный человек в моральном плане.Пока удаётся.Хотя и по селу эта зараза бродит.Бережёного Бог бережёт.Наоборот -нет.
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20.01.2021 09:57 Ответить
практически все мои родственники,дальние и близкие,соседи отдельные ,переболели ковидом.Две сестры жены(Кобрин ,Беларусь и Павлоград ) переболели в тяжёлой форме,

Загадочный какой-то вирус.В интернете все массово якобы болеют,а в реале с огнём никого не сыщешь...
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20.01.2021 14:52 Ответить
В реале померли несколько друзей моей сестры( ей-75) причём бывшие медики.И дети у них медики.Не спасли.
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20.01.2021 16:00 Ответить
У меня знакомая умерла 5 лет назад в 40 лет от пневмонии,сгорела за 1 день.Сейчас бы раздули,что умерла от короновируса.
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20.01.2021 16:32 Ответить
Тепер починайте пошук вакцини проти цього штамму.
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20.01.2021 09:43 Ответить
Зачем? Основной белок не изменился и вакцина будет работать и дальше
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20.01.2021 09:46 Ответить
Как она будет работать?Так как здесь? https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4
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20.01.2021 16:10 Ответить
Бред! людей заразил кто-то из персонала когда делали прививки, а иммунитет просто не успел выработаться.
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25.01.2021 09:32 Ответить
Во всех двух случаях?
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25.01.2021 15:32 Ответить
О да, два случая это настолько много, что совпадения совсем не могло произойти ))
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25.01.2021 15:38 Ответить
А почему в Британии,у которой уже вакцинированы миллионы,произошёл сильнейший скачок заражений?
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25.01.2021 16:03 Ответить
ШТА? Когда миллионы были вакцинированы? Сколько времени надо на выработку иммунитета? Когда начали писать про новый штам вируса? Попробуй сопоставить эти вопросы и к тебе снизойдет озарение!
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25.01.2021 16:41 Ответить
Короче говоря вы с упорством барана продолжаете утверждать,что барановирусная пандемия не развод человечества?
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25.01.2021 20:02 Ответить
Чувак, покажи пожалуйста диплом инфекциониста или вирусолога. Если у тебя есть такой диплом, я прислушаюсь к твоему мнение если при этом ты добавишь еще какие-то адекватные аргументы. А так я вижу параноика с крайне низким уровнем развития который не знает про лезвие Оккама и пытается городить сложнейшие теории когда есть более простые объяснения.
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25.01.2021 21:12 Ответить
Та вы шо! И шо ж теперь будет?
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20.01.2021 10:46 Ответить
 
 