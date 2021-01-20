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"Британский" штамм коронавируса выявили уже в 60 странах мира, - ВОЗ
Новый "британский" штамм коронавируса выявили в 60 странах мира. Это на 10 больше, чем неделей ранее.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Новый штамм вируса, который получил маркировку VOC-202012/01, был выявлен в шести регионах.
"С 12 января VOC-202012/01 был обнаружен еще в 10 государствах, территориях и районах. На данный момент из 60 стран, территорий и районов поступили сообщения о завозе случаев или о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - сообщает ВОЗ.
Также в организации заявили, что новый штамм коронавируса из ЮАР обнаружен еще в трех странах. Их общее число достигло 23.
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+2 Артём Ярмолич
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