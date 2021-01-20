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Новини Коронавірус і карантин
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"Британський" штам коронавірусу виявили вже у 60 країнах світу, - ВООЗ

Новий "британський" штам коронавірусу виявили у 60 країнах світу. Це на 10 більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Новий штам вірусу, який отримав маркування VOC-202012/01, було виявлено в шести регіонах ВООЗ.

"Із 12 січня VOC-202012/01 було виявлено ще в 10 державах, територіях і районах. На цей момент із 60 країн, територій і районів надійшли повідомлення про завезення випадків або про передачу цього різновиду вірусу в місцевих громадах", - повідомляє ВООЗ.

Також в організації заявили, що новий штам коронавірусу із ПАР виявили ще в трьох країнах. Їхня загальна кількість досягла 23.

Також читайте: "Британський" штам коронавірусу в Україні поки що не фіксували, - Ляшко

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
СПИД ,Герпес,Эбола ,Короновирус.Вакцины есть,толку мало,пока сырое.Самая лучшая вакцина -маска и личная гигиена.
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20.01.2021 09:42
+1
Тепер починайте пошук вакцини проти цього штамму.
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20.01.2021 09:43
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зато в Украине мастера спорта - здесь не только того вируса нет, но и заболеваемость, одна из самых низких и падает каждый день без вакцинации... уникальнейшая страна!
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20.01.2021 09:37 Відповісти
Просто нужно больше 🙏🙏🙏 и причащаться с одной ложечки всем приходом😇😇😇
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20.01.2021 09:38 Відповісти
"Британский" штамм коронавируса выявили уже в 60 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9707
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20.01.2021 09:37 Відповісти
СПИД ,Герпес,Эбола ,Короновирус.Вакцины есть,толку мало,пока сырое.Самая лучшая вакцина -маска и личная гигиена.
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20.01.2021 09:42 Відповісти
не так все просто... я заболел ковидом , хоть и носил маску.. скорее всего через глаза....находился рядом с ковидным на расстоянии не меньше метра
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20.01.2021 09:44 Відповісти
Так можно и кота погладить и заразиться вроде, ну, типо после гладки потереть глаз, или палец в рот. с тех масок толку не особо
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20.01.2021 09:47 Відповісти
Мне 68 ,практически все мои родственники,дальние и близкие,соседи отдельные ,переболели ковидом.Две сестры жены(Кобрин ,Беларусь и Павлоград ) переболели в тяжёлой форме,но врачи вытянули,почти с того света.Да и глубоко верующие они.В Беларуси муж -алкаш конченый,но его ковид и не тронул.У нас общая забота - уберечь 86 летнюю тёщу от этой заразы.Живёт под Харьковом в селе.Очень позитивный человек в моральном плане.Пока удаётся.Хотя и по селу эта зараза бродит.Бережёного Бог бережёт.Наоборот -нет.
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20.01.2021 09:57 Відповісти
практически все мои родственники,дальние и близкие,соседи отдельные ,переболели ковидом.Две сестры жены(Кобрин ,Беларусь и Павлоград ) переболели в тяжёлой форме,

Загадочный какой-то вирус.В интернете все массово якобы болеют,а в реале с огнём никого не сыщешь...
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20.01.2021 14:52 Відповісти
В реале померли несколько друзей моей сестры( ей-75) причём бывшие медики.И дети у них медики.Не спасли.
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20.01.2021 16:00 Відповісти
У меня знакомая умерла 5 лет назад в 40 лет от пневмонии,сгорела за 1 день.Сейчас бы раздули,что умерла от короновируса.
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20.01.2021 16:32 Відповісти
Тепер починайте пошук вакцини проти цього штамму.
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20.01.2021 09:43 Відповісти
Зачем? Основной белок не изменился и вакцина будет работать и дальше
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20.01.2021 09:46 Відповісти
Как она будет работать?Так как здесь? https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4
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20.01.2021 16:10 Відповісти
Бред! людей заразил кто-то из персонала когда делали прививки, а иммунитет просто не успел выработаться.
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25.01.2021 09:32 Відповісти
Во всех двух случаях?
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25.01.2021 15:32 Відповісти
О да, два случая это настолько много, что совпадения совсем не могло произойти ))
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25.01.2021 15:38 Відповісти
А почему в Британии,у которой уже вакцинированы миллионы,произошёл сильнейший скачок заражений?
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25.01.2021 16:03 Відповісти
ШТА? Когда миллионы были вакцинированы? Сколько времени надо на выработку иммунитета? Когда начали писать про новый штам вируса? Попробуй сопоставить эти вопросы и к тебе снизойдет озарение!
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25.01.2021 16:41 Відповісти
Короче говоря вы с упорством барана продолжаете утверждать,что барановирусная пандемия не развод человечества?
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25.01.2021 20:02 Відповісти
Чувак, покажи пожалуйста диплом инфекциониста или вирусолога. Если у тебя есть такой диплом, я прислушаюсь к твоему мнение если при этом ты добавишь еще какие-то адекватные аргументы. А так я вижу параноика с крайне низким уровнем развития который не знает про лезвие Оккама и пытается городить сложнейшие теории когда есть более простые объяснения.
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25.01.2021 21:12 Відповісти
Та вы шо! И шо ж теперь будет?
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20.01.2021 10:46 Відповісти
 
 