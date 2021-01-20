"Британський" штам коронавірусу виявили вже у 60 країнах світу, - ВООЗ

Новий "британський" штам коронавірусу виявили у 60 країнах світу. Це на 10 більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Новий штам вірусу, який отримав маркування VOC-202012/01, було виявлено в шести регіонах ВООЗ.

"Із 12 січня VOC-202012/01 було виявлено ще в 10 державах, територіях і районах. На цей момент із 60 країн, територій і районів надійшли повідомлення про завезення випадків або про передачу цього різновиду вірусу в місцевих громадах", - повідомляє ВООЗ.

Також в організації заявили, що новий штам коронавірусу із ПАР виявили ще в трьох країнах. Їхня загальна кількість досягла 23.

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