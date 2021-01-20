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"Британський" штам коронавірусу виявили вже у 60 країнах світу, - ВООЗ
Новий "британський" штам коронавірусу виявили у 60 країнах світу. Це на 10 більше, ніж тижнем раніше.
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Новий штам вірусу, який отримав маркування VOC-202012/01, було виявлено в шести регіонах ВООЗ.
"Із 12 січня VOC-202012/01 було виявлено ще в 10 державах, територіях і районах. На цей момент із 60 країн, територій і районів надійшли повідомлення про завезення випадків або про передачу цього різновиду вірусу в місцевих громадах", - повідомляє ВООЗ.
Також в організації заявили, що новий штам коронавірусу із ПАР виявили ще в трьох країнах. Їхня загальна кількість досягла 23.
Топ коментарі
+2 Артём Ярмолич
показати весь коментар20.01.2021 09:42
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показати весь коментар20.01.2021 09:43
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Загадочный какой-то вирус.В интернете все массово якобы болеют,а в реале с огнём никого не сыщешь...