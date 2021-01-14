УКР
Новини Коронавірус і карантин
"Британський" штам коронавірусу в Україні поки що не фіксували, - Ляшко

"Британський" штам коронавірусу в Україні поки що не фіксували, - Ляшко

В Україні поки що не виявлено британського штаму коронавірусу, нову партію проб відправлено ​​в лабораторію ВООЗ, повідомив заступник міністра охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми вивчаємо це питання. Це питання має підтвердити або спростувати ВООЗ. Зараз ми відправляємо в лабораторію ВООЗ, яка розташовується в клініці "Шаріте" в Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. Досі цього штаму в Україні не виявили", - розповів головний санлікар.

Ляшко наголосив, що мутація вірусу, зокрема, може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.

"Візьмімо приклад Великої Британії, яка пішла на карантин ще до того, як ми пішли на карантин вихідного дня. Вони планували відкритися 2 грудня, щоб відсвяткувати новорічні та різдвяні свята, які в них починаються 25 грудня, і відсвяткувати без карантину, але вони розглядали можливість другого повторного локдауну. Як показала потім практика, вони вийшли з карантину без зниження захворюваності. Причиною була поява нового штаму коронавірусу, який легше передається від людини до людини, це призвело до спалаху", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "британський" штам коронавірусу зафіксували щонайменше у 50 країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ поки не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину після 25 січня, - головний санлікар Ляшко

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+5
Если не делать тесты то вообще можно никакого не обнаружить ...
14.01.2021 13:57 Відповісти
+4
Так Степанов эпидемии побеждает. На очереди блестящая победа над СПИДом, туберкулезом и всеми гепатитами сразу. Вот тогда с чистым сердцем можно браться за рак, диабет и геморрой. Но, как мужик мужика, я хотел бы попросить Степанова отменить бабам месячные. Раздражают.
14.01.2021 14:04 Відповісти
+1
Обнаружено наличие отсутствия. (с)
14.01.2021 14:02 Відповісти
А если делать, то - шо? Тест в результате выдаст, шо это другой штамм?
показати весь коментар
14.01.2021 13:59 Відповісти
Продолжу Вашу мысль. А если тест выдаст, что другой штамм - то шо?
Если с ним можно бороться теми же вакцинами, что и с предыдущим, то зачем зачем нам знать, это штамм 2.1.1 или 2.1.2?
показати весь коментар
14.01.2021 14:16 Відповісти
100 баллов
14.01.2021 14:38 Відповісти
Заодно надо отменить дисперсию света на микрокаплях воды в атмосфере, потому, что это радуга, а она, как известно, символ знаем каких меньшинств. Хорошо, что в моём детстве радуга была просто радугой, и радовала глаз.
показати весь коментар
14.01.2021 15:31 Відповісти
А чо это ляшка стал центровой,где пестун степашка?
14.01.2021 14:05 Відповісти
а они там на пару - пока один ржет, так второй с серьезным портретом читает по бамашке, а потом - давай ржать)
14.01.2021 14:10 Відповісти
просто команды сверху для "обнаружения" ещё не было
14.01.2021 14:10 Відповісти
Который из британских?
У них там сегодня БОрис бразильскую разновидность ковида нашел; по слухам, очень умная разновидность, сознательная форма будет косить ЗЕбилоидов, ни одного не пропустит.

Но, как всем хорошо известно, "вакцина" разработана такая, что спасет от всех разновидностей ковида, даже тех, которые пока не обнаружены.
По-слухам, ЗЕбилы уже начали предварительную запись, ночью отмечаются, номерок на руке пишут , в очереди за "вакциной".
14.01.2021 14:21 Відповісти
"В Украине пока не выявлен британский штамм коронавируса, новая партия проб отправлена в лабораторию ВОЗ"

"Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ"

Ляшко, ти повторюєшся, чи граєшся словами?

"Украина 19-21 января отправит в определенную ВОЗ лабораторию" Источник: https://censor.net/ru/n3240725

"Первые образцы планируются к отправке 19 - 21 января 2021 в определенной ВОЗ лаборатории"

"В среднем в 2021 году Украина будет отправлять в определенную ВОЗ лабораторию 150-200 образцов в месяц для определения британского мутировавшего штамма коронавируса"
14.01.2021 14:30 Відповісти
Одна Баба Сказала. (ОБС)
14.01.2021 14:49 Відповісти
Пока криворожского штамма хватает
14.01.2021 14:52 Відповісти
Чем фиксировать?Фиксаторы на пол шестого.
14.01.2021 14:52 Відповісти
 
 