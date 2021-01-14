"Британський" штам коронавірусу в Україні поки що не фіксували, - Ляшко
В Україні поки що не виявлено британського штаму коронавірусу, нову партію проб відправлено в лабораторію ВООЗ, повідомив заступник міністра охорони здоров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Ми вивчаємо це питання. Це питання має підтвердити або спростувати ВООЗ. Зараз ми відправляємо в лабораторію ВООЗ, яка розташовується в клініці "Шаріте" в Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. Досі цього штаму в Україні не виявили", - розповів головний санлікар.
Ляшко наголосив, що мутація вірусу, зокрема, може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.
"Візьмімо приклад Великої Британії, яка пішла на карантин ще до того, як ми пішли на карантин вихідного дня. Вони планували відкритися 2 грудня, щоб відсвяткувати новорічні та різдвяні свята, які в них починаються 25 грудня, і відсвяткувати без карантину, але вони розглядали можливість другого повторного локдауну. Як показала потім практика, вони вийшли з карантину без зниження захворюваності. Причиною була поява нового штаму коронавірусу, який легше передається від людини до людини, це призвело до спалаху", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "британський" штам коронавірусу зафіксували щонайменше у 50 країнах.
Если с ним можно бороться теми же вакцинами, что и с предыдущим, то зачем зачем нам знать, это штамм 2.1.1 или 2.1.2?
У них там сегодня БОрис бразильскую разновидность ковида нашел; по слухам, очень умная разновидность, сознательная форма будет косить ЗЕбилоидов, ни одного не пропустит.
Но, как всем хорошо известно, "вакцина" разработана такая, что спасет от всех разновидностей ковида, даже тех, которые пока не обнаружены.
По-слухам, ЗЕбилы уже начали предварительную запись, ночью отмечаются, номерок на руке пишут , в очереди за "вакциной".
Ляшко, ти повторюєшся, чи граєшся словами?
